В конце каждого гражданского года израильское Центральное статистическое бюро публикует сведения о составе населения Израиля. Вопрос демографии считался все семьдесят лет существования еврейского государства одним из самых тревожащих.

Иван Шилов ИА REGNUM Стена Плача

В своей книге «Смерть Запада» Патрик Бьюкенен рассказывает о своей беседе об Израиле в начале семидесятых с тогдашним президентом США Ричардом Никсоном. Когда речь пошла о будущем, то он театрально сделал жест, олицетворяющий судьбу поверженного гладиатора. Никсон опустил вниз большой палец. Иными словами, Израиль обречен.

Подобные же суждения высказывал приближенный Никсона, госсекретарь Генри Киссинджер. Он долгие годы смотрел на Израиль пессимистически. Одна из главных причин — демография. Быстрый прирост арабского населения и падающая рождаемость среди евреев.

Подобные толки хаживали и по умам в Израиле. Профессор статистики Арнон Софер кликушествовал с конца семидесятых, что уже в первой половине двадцатого века арабские граждане Израиля станут большинством. Эти «пророчества» были взяты на вооружение противниками существования еврейского государства: дескать, судьба его предрешена, а посему лучше договариваться поскорее об условиях существования при правлении арабского большинства. Кстати, такого рода решение было опробовано в ЮАР. Результаты хорошо известны.

Сегодня можно констатировать, что все эти печальные предсказания оказались не более чем пессимистическими рычами и зарычами недоброжелателей. Об этом говорит статистика последних лет.

Иван Крамской. Оскорбленный еврейский мальчик. 1874

Начнем с того, что еврейское население Израиля обогнало арабских соседей по уровню рождаемости. Средняя еврейская семья приближается к отметке 3,2 ребенка, а арабская — к 3,1. При том, что у израильтян наблюдается постоянный рост, а у арабов — падение. Надо сказать, что такого нет ни в одной развитой стране. Демографические улучшение в Израиле происходят наряду с укреплением науки и высоких технологий.

Достаточно сказать, что за последний год население Израиля выросло на 2%. Причем 80% прироста — за счет собственной рождаемости и 20% — за счет иммиграции. Население страны 8 972 000 человек. Через пять-шесть лет страна будет насчитывать уже более десяти миллионов.

Официальные данные говорят о том, что евреи составляют около 75% населения страны или 6 670 000. Однако отсюда вовсе не следует, что арабы-мусульмане составляют четверть среди граждан Израиля. Если учесть около четырехсот тысяч выходцев из бывшего СССР, прибывших в страну по Закону о возвращении, но не являющихся евреями по галахе, а также — вычесть из числа арабов друзов и христиан, то их окажется менее двадцати процентов.

Надо подчеркнуть, что выходцы из стран СССР, не признанные в Израиле евреями, являются полноправными гражданами. Они особо отличались, и не раз, своей отвагой в армии.

Одним из устоявшихся мифов в Израиле было представление о том, что последние пару десятков лет больше людей покидает страну, нежели приезжает. Однако, при изучении цифр, в Израиль прибыло в минувшем году более тридцати тысяч еврейских репатриантов, а покинуло — всего шесть тысяч. Причем высокий процент из отъезжающих — арабские граждане.

Не менее распространенной выдумкой была теория о том, что Израиль — это некий запасной территориальный задел для «мирового еврейства». А на самом же деле США и Западная Европа — главное место проживания евреев и арена их политических и экономических козней.

Но вот статистика указывает на то, что больше половины еврейского населения мира уже находится в Израиле. Эта статистика больше, чем просто статистика.

На протяжении двух тысяч лет евреи играли определенную роль в истории стран своего рассеяния. Особенно это было заметно на территории европейского континента. Последние пару сотен лет можно говорить и о еврейском присутствии в Америке. Есть даже известная легенда, что открывший Америку Колумб тоже был евреем.

Илья Репин. Еврей на молитве. 1875

Сто лет назад, когда англичане получили мандат на Палестину, здесь было около тридцати тысяч евреев. Сегодня их уже около семи миллионов.

Это необратимый процесс. Период рассеяния евреев по миру заканчивается. Как это уловил еще сорок пять лет назад Александр Галич:

А может быть, хватит мотаться, евреи,

И так уж мотались две тысячи лет?!

Иерусалим