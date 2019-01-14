8 декабря 2018 года в Калининградской области произошли сразу несколько событий, описание которых начинается со слов «впервые в России». Впервые в России была испытана в работе ПРГУ — плавучая регазификационная установка, специализированное судно «Маршал Василевский». Впервые в России был испытан в работе морской терминал, обустроенный в нескольких километрах, что позволило обеспечить необходимую для «Маршала Василевского» глубину. Впервые в России был принят с моря в наземную газораспределительную систему регазифицированный сжиженный природный газ. Если в порту Сабетта СПГ загружается в емкости танкеров-газовозов, то в Калининградской области произошла обратная операция: морем доставлен СПГ, который перевели в обычное состояние и отправили в подземное хранилище газа. Мало того, еще и Калининградское ПХГ является уникальным для России — оно единственное, обустроенное в кавернах, вымытых в подземных слоях каменной соли. Участие в церемонии вот такого «букета» событий приняли Владимир Путин и Алексей Миллер, глава Газпрома, которому в 2013 году было дано поручение обеспечить альтернативный способ газоснабжения западного эксклава России. Удивительно и приятно, что в репортаже, снятом на месте событий, мы увидели и тех людей, чей труд и обеспечил газовому концерну выполнение поручения президента — специалистов, разработавших проект и обеспечивших строительство «выносного» морского терминала, прокладку трехкилометрового морского газопровода, нашли способ, позволивший вымыть в слоях каменной соли нужной конфигурации и нужного объема.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Цена журналистской ошибки

Но прежде, чем рассказать о технических подробностях реализованного в Калининградской области проекта, хочется сказать несколько слов о том, что происходило в этот день в целом ряде СМИ и в блогосфере. Первым новость о событиях в Калининградской области рассказал Первый канал. На 53-й секунде репортажа диктор произнес вот такую фразу: «Отныне газ в Калининградскую область будет поступать не через трубу по суше, а морем, в сжиженном виде». Этого было вполне достаточно, чтобы весь русскоязычный сегмент интернета, социальные сети буквально «взорвались», на разные голоса эта фраза была повторена тысячекратно: «Россия прекратила транзит газа через территорию Литвы».

Вентиль

Для того, чтобы понять, что могла бы означать эта «сенсация», будь она реальностью, большого труда прикладывать не требуется. В 2015 году, в момент самого серьезного обострения ситуации в Донбассе, во время шквала антироссийских санкций, компания Amber Gird аккуратно продлила договор с Газпромом о транзите газа по магистрали Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград сроком на 10 лет, до 2025 года. Ни одного нарушения условий контракта за минувшее время со стороны литовской компании не было, не было даже намеков на то, что договор может быть прерван. И вот теперь, по мнению авторов репортажа, Газпром в одностороннем порядке якобы разорвал этот международный договор. На минуту задумайтесь, какой была бы реакция ЕС и США, если бы Россия действительно пошла на такой шаг? Вот в тот момент, когда критика «Северного потока — 2» со стороны политиков и руководства той самой Литвы звучит практически ежедневно, Газпром решил продемонстрировать свою ненадежность как торгового партнера — собственно говоря, именно так и звучит в развернутом виде эта фраза из репортажа. От реального международного скандала спасло только то, что все ведущие российские новостные агентства отреагировали весьма оперативно: не критикуя авторов Первого канала, они разъясняли, что на самом деле произошло в Калининградской области, аккуратно цитируя слова Владимира Путина, сказанные им во время церемонии запуска ПРГУ. Президент России назвал такой способ обеспечения Калининградской области «резервным» и «альтернативным», и это действительно именно так. До того момента, пока Amber Gird выполняет свои договорные обязательства, газ как шел в Калининградскую область по сухопутному магистральному газопроводу (МГП), так и будет идти. Реализованный Газпромом по поручению Путина проект снабжения эксклава сжиженным природным газом — резервный, рассчитанный на тот гипотетический случай, при котором Литва примет политическое решение о прекращении транзита. Проект дорогой как при его реализации, так и в том случае, если Газпрому действительно придется снабжать Калининградскую область исключительно СПГ, однако мощность ПРГУ «Маршал Василевский», перекачивающего оборудования морского терминала и ПХГ рассчитана на 2,7 млрд кубометров газа в год при потребности со стороны экономики, энергетики и населения области в 2,3 млрд кубометров в год по итогам 2017 года. Напомним, что с 2015 года в порту Клайпеды работает ПРГУ Indenpendence, мощность регазификационного оборудования которого составляет 5 млрд кубометров газа в год. Такой объем с лихвой перекрывает потребности Литвы, и эта республика имеет возможность и полное право полностью отказаться от поставок российского газа и не продлевать договор о транзите после 2025 года. Как бы мы с вами ни относились к такому шагу — Литва имеет право поступить именно так. Равно, как Литва имеет право не принимать такое решение или же отказаться только от одного из договоров — продолжать закупки газа из России, но отказаться от транзита или сохранить транзит, но не покупать газ у Газпрома. Международное законодательство не будет нарушено ни в одном из этих случаев, и Владимир Путин, отдавая поручение Газпрому о реализации калининградского СПГ-проекта, обеспечивал страховку именно от такого развития событий. С 8 января 2019 года, когда было на практике выяснено, что ПРГУ «Маршал Василевский» и ПХГ способны работать в штатном режиме, Литва и Россия находятся в равной позиции — Литва может вести себя как посчитает нужным, энергетическая безопасность Калининградской области от этого не пострадает.

