



Иван Шилов ИА REGNUM

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили главам внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Зограбу Мнацаканяну и Эльмару Мамедъярову провести в январе этого года очередную встречу. По словам пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян, «о встрече более детально будет объявлено после согласования».

Напомним, что в 2018 году Мнацаканян и Мамедъяров встречались трижды, в последний раз 5 декабря в Милане, после чего азербайджанский министр заявил, что «на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания». Стороны за столом переговоров провели в общей сложности около 10 часов. Информации об итогах не существует, но столь интенсивный и по сути беспрецедентный переговорный процесс дает основания предполагать, что закулисно происходят изменения в диспозиции участников переговоров. В противном случае возникает вопрос риторического свойства о предмете и проблеме самих переговоров. Важно отметить и то, что именно благодаря усилиям Баку поддерживается динамика переговоров.

Twitter @AzerbaijanMFA Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян в Милане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пошел на устные договоренности с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Душанбе по снижению напряженности на линии фронта в зоне нагорно-карабахского конфликта, придерживался этой стилистики и в других форматах. Сделано это было тогда, когда исход парламентских выборов в Армении был не очевиден. Объективно это укрепило позиции Пашиняна, хотя порождало немало версий, ведь переговоры «на ногах» проходили вне формата МГ ОБСЕ. Вот и сейчас, когда армянский премьер занят борьбой с коррупцией, Алиев на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, выступил с призывом к мировому сообществу расследовать так называемую армянскую коньячную дипломатию, которая использовалась предшественниками Пашиняна.

При этом президент Азербайджана сослался на итоги парламентских выборов в Армении, где, по его словам, «группа людей, незаконно захватившая власть, не смогла набрать и пяти процентов голосов». Это тоже льет воду на мельницу Пашиняна, обозначая фактор существования в Армении «глубинного государства», что является принципиально новым приемом, используемым Баку в отношении Еревана. Баку не скрывает, что связывает определенные позитивные для себя ожидания в урегулировании карабахского конфликта, которые могут или должны реализовать в Ереване, с новыми армянскими «революционными» властями. Кое-что, кстати, практические реализуется.

Несмотря на ранее сделанные заявления Пашиняна о том, что Степанакерт должен считаться стороной конфликта, что контуры нового подхода к урегулированию карабахской проблемы предполагают в нахождении за столом переговоров трех равноценных переговорщиков — Баку, Еревана, Стапанакерта — диалог продолжается в прежнем формате, который был создан не без участия тех самых армянских властей, которые азербайджанский Алиев объявил «режимом криминальной хунты». В то же время Алиев, будучи опытным политиком, понимает, что без двухсторонних компромиссов вряд ли удастся реально приблизиться к урегулированию конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

Баку ведет игру на ереванском поле с целью сузить возможности для маневрирования Пашиняну, отсечь его внутри Армении от потенциального сотрудничества с нежелательными «консервативными» политическими силами. Другая цель — нейтрализовать их возможный удар в случае, если Пашинян пойдет на нежелательные для «консерваторов» уступки в карабахском урегулировании. Но пока внешне никто не отказывается от Мадридских принципов, которые с определенными изменениями остаются базой урегулирования. Хотя основная проблема, по которой Ереван и Баку никак не могут прийти к согласию, все та же: будущий статус Нагорного Карабаха. Ведет свою игру и Пашинян, за которой просматривается желание на определенном этапе перевести переговоры в новый формат, без чего предпринять дальнейшие шаги в урегулировании конфликта будет сложно или вообще невозможно.

Бакинский политолог Эльхан Шаиноглу обращает внимание на то, что Пашинян стал отправлять в Степанакерт вновь назначенных послов, чтобы они на месте ознакомились с ситуацией и «работали за рубежом на интересы самопровозглашенной «НКР». Еще один ход: Ереван заявил, что будет приветствовать начало переговоров с Баку о совместной организации службы на государственной границе. Напомним, что ранее командующий погранвойсками Азербайджана Эльчин Гулиев сообщил, что страна заменит часть подразделений на границе с Арменией (в Газахском и Агстафинском районах) на пограничные войска. Интрига тут в том, что на азербайджано-армянской границе могут появиться и русские пограничники, что, кстати, предусматривается статусом их пребывания в Армении.

«А где именно Армения предлагает разместить пограничников, предварительно договорившись с Азербайджаном? — задается вопросом один азербайджанский эксперт. — Только на ненарушенных участках государственной границы Азербайджана и Армении? Или же армянские пограничники появятся и в Карабахе и, самое главное, Азербайджан должен будет на это согласиться? Нечто подобное существует в грузинских Абхазии и Южной Осетии». Действительно, вопрос об укреплении пограничной службы на границе между Ираном и Нагорным Карабахом остается открытым.

ИА REGNUM Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Ираном

Связано это может быть с тем, считает бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич, что наряду с «закулисными серьезными переговорами» по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, существует фактор «непредсказуемости внешней политики США и, в частности, шагов, касающихся Ирана и внимания США к Армении и Азербайджану больше по части вопроса Ирана». С этим согласен и американский эксперт Уильям МакГенри, который призывает Вашингтон принять более активное участие в переговорном процессе между Баку и Ереваном, а не отдавать его на «откуп только Путину», чтобы ограничить влияние Тегерана.

Так что ситуация в Закавказье и на соседнем Ближнем Востоке серьезно меняется. Перспектива урегулирования конфликта обрастает новыми важными, но пока для многих неочевидными нюансами. Что же касается Минской группы, то ее сопредседатели работают по своему сценарию и готовят ориентированный на результат встречу лидеров Азербайджана и Армении. Хотя, по оценке известного британского политолога Томаса де Ваала, МГ ОБСЕ становится день ото дня «очень слабым международным механизм для урегулирования конфликта» и «ожидать больших изменений со стороны нового правительства Армении в отношении карабахского конфликта по крайней мере в ближайшее время не стоит».

Многое зависит от политической воли и принятия решений Алиева и Пашиняна. Тонкая игра между ними продолжается.