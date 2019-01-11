Сделают ли США из Польши полигон для украинских военных?
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн, который, как говорят, имеет все шансы избавиться от приставки «и.о.», провел 10 января телефонный разговор с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком. Информацию дало польское военное ведомство, сообщив, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Темами разговора были «польско-американские отношения, в частности проект увеличения присутствия американских войск в Польше, а также вопросы международной безопасности». Также обсуждался «календарь работ, связанных с усилением присутствия американских войск в Польше», и «собеседники согласились, что деятельность рабочей группы по этой проблеме будет ускорена». Они договорились о проведении двусторонней встречи в середине февраля этого года в Брюсселе в рамках саммита министров обороны стран НАТО.
Шэнахэн возглавил Пентагон после того, как в отставку в декабре прошлого года подал генерал Джеймс Мэттис, которого в Варшаве не особо привечали. Комментируя уход Мэттиса, президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Польскому радио следующее: «Не секрет, что генерал не был позитивно настроен по поводу идеи создания постоянной американской военной базы в Польше, поэтому с этой точки зрения говорить, быть может, станет легче. Тема остается открытой, и форма усиления американского военного присутствия в нашей стране может быть различной. Мы надеемся, что военное присутствие США в Польше увеличится». Вопрос заключался в том, чью позицию тогда озвучивал Мэттис — Белого дома или клуба американских генералов. Что касается Шэнахэна, то, как пишет журнал The Atlantic, «самое поразительное то, что даже близкие ему люди не знают, как ответить, когда их спрашивают о внешнеполитических взглядах министра». Он «довольно аполитичен», технократ и ставит приоритетом создание военного преимущества США и готовности армии к бою.
Таким образом, деятельность и.о. министра, если его кандидатура получит одобрение, возможно, будет сводиться к техническому перевооружению, в то время как политические цели и задачи станут ставить другие ведомства и другие люди, не принимая особо во внимание, что по этому поводу думают в Пентагоне. Технократизм Шэнахэна и геополитические теории, например, государственного департамента США или офиса помощника президента США по национальной безопасности могут сработать в интересах других стран. Как указывает варшавская газета Rzeczpospolita, судя по всему, Польша не получит «форта Трампа», но обретет «своеобразную региональную оперативную базу вооруженных сил США». Это подразумевает «усиление как в плане оснащения, так и количества американских солдат в уже существующих местах размещения, а также создание новых». По словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, который в декабре прошлого года разговаривал с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, «это обеспечило бы безопасность не только нашей стране, но и всему региону, от Эстонии до Болгарии».
Когда польское правительство предложило выделить на расширение военного присутствия США в Польше около 2 миллиардов долларов, одной из целей ставилась задача модернизации полигонов, где американская боевая бригада регулярно тренируется на постоянной основе. Не исключено, что в случае положительного решения Вашингтон решит расширить количество и номенклатуру такого рода тренировочных объектов. Вопрос в том, будут ли американцы ограничивать «клиентуру» полигонов только своими войсками и войсками стран — членов НАТО. Иначе говоря, что им помешает привлекать к обучению и переподготовке украинских военных и добровольческие батальоны, из которых определенные политические круги в США пытаются сделать антироссийскую силу, вплоть до метафизического уровня? Что проявляется в частности в активном участии Вашингтона в проекте создания Православной церкви Украины. Напомним, что еще до ее официального появления силовые украинские министерства и ведомства запретили священникам Украинской православной церкви Московского патриархата служить военными капелланами. В то время как духовенству непризнанных православных церквей и Украинской греко-католической церкви давали «зеленый свет».
Формально инструкторы США и так проводят тренировки украинских военных в самой Украине во Львовской области. Но если это делать в Польше на новых полигонах, то и оборудование там будет получше, можно будет больше пропускать людей, а также подступиться к задаче «промышленного» производства совместных польско-украинских подразделений, которые пока что ограничиваются украинско-польско-литовской бригадой (УкрПолЛитбриг), вписав их в какую-нибудь программу региональной кооперации. При этом Вашингтон будет соблюдать обязательства, записанные в базовом акте Россия-НАТО, когда альянс отказался от «необходимости в развертывании постоянных сил в новых государствах-членах на постоянной основе», развертывая в Польше всё новые и новые силы на ротационной основе. Нынешний Киев такое, конечно, порадует. А Варшаву?