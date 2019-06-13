Сразу отметим: новогодние опросы — довольно лукавые. Реально мало кто в состоянии обоснованно сравнить между собой прошедший и позапрошлый год, люди обычно не имеют для этого обоснованных данных. В новогодних опросах речь всегда идет только о настроении людей: если в Новый год кажется, что год был тяжелым, внешнее и внутреннее положение страны ухудшилось, а доходы семьи сократились — значит, настроение плохое, подавленное. Потому что если оно приподнятое, радостное, то год должен оцениваться как хороший, положение страны не должно внушать больших опасений, а доходы семей если и падают, то некритически. То же касается и ожиданий от года следующего: в депрессивном состоянии люди ожидают только неприятностей, счастливые люди ждут только хорошего.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос № 1. «Прошедший 2018 год был непростым и богатым на знаковые события. Каким был 2018 год для Вас лично?», %

Главный вывод: итоги ушедшего, очень непростого во всех смыслах года в целом положительно оценили меньше четверти наших читателей, а оптимизмом в наступившем году преисполнена лишь пятая часть опрошенных. В обществе, как видно из приведенного ниже анализа, на фоне падения доходов и разочарования в принимаемых правительством мерах к оздоровлению экономики, помимо роста классовой сегрегации, чётко проявляется запрос на имперскую, по мнению большинства — более справедливую модель государственного устройства.

1. Генеральное распределение ответов на вопрос № 1

«Прошедший 2018 год был непростым и богатым на знаковые события. Каким был 2018 год для Вас лично?» %

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос № 1. «Прошедший 2018 год был непростым и богатым на знаковые события. Каким был 2018 год для Вас лично?», %

Ольга Шклярова ИА REGNUM Общее распределение ответов на вопрос № 1. «Прошедший 2018 год был непростым и богатым на знаковые события. Каким был 2018 год для Вас лично?», %

Характерно настроение сторонников различных парламентских партий:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос № 1. «Прошедший 2018 год был непростым и богатым на знаковые события. Каким был 2018 год для Вас лично?». В зависимости от поддержки той или иной парламентской партии, %

То есть в целом настроение скорее плохое, чем хорошее. Но чем ближе к власти, тем настроение лучше. То есть у них всё хорошо, несмотря на то, что у всех — не очень.

2. Генеральное распределение ответов на вопрос № 2

«В прошедшем 2018 году произошло много важных событий. Какое событие кажется Вам главным в 2018 году?», %

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос № 2. «В прошедшем 2018 году произошло много важных событий. Какое событие кажется Вам главным в 2018 году?», %

Как видно из результатов опроса, наибольшую озабоченность наших читателей вызвало удорожание жизни и снижение занятости, а также — повышение пенсионного возраста. Состоявшиеся выборы президента России оказались в нижней части списка, сразу после чемпионата мира по футболу. Внешнеполитическая повестка, включая ситуацию на Украине (включая Донбасс), чуть обогнала озабоченность аутсайдером рейтинга — экологической ситуацией в стране. Налицо усиление доминирования внутриполитической повестки.

Важно, что состояние экономики на первом месте у в три раза большего числа людей, чем чемпионат мира, и в четыре раза большего, чем выборы президента, а вот экологическая обстановка в стране, считай, практически никого не волнует.

Здесь уместно внимательно присмотреться к распределению мнений исходя из существующего политического ландшафта, то есть — в зависимости от партийных предпочтений наших читателей:

Распределение ответов на вопрос №2 в зависимости от поддержки той или иной партии:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос № 2. «В прошедшем 2018 году произошло много важных событий. Какое событие кажется Вам главным в 2018 год?у». В зависимости от поддержки той или иной парламентской партии, %

Как видно из таблицы, практически у сторонников всех политических партий распределение предпочтений совпадает с усредненными результатами опроса, за исключением «Единой России», для которой главным событием года оказались выборы президента страны, а вторым по значимости — чемпионат мира по футболу. То есть сторонники «Единой России», похоже, в большей степени находятся под влиянием государственной пропаганды и агитации, которая как раз была занята в этом году выборами и чемпионатом гораздо больше, чем уровнем жизни граждан. Может быть, по той же причине эти респонденты являются и сторонниками «Единой России»?

