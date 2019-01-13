Кто виноват в том, что глава государства за десять дней до встречи с премьер-министром Японии оказался в геополитической ловушке по Курилам?

Kremlin.ru Владимир Путин во время визита в Японию

Вместо действительно необходимого прорыва в российско-японских отношениях и выработки плана такого прорыва ответственные за внешнюю политику страны абсолютно безответственно подсунули президенту России покрытую пылью Совместную советско-японскую декларацию от 19 октября 1956 года, от 10 статей которой на данный момент неисполненной осталась фактически одна, но предельно коварная статья 9.

В ней более чем определённо и однозначно сказано, что Союз Советских Социалистических Республик, а значит, и Российская Федерация как государство — продолжатель СССР, «соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан».

Всё. Добровольно положив в основу переговоров Совместную декларацию, российская дипломатия, как ни вертись и крутись, фактически обязала и принудила себя передать Хабомаи и Шикотан.

Leon petrosyan Остров Шикотан

Подстава. Ловушка. Капкан.

Показательно, что после судьбоносной встречи Путина с Абэ в Сингапуре 14 ноября пресс-секретарь Песков вынужден был изобретать по-своему гениальную фразу о том, что «автоматической передачи» островов Японии не будет: «Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет…»

Вот это и есть результат деятельности МИД России и всех тех, кто участвовал в подготовке встречи в Сингапуре.

Не автоматически, или ещё как — но мы теперь практически обязаны передавать острова.

Как такое могло случиться? Почему это произошло?

Главная причина, на самом деле, предельно тривиальна и вместе с тем фундаментальна.

Российские дипломаты, эксперты по международному праву, японисты, допущенные до процессов выработки решений по этому вопросу чрезвычайной важности, впрочем, так же как и те, кто не допущен, вместо того чтобы творчески и всеобъемлюще осмыслить наши отношения с Японией и переложить это осмысление в оригинальный и творческий международно-правовой ход, попросту не потратили никаких усилий и снабдили президента России откровенной халтурой.

Мол, вот ведь была Совместная декларация, надо на неё опираться, брать за основу, товарищ президент. Вот мы тут гигантскую работу провели и теперь вручаем Вам текст этой декларации — берите и смело употребляйте в переговорах с японским премьер-министром.

Халтура? Как такое вообще может быть?

Да запросто. А как президенту всучивают видео, на котором вместо атаки российских вертолётов в Сирии — атака вертолётов американских? И не в Сирии, а в Афганистане? И президент потом в мировом блокбастере Оливера Стоуна демонстрирует американскому режиссёру атаку «Апачей» как якобы «работу российской авиации».

И таких примеров ведь не один и не два.

Позор на весь мир.

Вот и тут вместо того, чтобы тщательно, всеобъемлюще и заново проработать вопрос о российско-японских отношениях, навязали главе государства такую же халтуру.

На тебе, Боже, что нам негоже…

Неудивительно, что результат тот же — дипломатическо-правовой позор на весь мир. Все теперь смотрят на Владимира Владимировича и ждут, как он, рискуя падением рейтинга до нуля и прочими радостями, будет передавать Японии свои же российские острова…

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Вообще, поразительно, уму непостижимо, как за целых 30 лет после развала СССР наши международники всех мастей не приложили усилий, не вложили ни грана творческой мысли в столь критический для России вопрос, как дальнейшая судьба Совместной декларации 1956 года.

Можно ли что-то сделать в этой ситуации? Как выскочить из созданной нашими халтурщиками западни?

Выход есть.

Что сейчас необходимо срочно делать?

Кардинально пересмотреть подход к этому единственному действующему в настоящее время межгосударственному договору России и Японии — Совместной советско-японской декларации от 19 октября 1956 года.

Ключевым объектом международно-правового анализа с позиции России следует сделать не злополучную 9-ю статью, а 6-ю статью.

В Статье 6 определённо и однозначно говорится, что «СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий соответственно со стороны своего государства, его организаций и граждан к другому государству, его организациям и гражданам, возникших в результате войны с 9 августа 1945 года».

Странно, что российская дипломатия и многочисленные эксперты в упор «не видят» эту статью. А ведь в ней вся суть!

Дело в том, что, вопреки этой статье, японская сторона непрерывно в течение 58 лет из 62 лет существования Совместной декларации выдвигает нам и нашему государству претензии, прежде всего, территориальные претензии СССР и России, тем самым существенно и многократно нарушая и топча Статью 6.

Только задумайтесь: 58 лет непрерывных и в абсолютно наглой форме территориальных претензий в нарушение Совместной декларации. А в ответ — тишина или велеречивые заявления МИД России.

