Новый, 2019, год для Чувашии — особый, проверочный, испытательный. Как и последующий 2020-й. Чебоксары отмечают 550-летие, а затем 100-летие будет праздновать Чувашия, к чему в регионе готовились семь лет, с момента указа президента Владимира Путина. Юбилеи, как известно, — это не только фанфары и гости, но и время сбора камней. В этом контексте 2018 год стал для Чувашии симптоматичным на среднесрочную перспективу, кульминационным событием которого должны стать выборы первого лица региона (плановые — в 2020 году).

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

В целом прошедший год был напряжённый, сложный, один из самых трудных за последние годы. Как и для других регионов, мощным катализатором внутренних противоречий стала федеральная повестка. На это накладывались региональные конфликты и проблемы, кадровые перестановки и коррупционные дела, банкротство предприятий, открытая фаза противостояния с оппозицией, долги за энергоресурсы и высокая просроченная задолженность по зарплате, отток населения из-за низких доходов. Из самых высоких кабинетов всё чаще звучало, что власть потеряла бдительность. Безусловно, были и позитивные моменты, среди которых на первый план вышли масштабные дорожно-строительные проекты в Чебоксарах — в частности, открыт Московский мост, новую жизнь получает Московская набережная, заработал кадетский корпус, рекультивирована Пихтулинская свалка. Но начнём обзор основных событий прошлого с «нашего будущего» — детей.

Детей ведут в политику

2018 год примечателен тем, что в центре публичного и медийного внимания довольно часто оказывались несовершеннолетние, что порой приобретало политический окрас.

Начало года обернулось разбирательствами в связи с несанкционированной январской акцией в сквере Чапаева, где среди участников были несовершеннолетние. Понятно, что за детскими спинами стоят конкретные взрослые люди, и на это обратил внимание властей Чувашии Михаил Бабич (на тот момент — приволжский полпред, ныне — посол России в Белоруссии). После закрытой встречи с Бабичем глава Чувашии Михаил Игнатьев, говоря об участии школьников в митингах, публично признал, что «мы потеряли бдительность» и «молодые люди протестно настроены по отношению к нам». Системная оппозиция тогда констатировала, что «дети почувствовали запах крови».

Иван Шилов ИА REGNUM Протест

Анекдоты к теме. «А ведь даже страшно подумать, сколько убеждённых, ярых борцов с коррупцией получили вчера ремня от бати».

Митинги с участием детей затем сменили редкие одиночные пикеты. А вопросы в части «бдительности» только усилились: в конце года Игнатьев повторно, на надрыве, констатировал, что «члены правительства потеряли бдительность», потому что «свою жизнь» представляют в «служебных красивых кабинетах, которые отапливаются, кондиционеры, служебная машина и всё остальное», в то время как «люди представляют эту жизнь по-другому, когда по объективным, по разным причинам с учётом активизации люди оказываются без работы на улице». Что называется, накипело даже у первого лица региона.

Тревогу били правоохранительные органы. Ранее журналисты обратили внимание силовиков на то, что в школах у детей вымогают деньги, действуют банды, и ситуация напоминает 90-е годы. Если в целом подростковую преступность удалось сдержать и сохранить на уровне прошлого года, то озабоченность продолжает вызывать чуть ли не двойной рост наркопреступлений с участием несовершеннолетних. Силовики ссылаются на «негативные социально-экономические явления», «падение уровня материального достатка некоторых семей», в то время как «детям хочется красиво жить, красиво одеваться, иметь современные сотовые телефоны».

Кроме того, выросло число преступлений в отношении детей, включая убийство младенцев, которых просто выбрасывают как мусор. Это стало аргументом для правоохранителей вернуться к теме беби-боксов, на что региональные власти реагируют молчанием. Под уголовным преследованием — ряд педофилов, у которых насчитывается до 11 жертв.

Кадры. И «всё»?

В 2018 году в Чувашии продолжается кадровое тасование. В перемещениях и смещениях в районах и городах уже путается даже местное население, а теперь эта напасть с новой силой охватила и высокие региональные посты. Злые языки вспоминают на эту тему маленький анекдот, напоминая, что высокий чин может легко пасть жертвой главного классического недостатка — кадровых ошибок.

Стучится в дверь к мужику Смерть:

— Ты кто? — спрашивает мужик.

— Смерть.

— И что?

— И всё…

Такая же ситуация, по мнению злопыхателей, сложилась с кадрами: «И всё…» Кадровую политику последнего времени в местных элитах называют «коллапсом».