3. Генеральное распределение ответов на вопрос № 3

«Международное положение традиционно вызывает повышенный интерес наших граждан, зачастую превышающий интерес к внутренней политике. Лично Вам в ушедшем году — какая повестка была интереснее: внешнеполитическая или внутренняя?», %

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос № 3. «Международное положение традиционно вызывает повышенный интерес наших граждан, зачастую превышающий интерес к внутренней политике. Лично Вам в ушедшем году — какая повестка была интереснее: внешнеполитическая или внутренняя?», %

Распределение ответов на вопрос №3 в зависимости от возрастной группы респондента:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос № 3. «Международное положение традиционно вызывает повышенный интерес наших граждан, зачастую превышающий интерес к внутренней политике. Лично Вам в ушедшем году — какая повестка была интереснее: внешнеполитическая или внутренняя?». В зависимости от возраста, %

Как видно из анализа ответов, подавляющее большинство наших читателей интересуется как внешней, так и внутренней политикой, причем интерес тем больше, чем старше респонденты. И наоборот: чем моложе люди, тем больше среди них тех, кого политика не интересует. Молодые люди до 18 лет (основная «ударная сила» всех известных «цветных революций») возглавляют весьма тревожный рейтинг не интересующихся политикой вообще. Вероятно, подростки и молодежь еще не знают, что если даже ты не интересуешься политикой, она всё равно тобой займется.

4. Генеральное распределение ответов на вопрос № 4

«Какие направления развития внешнеполитической ситуации Вас больше всего беспокоили в 2018 году?», %

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос № 4. «Какие направления развития внешнеполитической ситуации Вас больше всего беспокоили в 2018 году?», %

Ответы наших уважаемых читателей на вопрос о наиболее тревожащих направлениях развития внешнеполитической ситуации в ушедшем году показали равную их обеспокоенность всеми аспектами международной обстановки, развивающейся вокруг нашей страны. Меньшая часть респондентов обеспокоена угрозами военно-политического характера в Азии и на Дальнем Востоке (всего 1,3%) и проблемами во взаимоотношениях с Белоруссией (2,1%). Лидером обеспокоенности является наметившаяся тенденция к усилению внешнеполитической изоляции России и санкционное давление на нашу страну, что отмечают 15,7% опрошенных.

Распределение респондентов по политэкономическим взглядам при выборе варианта ответа № 1 на вопрос №4:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение респондентов по политэкономическим взглядам при выборе варианта ответа №1 на вопрос № 4. «Какие направления развития внешнеполитической ситуации Вас больше всего беспокоили в 2018 году?», %

Как видно из таблицы, «усиление изоляции» России и санкции в большей степени (30,2%) беспокоят наших читателей, исповедующих принципы либерализма и глобализма, что вполне предсказуемо. К ним примыкают, с чуть более скромным результатом (24,8%), сторонники классического конкурентного капитализма. А вот сторонников коммунизма, социализма и даже госкапитализма и империализма вариант «изоляции» и «санкций» беспокоит существенно меньше: таковых по указанным категориям 10 до 13% соответственно. Оно и понятно: либералы прямо зависят от Запада, и разрыв с ним для них очень болезнен, что же касается остальных, то разлука с Западом для них мало что меняет.

5. Генеральное распределение ответов на вопрос № 5

«В каком регионе мира, на Ваш взгляд, военно-политическая ситуация в прошедшем году была наиболее угрожающей?», %

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос № 5. «В каком регионе мира, на Ваш взгляд, военно-политическая ситуация в прошедшем году была наиболее угрожающей?», %

6. Генеральное распределение ответов на вопрос № 6

«Повышение пенсионного возраста, скачки цен на топливо рост цен на товары первой необходимости при общем застое в экономике отрицательно сказываются на доходах населения и даже уже — и на средней продолжительности жизни в стране. А как изменились доходы Вашей семьи в 2018 году по сравнению с предыдущим?», %

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос № 6. «Повышение пенсионного возраста, скачки цен на топливо рост цен на товары первой необходимости при общем застое в экономике отрицательно сказываются на доходах населения. А как изменились доходы Вашей семьи в 2018?», %

Лишь 10,6% опрошенных читателей отметили в прошлом году увеличение своих доходов, в то время как подавляющее число (63,2%) сообщило об их падении, причём у 16% среднедушевой доход семьи упал ниже прожиточного уровня.

Трудно сказать, что здесь причина, а что следствия: общее плохое настроение приводит к мрачной оценки своего экономического состояния или наоборот — снижение уровня жизни приводит к плохому настроению. Однако судя по официальной статистике, уровень жизни снижается не так сильно, поэтому легче предположить, что рост напряженности в обществе, вызванный совокупностью факторов, приводит к общему плохому настрою, в соответствии с которым всё интерпретируется негативно.

7. Генеральное распределение ответов на вопрос № 7

«А чего лично Вы ждёте от 2019 года?», %

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос № 7. «А чего лично Вы ждёте от 2019 года?», %

При том, что прошедший год считают для себя хорошим 22,7% респондентов, позитивных личных и финансовых ожиданий от года наступившего полны только 18%. При этом 49,2% отметили 2018 год как плохой — но недоброго от 2019-го ждут уже 64,7%. Видимо, вступившие с 1 января в силу нововведения в российском законодательстве и еще ожидающие нас события прибавляют гражданам пессимизма.