Любая технология требует тщательной проверки

У церемонии запуска ПРГУ и ПХГ в Калининградской области имеется и техническая сторона, которую подчеркнул Алексей Миллер, цитируем: «Уважаемый Владимир Владимирович, на схеме сейчас можно наблюдать, что полностью отключена система поставок газа через МГП Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал».

Выделения в тексте — наши, сделаны они для того, чтобы было легче понять происходившее. ПХГ, если отбросить все подробности — это емкость, в которую до 8 января по трубе № 1 поступал газ из наземного МГП. Труба и приемное оборудование — компрессоры, запорная арматура в полном порядке, все многократно проверено и тщательно контролируется. 8 января в ту же емкость должен был начать поступать газ по трубе № 2 — которая никогда раньше в комплекте с оборудованием «Маршала Василевского» не проверялась, не испытывалась. Да, согласно расчетам, все должно пройти штатно, но техника есть техника, элементарная логика подсказывает, что на момент начала опытно-промышленного использования трубы № 2 все оборудование трубы № 1 на всякий случай нужно отключить — береженого бог бережет. Именно о выполнении мер техники безопасности Алексей Миллер и доложил президенту — все в полном порядке, испытание морской части калининградского ПХГ осуществляется в штатном режиме. Совершенно очевидно, что после того, как технические специалисты убедились, что все в полном порядке, труба № 1 снова была открыта, но уже не на полную мощность — так, чтобы совокупное поступление по обеим трубам не привело к каким-то последствиям. Министр энергетики Литвы Жигиминтас Вайчюнас 9 января рассказал, как ситуация возле Калининградского ПХГ выглядела в предыдущий день с точки зрения Amber Gird. На пару часов транзит по МГП Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград был остановлен полностью, затем перекачка газа была восстановлена, но компрессорные станции, ее обеспечивавшие, работают на пониженном давлении. Вот, собственно и все — оборудование СПГ-части Калининградского ПХГ проверили в деле, все в полном порядке, поручение президента России выполнено. В течение какого времени МГП будет работать на пониженной мощности, высчитать можно при помощи калькулятора. Объем емкостей «Маршала Василевского» — 174 тысячи кубометров, в них помещается 104,4 тысячи тонн СПГ. На обеспечение процесса регазификации оборудование ПРГУ расходует порядка 1% газа, то есть перекачать в ПХГ необходимо 142 млн кубометров газа. Мощность регазификационных установок «Маршала Василевского» составляет 13,2 млн кубометров в сутки — следовательно, через 11 суток его работа будет завершена, а работа сухопутного МГП будет вестись в штатном режиме.

Gazprom.ru Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский»

На обустройство ПХГ в пластах каменной соли, на строительство терминала, морского газопровода, на строительство «Маршала Василевского» Газпром инвестировал около 60 млрд рублей. Сумма серьезная, компенсировать из государственного бюджета ее никто не собирается. В приведенном репортаже слышна прямая речь Путина — он говорит о поручении правительству, на основании которого должна быть предусмотрена компенсация промышленности и населению Калининградской области за СПГ в том случае, если область полностью перейдет на морские поставки. Но никто не знает, состоится такой переход или нет и если состоится, то в каком году. Возникает «детский» вопрос — Газпром намерен списать в «непредвиденные расходы» миллиард долларов или у него есть какие-то мысли о том, как окупить такие инвестиции? Газпром уже дал ответ на этот вопрос, причем не словами, а брутальным металлом оборудования «Маршала Василевского».

Особенности «Маршала Василевского» и помощь ЕС

Помимо регазификационного оборудования, судно оснащено еще и криогенными насосами, которые позволяют перекачивать СПГ как жидкость — в этом его принципиальное отличие от того же ПРГУ Independence, работающего в порту литовской Клайпеды. Это позволяет «Маршалу Василевскому» осуществлять бункеровку судов, двигатели которых используют СПГ в качестве моторного топлива или, другими словами, продавать СПГ в розницу по соответствующим ценам. Будут ли востребованы такие услуги в бассейне Балтийского моря? Обратимся к первоисточникам.

11 мая 2016 года была принята обязательная для исполнения всеми членами ЕС Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2016/802/ЕС «О сокращении содержания серы в некоторых видах жидкого топлива». В достаточно просторном документе есть статья № 6 «Максимальное содержание серы в видах морского топлива, используемых в территориальных морях, исключительных экономических зонах и зонах контроля загрязнения государств-членов ЕС, включая зоны контроля выбросов SO-x, а также пассажирских судах, осуществляющих регулярные рейсы в порты ЕС или из портов ЕС». Пункт 1. Государства-члены ЕС принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы в зонах их территориальных морей, исключительных экономических зонах и зонах контроля загрязнения не использовались виды морского топлива, содержание серы в которых от массы не превышает а) 3,5% с 18 января 2014 года; б) 0,5% с 1 января 2020 года.