(сс) jarmoluk Расстановка фигур

В Чувашии в прошлом году сменились министры строительства, образования, информполитики, руководители госинспекции труда, управления минюста. Поменялись заместители руководителя администрации главы Чувашии, реанимировали пост вице-премьера, ушёл в отставку полпред Чувашии при президенте РФ. Сменились региональные лидеры двух парламентских партий — «Единой России» и «Справедливой России». Изменения произошли и в силовых структурах: назначены новые руководители УФСБ, СУ СКР и УФССП по Чувашии — в чём некоторые склонны видеть глубокий смысл и использовать как повод для пророчества об изменениях в правительстве Чувашии.

Оппозиция полагает, что происходящее говорит о начале подготовки к выборам главы Чувашии и формировании «резервной площадки» для нынешней команды при худшем раскладе, то есть досрочных выборах первого лица региона. Обсуждаются кандидаты на пост главы республики. Масла в огонь продолжает подливать экс-президент Чувашии, первый вице-спикер Совета Федерации РФ Николай Фёдоров, который принимает «ходоков» и «дёргает за ниточки». Сохраняется напряжение у нынешней власти с чувашской митрополией, несмотря на внешне демонстрируемое «абсолютное понимание».

На фоне кадрового расклада коррупционные дела становятся всё более громкими.

Всё выше: коррупционные дела

«Сбор камней» на политическом олимпе в Чувашии, помимо кадров, характеризуется и уголовной составляющей на высокопоставленных чиновников. Число коррупционных дел в республике выросло вдвое, более половины — за взятку. Правоохранители констатируют, что чиновники стали изворотливее, и пообещали, что более плотно займутся проверкой госзакупок. Как в таких случаях говорят шутники, чиновники очень любят смотреть на морской прибой с берега: откат за откатом. А опытные советуют: находиться на виду надо так, чтобы потом тебя не имели в виду.

Что касается резонансных дел, то в прошлом году под уголовное преследование попал бывший спикер и глава чувашских единороссов (ныне первый замруководителя администрации главы Чувашии), вынесены обвинительные приговоры в отношении бывших первых заместителей министров спорта, образования и здравоохранения, продолжаются судебные разбирательства по делу экс-главы Чебоксар и экс-полпреда Чувашии, следствие проявляет интерес к чувашскому сенатору, на сына которого ранее заведено уголовное дело, под следствием оказался глава Таджикского культурного центра. Как правило, такого рода дела завершаются условным сроком и амнистией. Выносили оправдательный приговор (экс-замминистру образования и директору бюджетного учреждения), но затем, впрочем, отменили и заменили штрафом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Год завершился событием, которое повергло в шок всю элиту. Был арестован вице-премьер — министр экономики Владимир Аврелькин. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках предоставления субсидий из республиканского бюджета. Следом под арест взяты предполагаемые сообщники: директор ГУП «Биологические очистные сооружения» и руководитель частной компании.

В самом правительстве на эту ситуацию отреагировали «полуанекдотом».

»Встречаются два татарина, наподобие Кияма Садыртдиновича (депутат Госсовета Кияметдин Мифтахутдинов, — ИА REGNUM). Говорят: «У меня лошадь есть, у тебя лошадь есть. Давай соседу купим, чтобы наш сосед развивался». Встречают два представителя одной партии, говорят: «Слушай, ты сидел, я сидел. Давай соседа посадим». И радуются от того, что происходит», — рассказал на сессии руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев.

Таким образом, от замминистров «коррупционный» круг стал сужаться Владимир Аврелькин, к примеру, стал пятым членом правительства и вторым вице-премьером в Чувашии, который попал под уголовное преследование. Главный вопрос: какими событиями будет отмечено окончание срока полномочий Михаила Игнатьева и возможен ли третий срок?

Оппозиция: отсутствие диалога

Отношения с системной оппозицией у власти обостряются до открытой конфронтации. Лидеры региональных отделений КПРФ и «Справедливой России» заявляют об «отсутствии диалога — не только политического, а диалога вообще в принципе», продолжается критика в адрес команды Игнатьева за то, что «всё делается по-солдафонски, через колено, людей давят и прогибают». Пружина долго может сжиматься, но когда-нибудь она разожмётся в соответствии с силой давления. Пожалуй, наибольшую «силу давления» испытывают справороссы, которые первыми объявили о своём кандидате на выборах главы Чувашии и которые громче всех предрекают возможную досрочную отставку Игнатьева. На них пытаются натравливать надзорные органы и правоохранителей, используя различные поводы, чаще всего — акции протеста.

Анекдот в тему. На площади митинг. Подъезжает полицейский автомобиль, выскочил полицейский и к первому встречному:

— На митинге был?

— Да…

— В машину!

— А ты на митинге был?

— Нет!

— Быстренько на митинг и в машину!

