



Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Первая официальная пресс-конференция нового президента Грузии Саломе Зурабишвили у многих оставила ощущение недосказанности, неудовлетворенности и недоумения. Оно возникло после тех ответов, которые действующий президент дала на актуальные для грузинской общественности и СМИ вопросы внутренней политики, в том числе те, по причине которых в правящей команде возникли разногласия.

Многие сделанные Саломе Зурабишвили в этот день заявления стали поводом для резкой критики со стороны оппонентов и дали им повод в очередной раз констатировать: Зурабишвили — «формальный президент и послушный исполнитель воли главного правителя страны».

Вначале президент Грузии выступила с рядом инициатив, носящих благотворительный и общественно-значимый характер. Так как по новой конституции резервный фонд президента был аннулирован, Саломе Зурабишвили предложила создать новый фонд, в который она будет перечислять всю свою президентскую зарплату, а средства фонда будет направлять на благотворительную деятельность и поощрение различных новаций.

«Я решила найти форму и на частных основаниях, с помощью представителей общественности создать фонд, в который я буду перечислять мою президентскую зарплату, так как для меня совершенно достаточна накопительная пенсия, которую я уже получаю во Франции», — заявила Зурабишвили. Она выразила надежду, что ее начинание подхватят и ее примеру последуют и частные лица и представители общественности.

Еще одна инициатива Саломе Зурабишвили касалась разработки и принятия закона против клеветы, в чем президент, по ее словам, намерен принять активное участие в рамках тех полномочий, которые отведены ему по действующей конституции.

«Есть страны, в которых вопрос клеветы решен. Последним примером стала Франция, в которой не только приняли закон против клеветы в предвыборный период, но и в Конституционном суде доказали, что он не вступает в противоречие со свободой слова и правами человека», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, администрация президента намерена принять активное участие в дискуссиях вокруг этого законопроекта, так как права на выдвижение законодательной инициативы президент по конституции не имеет.

«По Конституции президент права на представление законодательной инициативы не имеет, но это не значит, что президент не имеет права иметь свое мнение, права на то, чтобы «поднять» какую-либо тему и обратиться с ней к законодателям, правительству и обществу», — пояснила Саломе Зурабишвили и выразила уверенность, что принятие подобного закона будет способствовать «успокоению общества».

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По ее мнению, в этом плане особенно важно обратить внимание на социальные сети, где гражданин меньше защищен от клеветы, чем в СМИ, имеющих свои правила и порядок поведения, и где клеветнические информации «распространяются анонимно либо управляются из другой страны». При этом президент обещает, что принятие закона против клеветы свободы слова и прав человека никак не ограничит.

Среди внешнеполитических приоритетов Саломе Зурабишвили выделила взаимоотношения с ЕС и НАТО, но свои действия в этом отношении обозначила скупо и в общих чертах. Относительно Евросоюза она заявила, что главной ее целью станет «более активное представление Грузии на карте мира», особенно в вопросах охраны окружающей среды.

«Есть несколько направлений, где мы можем быть представлены более активно. Одно из них — вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Кроме того, на будущей неделе запланирована моя встреча с миссией наблюдателей ЕС. Обсудим, как может эта миссия приносить больше безопасности жителям сел вдоль оккупационной линии. Это будет одной из главных тем встреч, запланированных в Брюсселе и Евросоюзе», — сообщила Зурабишвили.

Приоритетом своих отношений с ЕС она назвала шаги, направленные к членству в этом объединении, и визовые вопросы.

«Приоритет — более активные отношения с Евросоюзом, все шаги, направленные к членству, и они будут пополнены множеством новых компонентов. Также заслуживают внимания визовые вопросы. Та статистика, которую мы имеем, не совсем благоприятна. Опасности нет, но мы должны проявлять больше ответственности, и в этом направлении предстоит сделать многое», — так в общих чертах определила Зурабишвили те вопросы, которые для нее будут главными в отношениях с ЕС.

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Что касается НАТО, по информации президента, вместе с альянсом готовится ее визит в Афганистан, но точную дату визита она сообщит позднее.

Сдержанно и достаточно неопределенно ответила Саломе Зурабишвили и на вопросы журналистов о том, как она относится к автокефалии Украинской церкви и собирается ли поздравить Украину с этим «достижением».

