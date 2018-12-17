Томос — хроника

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Новогодние праздники прошли на Украине напряжённо. Отмечали и одновременно ждали томоса от Вселенского патриарха Варфоломея. Основания опасаться были: уже сколько раз в минувшем году возникали непредвиденные сложности, задержки. Однако в этот раз прошло более-менее ровно, хотя и не без приключений.

5 января сообщили, что документ уже в Стамбуле. При этом украинские СМИ единогласно «переименовали» его обратно в Константинополь — видимо, устав разбираться, почему город называется Стамбулом, а патриархия, центр которой в нём расположен, — Константинопольской.

Уже утром того же дня стало известно, что в Стамбул прибыл не только томос, но и президент Украины Пётр Порошенко вместе с внушительной делегаций сомнительных лиц. Скажем, оказался здесь глава украинского парламента Андрей Парубий. Парубий, конечно, верный соратник Порошенко по коалиции. Одна только проблема — он греко-католик. Не то чтобы его присутствие на православной литургии — однозначное нарушение канонов, но факт достаточно скользкий.

Чуть позже в свите Порошенко СМИ обнаружили и вовсе колоритного персонажа. Политкорректно его именуют «бизнесмен из Днепропетровска Александр Петровский». Неполиткорректно — «Нарик», «смотрящий» за Днепропетровском.

Петровского уже не впервые видят рядом с Порошенко, а также среди раскольников, переметнувшихся в ПЦУ. По слухам, он активно (финансово) участвовал в процессе её создания. Оценившие игру слов зубоскалы уже успели предложить переименовать Днепр обратно в Днепропетровск — в честь заслуг Петровского в создании ПЦУ.

President.gov.ua На Литургии

У Порошенко так и не смогли внятно прокомментировать факт присутствия Петровского на церемонии.

«…Там был открытый вход, Фанар не устанавливал никакого режима пропуска. Так что я не могу это прокомментировать», — откровенно растерялся советник президента Ростислав Павленко, отвечая на вопрос LIGA.net.

Зато другой соратник Порошенко был более откровенным.

«Петровский, известный в определенных кругах под именем «Нарик», проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000—2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена», — рассказал на свою беду генпрокурор Юрий Луценко в комментарии изданию «Зеркало недели» в далёком 2011 году.

«Дорогие украинцы, которые сейчас в этом зале, которые смотрят на нас по всему миру, которые тысячи лет ждали этого события», — продолжил череду несуразиц этого дня сам Пётр Порошенко уже после церемонии подписания томоса.

Напомним, что согласно результатам опроса КМИС, проведённого в конце октября прошлого года, более 71% украинцев понятия не имели, что такое томос. Не говоря уж о мифическом многотысячелетнем его ожидании.

President.gov.ua Томос об автокефалии в Софии Киевской

Ну и, наконец, после того, как долгожданный документ на Рождество привезли в Киев и выставили для обозрения всех желающих в Софийском соборе, оказалось, что томос — не настоящий. Вернее, недействительный. Обе стороны так торопились, что документ оказался подписанным лишь Варфоломеем, тогда как для его вступления в силу необходимы были также подписи членов Синода. Поэтому томос привезли в Киев на день, а потом сразу же увезли для доподписания.

Томос — нюансы

В тексте документа Порошенко и прочих сторонников новообретённой церкви ждали сюрпризы:

«…Мы признаем и провозглашаем установленную, в пределах территории Украины, автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру … как таковую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев, но не может ставить епископов или основывать приходы за пределами государства».

Для Украины это серьёзная проблема, в особенности в последние годы, когда множество её граждан устремились либо на заработки, либо на постоянное место жительства в страны Европы. Скажем, по этому поводу уже сильно напряглись в Польше. Митрополит Варшавский и всея Польши Савва отказался признавать ПЦУ и Епифания как церковь и её предстоятеля.

«Этому молодому светскому человеку был нанесен большой урон, когда его назначили митрополитом. В свете канонического права он не священнослужитель. Он не рукоположен в канонической Церкви», — пояснил он в интервью польскому изданию Polityka.

Впрочем, главное даже не это. По оценке Саввы, в Польше уже постоянно проживает не менее 1 млн украинцев, и он опасается, что вскоре там начнут возникать приходы ПЦУ:

«Не исключено, что в Польше… появится группа верующих, для которых Филарет попытается организовать свои приходы… Недавно я слышал, что «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже изучал возможности визита Епифания в Польшу. Нас ждет хаос».

Kremlin.ru Митрополит Варшавский и всея Польши Савва (на переднем плане)

С названием новой «церкви» тоже вышел казус. Все уже успели привыкнуть к аббревиатуре ПЦУ, однако в тексте томоса она названа Святейшей церковью Украины (т.е. СЦУ), что также дало повод для массы шуток.

Едва ли самой забавной хохмой стало упоминание главы РПЦ патриарха Кирилла — теперь в ПЦУ это обязательно. Конец ноября и декабрь стали для ПЦУ временем эдакой вольницы. Однако в томосе чётко прописано обязательство упоминать глав всех православных церквей. И 6 января Епифаний впервые это сделал, что было тут же замечено всеми.