Напомним, в прошлом году едва не попал под административный протокол за якобы незаконный митинг главный буян в Госсовете, лидер фракции «Справедливой России» Игорь Моляков, которому вместе с соратниками было отказано в проведении митинга против пенсионной реформы в сквере Чапаева («сослав» в Сосновку) и который вынужден был провести встречу с избирателями «на тачанке» возле музея.

Spravedlivo.ru Игорь Моляков

Фактически в Чувашии под суд можно попасть за любое мало-мальски публичное мероприятие: например, в деревне Юнга Моргаушского района десять человек, включая бабушек, оштрафовали за несанкционированный «сход на лавочке». Выяснилось, что сельчане обсуждали внезапно появившуюся базовую вышку сотовой связи, а чиновники это действо представили как несанкционированный митинг, отдав старушек под суд. После протеста администрация попыталась узаконить вышку «задним числом».

Словом, «отсутствие диалога» наблюдается не только с политиками, хотя Михаил Игнатьев и пытается заверить в открытости и публичности. Собрания районных и региональных уровней стали чуть ли не калькой советских партсобраний, где всё запротоколировано, расписано и предрешено, где у народных избранников и общественников нет ни к кому несогласованных вопросов. Стало нормой не пускать на собрания оппозицию, ссылаясь на отсутствие аккредитации. Заявляя об открытости и публичности, власть тщательно скрывает план рабочих поездок Михаила Игнатьева, многих совещаний с его участием и даже планируемые визиты гостей, которых и без того всё меньше.

В общем, получается, условно говоря, как в анекдоте.

«С оппозицией нужно вести диалог, — сказал чиновник. — У нас для этого есть всё: — Полиция, дубинки, водомёты и другие эффективные средства».

М. Скоколов. Обязывают проявлять чуткость... На кого бы это возложить

Масштабные проекты

С точки зрения экономики, год для Чувашии был также непростым. Промышленность и сельское хозяйство удаётся местами наращивать, строительство всё ещё выходит из кризиса, а республика остаётся аутсайдером по уровню зарплаты и доходам населения, объёму просроченной задолженности по зарплате. Желая свести концы с концами, жители всё чаще верят мошенникам, которые обещают им «лёгкие» деньги, и пытаются отыграться в нелегальных казино. В сельской местности принесли ущерб птичий грипп, обвал закупочных цен на молоко и засуха, а в столице страдали от запаха птичьего помёта, отпугивавшего гостей и инвесторов.

К этому добавилось банкротство крупных предприятий, в их числе — предприятия концерна «Тракторные заводы», ГУП «Чувашавтотранс», ОАО «Чувашский бройлер», ООО «Чулочно-трикотажная фабрика», ООО «Коммунальные технологии», МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска». Не проработав трёх лет, из Чувашии уходит японская Fujikurа, которая производила жгуты кабелей для автомобилей Volkswagen. Приход инвестора из Китая, заявившего о 10-миллиардах инвестиций на строительство агропарка и молочного завода, обернулся скандалом и акциями протеста. Рекордной отметки достигли долги за энергоресурсы: перед началом отопительного сезона перевалив за 3,7 млрд рублей. В Чебоксарах главные скандалы и протесты были связаны с уплотнительной застройкой и транспортной реформой.

Вопреки всему, завершить годовой обзор хотелось бы на позитивных моментах и том заделе, который обеспечила Чувашия в 2018 году. В первую очередь, это люди. Через 22 года титул «Мисс Россия» вернулся в Чебоксары: самой красивой девушкой страны была признана чебоксарка Юлия Полячихина. Легкоатлетка Татьяна Архипова получила олимпийскую «бронзу»: медаль ей вручили после дисквалификации другой российской спортсменки, финишировавшей третьей в беге на 300 метров с барьерами на Играх в Пенкине.

(сс) Avda Архипова Татьяна

Главным межрегиональным событием можно назвать федеральный Сабантуй в Чувашии, который стал чуть ли не значимее Дня Республики.

Что касается масштабных проектов, то почти все они связаны с Чебоксарами, которые в 2019 году отмечают 550-летие. Из миллиардных федеральных проектов в первую очередь необходимо отметить кадетский корпус ПФО и Московский мост. На федеральные средства были реконструированы в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу два стадиона, рекультивирована Пихтулинская свалка, реконструируется Московская набережная. Заработала Детская академия искусств, в которой будут обучаться 1,2 тыс. детей. Новую жизнь может получить главный долгострой столицы — отель «Сувар», который выкупил брянский инвестор. В планах из крупных проектов — проектирование десятимиллиардного третьего транспортного полукольца, реконструкция Красной площади и Залива.

Год 550-летия Чебоксар начался. Ранее предлагалось «начать брендировать 550-летие» в апреле с международного балетного фестиваля, «расширив его городскими пространствами, смотровыми площадками, фотовыставками».

Но пока — затишье. Все в ожидании.