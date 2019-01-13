После аварийного сброса воды для проведения земляных работ на место аварии стала поступать экскаваторная и тракторная техника. Устанавливаются ограждения. Параллельно происходят работы в нижней камере 7-го шлюза. Удаляется и вывозится грунт.

Николай Чеканов Вид на работающую технику через опоры причальной стенки верхней головы 8-го шлюза

В ближайшие месяцы москвичи и гости столицы имеют возможность увидеть межшлюзовой бьеф почти так же, как строители канала до запуска в него волжской воды. Уровень воды ещё 9-го января — 5 метров, сейчас — равен нулю. Оголены основания причальных стенок, стенки канала, нагляден масштаб этого грандиозного рукотворного сооружения.

Насыпной участок водной трассы, на котором произошла авария, характеризуется не только наличием под ним автомобильных тоннелей, но и дюкером, в котором проходит речка Химка. Данное обстоятельство предъявляет высочайшие требования к квалификации персонала, занятого в обследовании и ремонте гидросооружения.

Мы продолжим следить за развитием ситуации на Тушинском гидроузле Канала имени Москвы.