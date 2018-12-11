В 2015 году я впервые отправился в Марий Эл, чтобы снять историю о празднике Шорык Йол. Это традиционный Новый год у марийцев, в дикой глубинке России. «Шорык йол» дословно означает «баранья нога», и это интересно, поскольку даже в наши дни можно увидеть изображение козы или овцы на рождественских картинках в Финляндии и Швеции. Связь наших культурных кодов со Скандинавией, через финно-угорские корни здесь хорошо прослеживается.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Ряженые гуляют по селу до позднего вечера

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Когда едешь по марийским дорогам, особенно ночью, эта земля кажется полностью лесной. Местами так оно и есть. Но на самом деле деревья активно вырубают на продажу, поэтому некоторые марийцы говорят: «Настоящего леса у нас не осталось»

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Когда едешь по марийским дорогам, особенно ночью, эта земля кажется полностью лесной. Но на самом деле деревья активно вырубают на продажу, поэтому некоторые марийцы говорят: «Настоящего леса у нас не осталось»

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Гостей праздника всегда привозят на санях, запряженных лошадьми

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Гостей праздника всегда привозят на санях, запряженных лошадьми

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Гостей праздника всегда привозят на санях, запряженных лошадьми. В прежние времена таких упряжек могло быть и 20, и больше. Сейчас люди приезжают праздновать Шорык Йол на автомобилях, но осталось место и традиции

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Праздник Шорык Йол начинается

Несмотря на то, что Шорык Йол — это Новый год, вместе с тем он же — и Рождество, и празднуется скорее в рождественские даты, они «плавающие» от года к году, обычно с 4 по 11 января. Это время перехода от тёмного времени года к светлому, и соответственно — знак будущего прихода весны, зарождения новой жизни. Не вполне верно назвать праздник языческим, потому что, хоть в марийских сёлах обычно нет христианского храма, люди держат в домах православные иконы, молятся единому Богу и Богоматери.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Праздник Шорык Йол начинается

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Праздник Шорык Йол начинается

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Марийский карт (жрец). Картом может стать мужчина старше 35 лет, имеющий уважение в обществе: он в первую очередь не служитель культа, а мировой судья

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Праздник Шорык Йол начинается

Но интересно в первую очередь другое. Этот регион — одно из немногих мест в России и Европе, где хорошо сохранилось древние традиции — что и привлекает в Марий Эл как этнографов, так и художников. Дело в том, что после завоевания Марий Эл Иваном Грозным местным жителям не позволялось развивать технический прогресс на протяжении веков. Они даже не могли использовать железо — такими сокрушительными боевиками некогда были марийцы, и царские власти их боялись.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Праздник Шорык Йол начинается

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Праздник продолжается до ночи, которая, впрочем, наступает рано. Время-то московское, но реальный часовой пояс скорее +1: к Москве

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Ряженые в берестяных масках

Благодаря этой «консервации» здесь сохранилась старая финно-угорская культура волжских земель. Лишь революция и большевики принесли сюда цивилизацию, но марийцы восприняли достижения прогресса с осторожностью, потому что привыкли жить анклавом, сами по себе, не имея особо дел ни с русскими, ни с татарами. Без энтузиазма приняли они и советскую власть. Благодаря этой «спокойной вольнице», этой отдалённости от внешнего мира местные сохранили свои традиции и обряды в таком виде, как это было 100, 200 и более лет назад.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Идут приготовления к празднику

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM В честь праздника марийцы могут вытащить из шкафа и старинную (или сделанную под старину) посуду. А некоторым платьям и нарядам много лет. Причем платья могут в обычные дни висеть в музее, а на праздники украсить собой марийскую женщину

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM На улице может быть мороз и минус 10, и минус 30, в помещении же топят печи. Оптика запотевает, фотографии приобретают «старинный вид», что хорошо передаёт дух происходящего

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Праздник продолжается до ночи, которая, впрочем, наступает рано. Время-то московское, но реальный часовой пояс скорее +1: к Москве

По мнению ряда ученых, финно-угорские народы начали отмечать Новый год еще 6 тысяч лет назад. Традиционно, в дни Шорык Йола проходили ряженье, гадания, которым люди придавали мистический смысл. Например, хождения ряженых в масках намекают на преодоление смерти и возрождение жизни — будущий переход от зимы к весне. Ряженые ходят от дома к дому, а хозяева угощают их как можно лучше, чтобы привлечь к себе больше жизненных, плодородных сил.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Ряженые гуляют по селу до позднего вечера

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Ряженые гуляют по селу до позднего вечера

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Ряженые, гурьбой ходящие по домам, – основное развлечение праздника. Раньше такие заходы в гости продолжались целую неделю. Сейчас, как правило, ограничиваются парой дней в самом конце новогодних каникул

Есть в импровизированных масках и элемент развлечения, карнавала, особенно в наше время, когда Шорык Йол перестал быть обязательной частью обрядовой традиции и превратился в ещё одну веселую игру новогодне-рождественских праздников.

Я фиксировал на видео настоящий традиционный Шорык Йол, как он проходит от начала до конца. Празднование состоялось в селе Марий-Китня. Там же сделаны и некоторые фото. А чтобы доснять полноценную фотоисторию, я приехал в январе 2019-го в марийское село Шоруньжа — официальную столицу финно-угорского мира в этом году.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM На улице может быть мороз и минус 10, и минус 30, в помещении же топят печи. Оптика запотевает, фотографии приобретают «старинный вид», что хорошо передаёт дух происходящего

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Баня в марийском селе – не просто норма жизни (здесь народ моется именно так), но и очищающий обряд, который тоже обязательная часть любого праздника

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Баня в марийском селе – не просто норма жизни (здесь народ моется именно так), но и очищающий обряд, который тоже обязательная часть любого праздника