Эта подборка посвящена читателям лет от десяти, которые — помним об этом — растут. Так же, как и книжные герои. Цифра-адресация просто-напросто означает, с какого возраста книга будет понятна. А вот нужный сюжет можно выбрать только самому.

Иван Шилов ИА REGNUM

Мария Парр. Вратарь и море

Мария Парр. Вратарь и море

Большой праздник у поклонников Марии Парр: выходит продолжение «Вафельного сердца»!

Первая книга о приключениях двух друзей из бухты Щепки-Матильды стала любимой в России за какие-нибудь пару лет. Бесшабашная Лена и тихий Трилле не могут жить без того, чтобы не влипнуть в историю, и не могут друг без друга. И вот долгожданное продолжение. Герои подросли, им уже 12… но что это? В бухте Щепки-Матильды не всё ладно. Стареет дед Трилле — тот самый, мастер по выпеканию волшебных вафель. Лену мучает придирками новый футбольный тренер. А Трилле, на которого, собственно, вся надежда, ни с того ни с сего влюбился. В приезжую девочку-иностранку!

Но что бы ни творилось, мы неизбежно остаёмся на стороне этих двоих, смеёмся, плачем и верим каждому слову.

10+

«Самокат»

Петра Соукупова. Кто убил Снежка?

Петра Соукупова. Кто убил Снежка?

Мартина мечтает о собаке, но вместо милого пёсика — разве не таким должен был стать белоснежный красавец? — обретает источник проблем. Неопровержимый факт: характер Снежка — не сахар. Но кому и зачем понадобилось совершать убийство?

Мартина с друзьями организуют расследование, а к нам возвращается незаслуженно забытый жанр детектива для младших и средних школьников. Детям предстоит поиск улик, сопоставление фактов и (а это главное) поиск мотива. Ну, а по ходу расследования оказывается, что взрослый мир совсем не так прост и прямолинеен. Исследование фактов ведёт к тайнам собственных семей, и ребята с их спорами и передрягами взрослеют незаметно для себя. Ведь взрослеть — это значит уметь понимать другого.

Этой книгой «Самокат» открывает серию детских детективов, которая называется «Секретер».

10+

Pronto. Цирковое преступление

Pronto. Цирковое преступление

В цирке дю Налей человек-ядро Гарри-Мыка стал жертвой несчастного случая. Кто-то испортил пушку! Но кто? Эмми Грация? Гиви Игогобегун? Может, это Хосе Энтузиастов? Эти клоуны такие непредсказуемые. Или вот: Клод Эрея, Париж. От фокусников всего можно ожидать. Воздушная гимнастка? Наездник? Человек-змея?

Оказывается, артисты цирка вообще народ подозрительный. И не только они! Нужно проявить большую внимательность, собрать все улики, найти крупицу смысла даже в бессмыслице и не пропустить ни единого факта. Для детектива не бывает мелочей!

Цирковой ребус итальянского автора порадует и детей, и взрослых. Кстати, это только одна книга из трёх.

10+

«Розовый жираф»

Франуса Плас. Лу Всехнаверх. Книга 1. Безбилетный пассажир

Франуса Плас. Лу Всехнаверх. Книга 1. Безбилетный пассажир

Невероятно смешная кошачья пародия на пиратский роман. Который начинается с того, что юная авантюристка не мытьём так катаньем устраивается на борту «Упрямого». Котпитан Бонифаций — родной дядюшка Лу (название судна очень точно отражает его характер) — очень занят. Он, в частности, спешит на помощь терпящему бедствие «Бельфегору» и хотел бы сделать это раньше своего давнего врага. Гедеон Недобрый на «Железной звезде» идёт наперерез. Котпитан не планировал малолетних племянниц. У него нет условий. Только этого не хватало.

Нет, Лу на борту не рады.

И очень зря! Должны были радоваться. Она — единственная на этой посудине, кто умеет договариваться с обитателями судна-призрака. Что бы на «Упрямом» делали без Лу!

Ну, а если нужна мораль, то вот: мир иногда бывает очень упрямым, вроде котпитана Бонифация. Он говорит «нет» даже тем, кто сто раз стоит сказать «да». Не стоит сдаваться.

Доля дерзости иной раз творит чудеса.

10+

«Компас-Гид»

Сказка про Марью Моревну

Сказка про Марью Моревну

Переиздание знаменитой сказки с иллюстрациями Бориса Зворыкина. Затейливое, изысканное, прекрасное, как сама Марья Моревна, точно такое же, как вышло в 1903 году. Можно сказать, что секрет бессмертия — в блестящей работе одного из самых известных графиков эпохи русского модерна. А можно — что это прекрасная история. О любви, дружбе, преданности и взаимоподдержке, против которых бессильна даже смерть.

6+

«Лабиринт»

Фёдор Хитрук. Каникулы Бонифация

Фёдор Хитрук. Каникулы Бонифация

И родители, и дети сразу узнают строчки: «В одном цирке служил Лев по имени Бонифаций…» Звезда цирка Бонифаций, уставший от популярности, так мечтал о настоящих каникулах! Хотя бы недолго не изображать перед зрителями грозного хищника. Ведь на самом-то деле этот лев тихий, спокойный, хорошо воспитанный! Он хотел бы спокойно гулять, купаться в море, отдать себя в заботливые бабушкины руки. И никаких оваций. Никакой публики. Побыть собой, наконец. Да, вот главное: быть собой.

6+

«Дельфин»