"Вопрос автокефалии Украинской церкви — очень важный и сенситивный, так как мы знаем и помним, какое значение приобрело для Грузии восстановление автокефалии Грузинской церкви в 1917 году. Для нас это было предпосылкой для обретения независимости… У нас с Украиной разный исторической опыт, но это значение существует для всех. Мне было бы очень просто поздравить украинский народ с автокефалией, так как для меня это естественно, исходя из моего исторического опыта, но сегодня я говорю не как частное лицо, а как президент Грузии, поэтому имею очень большую ответственность. Я думаю, что Грузинская церковь и патриархия не меньше меня знают, но если в патриархии проявляют осторожность из-за последствий, подчеркивать которые сейчас я не хочу, я как президент не могу проявлять в этом вопросе меньшую ответственность. Я не считаю, что как президент имею право взять на себя ответственность в этом вопросе», — пояснила Саломе Зурабишвили.

Достаточно неопределенно ответила она и на вопрос, что она думает о восстановлении дипломатических отношений с Россией. По словам Зурабишвили, сегодня она не готова давать правительству какие-либо рекомендации в этом вопросе.

«У меня 6-летний мандат. Трудно сказать, что произойдет за эти 6 лет. Многое на мировой арене меняется очень быстро. Но в нынешних условиях… я не думаю, что сегодняшний день дает какие-либо возможности Грузии состоять с Россией в каких-либо отношениях, даже в начальных так, чтобы это не было до конца согласовано с нашими ближайшими партнерами», — заявила Зурабишвили.

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Из внутриполитических процессов журналистов больше всего интересовали вопрос выбора судей Верховного суда и вылившийся наружу в связи с этим процессом раскол в правящей команде. По обоим вопросам Зурабишвили заявила, что она как президент свою личную позицию зафиксировать не может и по Конституции не имеет права давать советы правительству или законодателям.

«Судебная реформа и доверие к судебной системе — краеугольный камень нашей демократии, предпосылка нашей интеграции с Евросоюзом… Президент не может не проявлять большого внимания к этому процессу, к тому, как будет развиваться четвертый этап реформы судебной системы. Я большой сторонник этой реформы. Но как президент я не имею права выражения своей позиции относительно какого-либо судьи или списка судей. Единственное, что могу сказать: это вопрос доверия в Верховному суду и суду вообще, и он требует самых осторожных процедур», — заявила Саломе Зурабишвили.

Не стала давать оценки Зурабишвили как президент и негативным процессам в правящей партии. Но выразила надежду, что протекающие в «Грузинской мечте» дебаты в глубокое противостояние не перерастут.

«Оценка тех процессов, которые протекают в правящей команде, — не мое дело. И не мне решать, как они будут разворачиваться. Если вы спрашиваете о моем личном отношении к какому-либо члену правящей команды, это не то место, где я могу выразить такое отношение. Единственное, что могу сказать: я пришла и начала свою деятельность в надежде стать президентом примирения. Надеюсь, что это примирение, которое я представляла несколько иначе, распространится и на правящую команду, и сегодняшние политические дискуссии не перерастут в более глубокое противостояние», — заявила Зурабишвили.

На вопрос, что она имела ввиду, говоря, что станет президентом для всех и будет стремиться к примирению, ответила, что под этими определениями имела ввиду прежде всего общество, а не политические партии и намеревается стать президентом для всего общества. По словам президента, она будет готова сотрудничать со всеми партиями, если те выразят такую готовность, но примирение политических партий в ее обязанности не входит.

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Не обошла Саломе Зурабишвили вниманием и повышенный интерес к лаборатории Лугара в условиях вспышки свиного гриппа в Грузии и распространяемых в соцсетях мнениях граждан относительно роли лаборатории в этом процессе. Президент подчеркнула, что подобные сомнительные информации — результат российской пропаганды. Она призвала общественность проявлять в этом вопросе особую осторожность, так как лаборатория Лугара, по ее словам, «очень важное для страны учреждение» и «приносит очень большие блага».

«Сегодня это уже целиком грузинское учреждение, а вовсе не американское, как пытаются его представить. Сюда вносятся признаки искусственного напряжения, и я хочу, чтобы все с осторожностью относились к этому вопросу», — призвала граждан президент.

Оппозиция откликнулась на эти заявления президента достаточно иронично и констатировала, что Саломе Зурабишвили говорила не как глава государства, а как «французский пенсионер».

«Она сказала, что ее не интересует то, что происходит в стране. Ее не интересует ситуация в судебной системе. Не интересует автокефалия Украины и не будет поздравлять украинцев. Не интересует конфликт в правящей команде. А почему? Потому что, как она сама сказала: я не президент этой страны, я французский пенсионер», — заявил в одном из своих комментариев председатель политического совета «Единого национального движения» Ника Мелия.

Впервые в истории Грузии пост президента Грузии заняла женщина. Впервые она будет исполнять полномочия главы государства в течение 6 лет. И впервые, в отличие от своих предшественников, на первой же пресс-конференции определила новую тактику — невмешательства: во внутренние дела государства, в вопросы внешней политики, в деятельность правительства и его структур… Президент, но не политик.