Семикратное понижение допустимой нормы означает, что все морские суда, перемещающиеся по акватории Балтийского моря должны перейти либо на дизельное топливо экстра-класса или на тот самый СПГ. Поскольку все судовладельцы отдают себе отчет в том, что в своей борьбе за экологию ЕС в ближайшие годы останавливаться не будет, они понимают, что переход на СПГ — оптимальный вариант. Если ЕС решит, что норму нужно снизить до 0,2−0,3%, то дизельное топливо окажется «слабым звеном», а СПГ выдержит требования вплоть до 0,1%. Соответственно, с каждым годом судов с силовыми установками на СПГ в Балтийском море будет все больше, и Газпром, обеспечив «Маршал Василевский» оборудованием для бункеровки, оказался первым на этом рынке. В нескольких портах в настоящее время сооружение вот таких «морских СПГ-заправок» идет, причем весьма активно, но Газпром пришел на этот рынок первым. Мало того — все строящиеся пункты СПГ-бункеровки — стационарны, а «Маршал Василевский» способен оказаться в нужное время в нужном порту, который окажется удобным для того или иного потребителя. При таких условиях шансы получить значительный сегмент нового рынка весьма велики.

СПГ-заводы, льды и своп

И, пожалуй, еще один «детский» вопрос — а где, собственно говоря, Газпром намерен брать СПГ? Если потратить время на то, чтобы на сайте kremlin.ru посмотреть всю церемонию, прошедшую 8 января целиком, то на отметке 10:30 можно услышать слова Алексея Миллера о том, что одновременно со строительством терминала в Калининградской области Газпром ведет строительство СПГ-завода в Ленинградской области в районе компрессорной станции «Портовая». Это та самая компрессорная станция, которая обеспечивает прокачку газа по уже действующей магистрали «Северный поток», то есть вопрос о том, где взять газ, который предстоит сжижать, ответ имеет заранее. Строительство этого СПГ-завода должно быть завершено в 2019 году, после его ввода в эксплуатацию Калининградская область будет обеспечена СПГ по максимально выгодной цене? Нет, это не так — мощность завода составит 1 млн тонн СПГ в год, что после регазификации дает 1,25 млрд кубометров газа в его обычном состоянии, а это только половина потребностей Калининградской области. Конечно, Газпром намерен строить на порядок (в 10 раз) более мощный СПГ-завод в той же Ленинградской области, в Усть-Луге, но в настоящее время этот проект находится на прединвестиционной стадии. Когда начнется реализация этого проекта, какие компании окажутся в составе его акционеров, пока что не до конца понятно.

Gazprom.ru Компрессорная станция «Портовая»

Что, Газпром будет перехватывать СПГ на спотовом рынке и проводить бункеровку с низкой маржой, а обеспечение, в случае необходимости, Калининградской области, будет идти по неким «среднепотолочным ценам» — летом подешевле, зимой подороже? Нет, не так. И этот ответ снова дан не словами, а «железом»: «Маршал Василевский» имеет ледовый класс ARC4, что позволяет ему самостоятельно идти сквозь чистый лед толщиной до 0,8 метра. Кто и когда последний раз видел лед толщиной 80 сантиметров в Балтийском море? Значит, не об этом море и не об этих широтах идет речь. Что, тогда Сабетта и «Ямал-СПГ»? Нет, не так — напомним, что НОВАТЭК для транспортировки СПГ с Ямала использует газовозы ледового класса ARC8, то есть в зимнее время «Маршал Василевский» до Сабетты рискует просто не дойти. Однако НОВАТЭК свои арктические газовозы по всему миру не гоняет — слишком нерационально. В настоящее время НОВАТЭК на морской территории возле норвежского Сарнесфьорда, примерно в 8 км от Хоннингсвога осуществляет перегрузку СПГ на газовозы обычных классов, но это временное решение на тот момент, пока база для перевалки строится возле Мурманска. До берегов Норвегии и до Мурманска «Маршал Василевский» дойдет в любое время года, то есть задание Путина о создании альтернативного способа доставки газа в Калининградскую область Газпромом действительно выполнена на все 100%. Да, при этом никакой спекуляции со стороны НОВАТЭКа не последует — Газпром получит газ по себестоимости своего собственного производства. Такие торговые операции принято называть своповыми: получив СПГ на восточной стороне Севморпути, Газпром со своего завода на Сахалине поставит СПГ в том же объеме туда, куда будет нужно НОВАТЭКу, у которого потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе достаточно. Обе компании еще и выиграют на транспортных расходах — к обоюдному удовольствию.

Вот так выглядит картина, которую мы наблюдали на экранах телевизоров 8 января в полном размере. Государственная компания Газпром за свой счет выполнила поручение президента по обеспечению энергетической безопасности Калининградской области, при этом сумев создать механизм, который позволяет еще и окупить все инвестиции. В самой Калининградской области продолжаются работы по расширению ПХГ, и это тоже весьма интересный проект — уже потому, что в его реализации участвует еще и Росатом, о чем аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru рассказывал достаточно подробно.