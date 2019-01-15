Судьба Курильских островов была и остается внутренним делом России. Любые рассуждения иностранцев о колебаниях настроений там имеют право на существование, если помогают обсуждать предмет по существу, а не становятся попыткой повлиять на общественное мнение, исходя из отчужденных интересов.

Dennis Jarvis Тель-Авив

Некоторую пользу могут принести при подобном обсуждении исторические прецеденты из различных регионов. Они всегда имеют ограниченный смысл по причине разнств между сравниваемыми местностями и эпохами. Тем не менее определенные признаки сходства могут ускорить ход мысли в правильном направлении. При всей относительности сравнений и сопоставлений.

Последние полвека мы сталкиваемся с готовностью Израиля идти на территориальный компромисс с соседями. Это может очень отдаленно напоминать споры о Курилах, ибо занимаемая Израилем площадь меньше территории России во много сотен раз. Вопрос в другом: какую пользу извлекли страны Ближнего Востока из претворения в жизнь политики «мир в обмен на территории»? В переводе на практический язык: Израиль отдавал отвоеванные им территории взамен на мирный договор и что из этого вышло?

Общим знаменателем будет убежденность как России, так и Израиля, что обсуждаемые территории были заняты в ходе навязанной противником войны. Что указывает на стратегическую важность владения занятыми землями для острастки потенциального агрессора.

Напомним ход дел на Ближнем Востоке. Израиль захватил Синайский полуостров, Иудею и Самарию с Восточным Иерусалимом и Голанские высоты в ходе Шестидневной войны 1967 года. Международное сообщество потребовало незамедлительного возвращения территорий Египту, Иордании и Сирии. (Со временем рекомендация вернуть Иордании была замещена требованием отдать эти земли под новое государство Палестина.)

Конец Шестидневной войны. Звучит гимн Израиля

Первой пробой доктрины «мир взамен на территории» было отступление Израиля с западной части Синайского полуострова. Государственный секретарь США Генри Киссинджер был инициатором этого израильского отступления в 1975 году.

Три года спустя состоялся исторический визит президента Египта Садата в Иерусалим, вслед за которым были подписаны соглашения о полном уходе Израиля с Синайского полуострова. Они включали полную демилитаризацию, а также эвакуацию еврейских поселений. Интересно, что египетский президент отказался наотрез взять также сектор Газа. Он оставил его Израилю.

Соглашения Менахема Бегина с Анваром Садатом при посредничестве президента США Джимми Картера включали также провозглашение арабской автономии в Иудее и Самарии (на Западном берегу) и в секторе Газа. Стоит заметить, что территория Синайского полуострова вдвое больше территории Израиля, включая остатки занятых земель в 1967 году.

По сути, Израиль пошел на «уступки взамен на мир» в масштабе двух третей территорий, находившихся в его руках. После этого премьер-министр Бегин полагал, что мировое сообщество оценит эту жертву и пойдёт навстречу ему. Кнессет принял тогда закон о присоединении Восточного Иерусалима и закон о распространении израильского закона на Голанские высоты.

Однако вместо ожидаемой симпатии Бегин получил мировое осуждение. Пожалуй, никогда Израиль не сталкивался с таким единодушным порицанием, как после декларации объединения Иерусалима и присоединения Голанских высот.

Иными словами, принятая Израилем идея территориальных уступок взамен на мир и симпатию полностью провалилась. Давление на него только усилилось.

Авраам Иоффе, Менахем Бегин и Ариэль Шарон на Синае. 1967

А в 1993 году израильский премьер Рабин решил попытать счастья в мирной сделке с главой крупнейшей террористической Организации Освобождения Палестины во главе с Арафатом. Израильские уступки быстро обернулись самым кровавым периодом. Автобусы взрывались, людей расстреливали на улицах. Если с 1978 года до 1993-го от рук террористов погибло 270 израильтян, то с 1993-го до 2008-го — почти полторы тысячи.

Последняя попытка Израиля добиться мира ценой уступок (выход из сектора Газа в 2005 году) тоже закончилась не миром, а массовыми обстрелами территории Израиля.

Какие выводы может сделать отсюда Россия? Возможные сопоставления представятся многим весьма натянутыми.

Тем не менее есть тут почва для размышления. Сама концепция завоевания мира с соседями путем территориальных уступок весьма сомнительна. Что мы показали на примере Израиля.

Пожалуй, одним из самых крепких и устойчивых международных договоров было Соглашение о безопасности и сотрудничестве в Европе от 1975 года. Оно было прочным и действенным десятки лет. В его основе лежало признание всеми странами существовавших на момент подписания соглашения границ. Все понимали тогда, что перекрой границ не приведет к добру.

Несомненно, это верно в отношении Израиля.

А россияне пусть задумаются и сами решат.

Иерусалим