«Патриарх Кирилл Русской православной церкви молится за российскую армию, которая убивает украинских военных, убивает гражданское население, убивает украинцев. А у нас в Украине, к сожалению, есть храмы, которые все еще поминают патриарха Кирилла, который совершает эти молитвы», — юродствовал Порошенко в октябре прошлого года.

Впрочем, не только в октябре, так или иначе этот тезис повторялся им практически весь прошлый год. Что же — после подписания томоса таких храмов стало на несколько тысяч больше.

С 11 января у Порошенко стартует «томос-тур» по всей Украине (эдакий предвыборно-религиозный перформанс с демонстрацией копии томоса всем страждущим). Вот пусть теперь президент и объясняет, как так получилось, что ПЦУ вдруг стала поминать Кирилла во время служб.

Неугомонный Филарет

В ПЦУ не имеют права никак изменять титулатуру своего главы («блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины»). На это практически сразу отреагировал бывший глава «Киевского патриархата» Филарет, известный своей манией быть патриархом и только патриархом. Во-первых, именно это он и заявил вовремя литургии в Михайловском соборе Киева, мол, Епифаний — митрополит и глава церкви, а он всё равно патриарх.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

Основания так полагать ему даёт математика. В ходе объединения львиная доля приходов влилась в ПЦУ именно из структуры Филарета (по его словам, более 6 тыс.). Ещё 500−600 дала Украинская автокефальная церковь, еще 20 приходов переметнулись от канонической УПЦ.

«Сегодня мы признаны как митрополия, поэтому митрополит Епифаний является предстоятелем Киевской митрополии, а мы патриархат. Разве мы от патриархата отказываемся? Не отказываемся мы от патриархата, но он пока не признается вселенским православием. Когда это будет? Когда мы объединимся в одну церковь и когда нас признают как митрополию другие церкви. Когда эти два условия закончатся — тогда будет время Украинской церкви как патриархата. Это дорога еще далекая, но по этой дороге надо идти», — рассуждает один из главных раскольников.

Эти слова необходимо пояснить, поскольку Филарет, разумеется, не может сказать прямо, что его 6 тыс. приходов — это пшик. Он говорит о том, что признание придёт только тогда, когда в ПЦУ вольётся каноническая УПЦ — вся или, по крайней мере, весомая часть. Именно они и только они придадут вес его приходам, без УПЦ они — всё равно, что три нуля без палочки. И только после того, как это произойдёт, а ПЦУ будет признана остальными православными церквями или их большей частью (это очень важно!) Филарет, похоже, рассчитывает на пересмотр нынешнего статуса ПЦУ.

Сегодня ему и ПЦУ вполне хватает признания Константинопольского патриархата (КП), и даже если все остальные объявят ПЦУ бойкот (см. ниже), в Киеве по этому поводу мало огорчатся. Признание остальных церквей интересует ПЦУ лишь как средство — чтобы в будущем избавиться от опеки КП.

А вот с признанием у новой украинской «церкви» прогнозируемо не ладится. На момент написания обзора было известно, что Русская, Антиохийская, Александрийская, Сербская, Польская и Болгарская православные церкви отказались признавать ПЦУ. Синод Элладской православной церкви отказался рассматривать этот вопрос, адресовав его Собору Иерархии. Т. е. вопрос пока подвис в воздухе, поскольку последний Собор состоялся в октябре 2018 года, а дата нового пока неизвестна.

«Не болеем ни за Константинополь, ни за Россию, а придерживаемся канонов, в которых все чётко указано. Украинская православная церковь была в составе Русской православной церкви, после получила автономию и сегодня существует на Украине. Эта Церковь насчитывает около 90 епархий, 90 епископов и наибольшее количество верующих … Относительно других церквей в Украине всё понятно: если отбросить политику, то канонический момент очень ясный… Желание сильных мира сего иметь лучший контроль на этой земле. На этот путь стал и патриарх Константинопольский, не консультируясь ни с кем, вероятно, в согласии с некоторыми другими силами этого мира, принял катастрофическое решение. Таким образом, раскол в Украине будет узаконен и продлён», — приводит пресс-служба УПЦ оценку патриарха Сербского Иринея.

(сс) Ванилица Патриарх Сербский Ириней

Союз с греко-католиками

Ещё одним любопытным моментом для ПЦУ является её возможное слияние с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ). Разговоры об этом начались ещё летом — уж больно активно греко-католики участвовали в процессе легитимизации раскольников Варфоломеем. Затем появились и более весомые подтверждения.

В начале января пресс-служба УГКЦ обнародовала сообщение, из которого следует, что глава греко-католиков Украины Святослав Шевчук предлагает Епифанию «дружить паствами»:

«В этот знаменательный момент я протягиваю руку от имени нашей Церкви к Вам и всем православным братьям, предлагая вам начать вместе прокладывать наш путь к единству».