Своего рода апогеем невиданного в мировой истории систематического, циничного и при этом безнаказанного нарушения основополагающего международного договора и самого международного права стало одобрение 3 июля 2009 года верхней палатой парламента Японии поправок к «Закону о специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий», которые окончательно закрепили в японском законодательстве положение о принадлежности Японии группы южнокурильских островов, являющихся объектом территориальных претензий Японии к России (Малая Курильская гряда, а также острова Кунашир и Итуруп) — т. е. наши российские острова десять лет назад законодательно были объявлены, цитирую, «исконными японскими территориями».

Однако существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников — а именно это демонстрирует Япония более полувека — по сути требует от нас аннулировать (прекратить) или приостановить этот договор.

Статья 60 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года гласит: «Существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право другому участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или в части».

Поэтому удивительно и даже цинично уже со стороны российской дипломатии в течение 58 лет «не замечать» столь вопиющего попрания Японией нашего двухстороннего с ней международного договора и отрицания базового принципа международного права, который, в частности, закреплён в уже упомянутой Венской конвенции в Статье 26. Pacta sunt servanda: «Каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться».

В самом деле, как можно продолжать считать действующим международный договор или заключать новый договор («мирный» или любой другой) со стороной, которая открыто, нагло, наконец, так сказать, творчески и с воодушевлением нарушает и попросту топчет этот договор?

Не случайно Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации в период осуществления Японией процедур по законодательному «закреплению» российских Курильских островов в качестве «исконно японских территорий» 24 июня 2009 года приняла Заявление «О принятии Палатой представителей Парламента Японии поправок к «Закону о специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий», в котором в полном соответствии с международным правом и, что немаловажно, здравым смыслом однозначно определила необходимость дезавуирования указанных поправок: «Государственная дума считает, что в сложившихся условиях усилия по решению проблемы мирного договора, по сути, утратили как политическую, так и практическую перспективу и будут иметь смысл только в случае дезавуирования принятых японскими парламентариями поправок».

К сожалению, японская сторона проигнорировала волю законодательного органа Российской Федерации.

Таким образом, подтвердился сделанный в указанном Заявлении Госдумы вывод о том, что «обсуждение Россией и Японией спорных вопросов своих отношений необратимо зайдет в тупик, и вся ответственность за это полностью ляжет на японскую сторону».

Также немаловажно, что Венская конвенция 1969 года даёт нам право аннулировать Совместную декларацию также ещё и ввиду многочисленных произошедших с момента его заключения фундаментальных изменений экономического, демографического и политического характера (в частности, введение 200-мильной экономической зоны и т. п.).

В связи с вышеизложенным очевидно, что российской стороне в условиях нарастающей активности японской стороны критически необходимо выработать реалистичный и не нарушающий международного права план.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Такой план был разработан нашим Институтом демографии, миграции и регионального развития в октябре — декабре 2018 года.

Ниже излагаю этот план в трёх пунктах и прошу взять его за основу в переговорах России с Японией.

Первое. Предложить Японии в месячный срок дезавуировать поправки, принятые 3 июля 2009 года верхней палатой парламента Японии к «Закону о специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» и признать ошибочными неоднократные заявления правительства Японии, начиная с Памятной записки правительства Японии правительству СССР от 5 февраля 1960 года, где впервые на официальном уровне в нарушение Статьи 6 Совместной декларации были предъявлены территориальные претензии к нашей стране, а именно: «Наша страна будет неотступно добиваться возвращения нам не только островов Хабомаи и о-ва Сикотан, но также и других исконных японских территорий».

Второе. В случае исполнения данного требования, предложить Японии заключить Договор России и Японии о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве, который бы открыл принципиально новую страницу в наших отношениях и придал бы импульс в том числе и экономическому сотрудничеству на взаимовыгодных началах. Это определяется тем фактом, что мирный договор по факту уже состоялся реализацией первых пяти статей Совместной декларации 1956 г. ещё в первые четыре года после её принятия и в настоящее время утратил свою политическую и правовую актуальность.

Третье. В случае отклонения требования первого пункта Российской Федерации внести в Государственную думу Российской Федерации законопроект об аннулировании (прекращении) на основании многократно существенно нарушенной японской стороной Совместной Декларации 1956 года как это предусмотрено статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров — указанной Декларации в целом или как минимум в части 2 Статьи 9, определяющей порядок «передачи Японии островов Хабомаи и острова Сикотан», как это было заявлено японской стороне в трёх памятных записках (нотах) советского правительства 1960 года.

При этом следует брать в расчёт, что в последние четыре года Япония под руководством США осуществляет ещё и открыто враждебное по отношению к России санкционное давление, которое Японией также должно быть безусловно прекращено — как и реваншистское стремление предъявлять России территориальные и иные претензии и переписывать итоги Второй мировой войны.

Если руководство страны возьмёт за основу предложенный план, то нам удастся в кратчайшие сроки совершить желанный прорыв в российско-японских отношениях и, крайне важно, позволит России избежать геополитической ловушки, расставленной ей ленивыми дипломатами.

Юрий Крупнов — действительный государственный советник РФ 3-го класса