Позднее в интервью «5 каналу» Шевчук пояснил, что, конечно же, не предлагал объединяться вот уже сейчас:

«Одно дело — объединение, а другое дело — единение. Во многих делах мы уже можем объединяться… С православной стороны возглавляет этот процесс Вселенский патриарх, а с католической стороны — Римская апостольская столица. Кстати, после всех намерений дать Православной церкви Украины автокефалию Москва вышла из этого экуменического диалога … Думаю, Украинская церковь должна активно в него входить, активно участвовать в этом движении, и тогда в Украине мы увидим его реальные плоды».

(сс) The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Святослав Шевчук

В общем, разгадать этот ребус не так уж и сложно. Да, УГКЦ подчиняется Ватикану, а ПЦУ — Константинопольскому патриархату. Однако почему бы обеим структурам не подружить против «вышедшей из экуменистического диалога» Москвы? Нет, Святослав конечно же, прямо таких слов не сказал. Однако всё «украинское», что мы успели повидать в исполнении украинских патриотов, на поверку оказывается почему-то антироссийским. Поэтому допущение вполне уместно.

События в Виннице

В первых числах января украинцы не только отмечали праздники и ждали подписания томоса. Под шумок ПЦУ, в точности как и прогнозировалось, начала отъём церковного имущества. Происходит это прежде всего в тех регионах, где позиции новой «церкви» прочны. В частности — в Виннице. Напомним, что епископ канонической УПЦ Винницкий Симеон (уже, конечно же, бывший) стал одним из перебежчиков. После отказа общины храма Святого Александра Невского переходить в ПЦУ её попросили на выход: храм находился в помещении школы милиции. Впрочем, это уже не новость. Общины, чьи храмы находятся на территории больниц, военных частей и прочих госучреждений, находятся в группе риска — вступиться за них некому.

Однако в этом случае дело ещё и в личности настоятеля — протоиерей Виктор Парандюк открыто выступил против перебежчика Симеона.

Также оказалось, что Симеон является не только перебежчиком, но и банальным вором. В первых числа января вскрылась масштабная афера, в результате которой кафедральный собор Винницы «уплыл» в ПЦУ. Оказывается, в последний день своих полномочий в должности руководителя Винницкой епархии Симеон… подарил здание собора, а также целый ряд хозяйственных построек общине Преображенского кафедрального собора. А поскольку на тот момент общину контролировал сам Симеон, то получается, что подарил он его сам себе.

Новый епископ Винницкий митрополит Варсонофий пытается отстоять собор и даже поставил этот вопрос перед руководством области. Однако вряд ли стоит ожидать, что руководство областной госадминистрации пойдёт против Порошенко.

Караваджо. Шулера. 1596

К тому же дело не только во влиянии президента, но и в том, что вскоре отъём храмов может быть узаконен.

«Я планирую уже, возможно, на ближайшей сессионной неделе предложить, чтобы законопроект, который подготовлен и находится в Верховной раде, был вынесен на рассмотрение парламентариев», — пообещал в Стамбуле спикер Парубий.

Этот законопроект известен ещё с 2016 года как «закон о церковном рейдерстве». Напомним, его суть в том, что членом церковной общины может объявить себя любой украинец, что позволяет сменить подчинённость практически любого храма — достаточно лишь объявить о проведении сбора общины и привезти на них достаточное количество «голосующих».

В свою очередь, «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начал психологическое давление на общины кафедральных соборов в других областях Украины. 6 января акции под лозунгов «Переходи в Православную церковь Украины» прошли возле соборов в Львовской, Тернопольской, Сумской и Ровенской областях.

Возле собора в Виннице «мероприятие» тоже должно было состояться. Однако с одной стороны на него пришли пара десятков «правосеков» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а с другой — несколько тысяч православных жителей города, которые заодно протестовали против захвата собора Симеоном. Поэтому в Виннице счёт в этот раз был не в пользу националистов.

Хроника переходов

Согласно официальной статистике, в первые дни 2019 года в ПЦУ перешли 14 приходов канонической УПЦ: шесть в Хмельницкой области, четыре — в Черкасской, два — в Винницкой и ещё по одному — на Волыни и в Ровенской области. Даже сами раскольники признают, что не всегда эти переходы проходят без конфликтов.

«Настоятель храма, что строится в селе, протоиерей Владимир Ратошнюк пока не определился окончательно и не поддержал решение своей паствы, потому верующие обратились к Винницкой епархии ПЦУ с просьбой назначить им нового настоятеля», — говорится в сообщении пресс-центра ПЦУ в Винницкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Церкви на Украине

Как показывает онлайн-карта таких переходов, практически все они произошли на Правобережной Украине. На Левобережной зафиксирован пока лишь один такой случай (Днепропетровская область, Свято-Покровский храм села Рубановское).

Таким образом, всего с момента создания ПЦУ к ней присоединились около 45 приходов УПЦ.

Пока же суть да дело, Порошенко продолжает осыпать наградами отступников из УПЦ и раскольников. 8 января стало известно о награждении экс-главы УАПЦ Макария, бывшего митрополита Винницкого Симеона, бывшего митрополита Переяслав-Хмельницкого Александра. Филарету Порошенко и вовсе присвоил звание «Герой Украины».