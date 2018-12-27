Анонсы новых фильмов так или иначе будоражат фантазии представителей фанатского сообщества. О чём будет новая картина? Как в ней раскроется персонаж? Какие детали показали в новом трейлере? Ответам на такие вопросы посвящены YouTube-каналы, паблики в социальных сетях и треды на тематических форумах. Фанаты собирают кусочки информации, стараясь создать из них цельную и логичную картину будущего произведения, — естественно, на свой лад. Так, совсем недавно, к выходу трейлера фильма «Капитан Марвел» появилась теория, отвечающая на вопрос: «Почему Кэрол Денверс (настоящее имя Капитан Марвел) ранее не появлялась в фильмах Marvel и, обладая такой силой, не помешала вторжению Таноса во время «Мстители: Война Бесконечности»?

В кинозале

Капитан обиделась

Свой вариант развития событий предложил пользователь Reddit с ником QuanticQ. Согласно его теории, к концу фильма Капитан Марвел научится полноценно управлять своими способностями, чем и воспользуется Ник Фьюри. Он предпримет попытку контролировать силы Кэрол для использования их во благо организации Щ.И.Т. и защиты человечества. Капитана Марвел, в свою очередь, такой поворот событий не устроил, и она рассталась с Фьюри на неприятной ноте. Такой поворот событий может объяснить нежелание Ника Фьюри использовать пейджер на протяжении всех предыдущих фильмов Marvel — он считает себя виноватым и боится связываться с Капитаном Марвел без необходимости.

Цитата из к/ф «Капитан Марвел». Реж. Анна Боден, Райан Флек. США. 2019 Кэрол Денверс

Конечно, это всего лишь рассуждения отдельного взятого фаната франшизы. Однако, практически по каждому фильму существует несколько теорий, в корне меняющих общее восприятие картины. Часть из них одобряют сами создатели фильмов, а часть — безумны настолько, что проникнуться ими практически невозможно. Тем не менее фанатские рассуждения стали неотъемлемой частью кинематографа, добавляющей к каждому произведению новые грани восприятия. Причём касается это не только современного кинематографа, но и признанной классики прошлого века. Что будет, если представить, что «Титаник» — это приквел «Терминатора»? Да, такая теория тоже существует.

Ди Каприо — убийца машин?

Пользователь Facebook по имени Мэтт посчитал, что «Титаник» полон временных несостыковок. У Джека (главного героя фильма, сыгранного актёром Леонардо Ди Каприо) причёска 30-х годов, рюкзак австрийских военных 30-х годов, а в своих рассказах он упоминает ловлю рыбы на озере, которое было вырыто в 1917 году. При этом «Титаник» затонул в 1912 году. Фанат решил, что Джек — путешественник во времени, пришедший из будущего, чтобы спасти Роуз. Сначала от самоубийства, позже от смерти в воде.

Цитата из к/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США Джек

Согласно этой теории, Роуз — это бабушка Сары Коннор (мать главного героя серии фильмов «Терминатор»), а Джек — тот самый Джон Коннор. Джек-Джон пытается спасти свою прабабушку Роуз, чтобы сохранить родословную и в конечном итоге появиться на свет. Многие фанаты обоих фильмов посчитали теорию совершенно безумной, однако, как и любая фантазия, она имеет право на существование.

Самый неожиданный злодей

Больше всего теорий создаётся вокруг крупных франшиз, получивших широкое признание общественности. Одним из таких «рекордсменов» считается культовая фантастическая сага «Звёздные Войны». Количество разномастных теорий о «Далёкой-далёкой галактике» исчисляется десятками, и все они, так или иначе, интерпретируют события известных фильмов. Вторая волна необычных теорий появилась с выходом новой трилогии и фильма «Пробуждение силы». Но, пожалуй, самой популярной теорией по «Звёздным Войнам» была и остаётся теория о необычном происхождении Джа-Джа Бинкса, глуповатого инопланетянина с планеты Набу.

Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Реж. Джордж Лукас. 1999. США Джа-Джа Бинкс

По мнению фанатов, Джа-Джа — один из сильнейших ситхов в галактике и, вероятно, ученик Дарта Сидиуса (центральный антагонист франшизы). Внимательные зрители разглядели, что постоянно неуклюжий Джа-Джа умеет совершать невероятные акробатические манёвры, требующие серьёзной физической подготовки. Также он присутствует при всех политических переговорах и, несмотря на своё добродушие и откровенную глупость, в одночасье становится генералом и сенатором. Создатели многочисленных теорий о настоящей личности Джа-Джа полагают, что инопланетянин использует воздействие на разум при помощи силы (особая энергия во вселенной Звёздных Войн), а своим несуразным поведением лишь отводит от себя возможные подозрения.

А реальна ли Джоан Роулинг?

Вторым «рекордсменом» по количеству невероятных теорий можно назвать историю о «мальчике, который выжил» — Гарри Поттере. Особенно из общего числа теорий о нём выделяются два рассуждения. Первое из них ставит под сомнения настоящую личность автора книг о мире волшебства. Согласно этой теории, журналистка-волшебница Рита Скитер (впервые появившаяся в книге «Гарри Поттер и Кубок Огня») была отвергнута магическим сообществом и изгнана в мир магглов (людей, не обладающих магическими способностями). Тогда она решает отомстить путём раскрытия всех тайн волшебного мира обычным людям. Рита берёт себе псевдоним Дж. К. Роулинг и начинает подробно описывать всё многообразие быта магов в семи книгах, главным героем которых становится Гарри Поттер. Таким образом фанатские теории могут необычно интерпретировать не только сюжет произведения, но и его влияние на реальный мир.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». Реж. Майк Ньюэлл. 2005. Великобритания — США Рита Скитер

Магическое расстройство

Вторая теория по миру Гарри Поттера изложена намного проще и печальнее. В ней мира волшебства, дружбы и приключений не существует вовсе. Гарри провёл всю свою сознательную жизнь в чулане под лестницей, пока его третировала и унижала семья Дурслей. Годы, проведённые взаперти, сказались на психическом здоровье мальчика. Он начал придумывать магию, школу волшебников и любящих друзей, чтобы сбежать от пугающей и депрессивной реальности. Согласно этой теории, Гарри так и не покинул чулан под лестницей, а остался его заложником. Самое удивительное, что идею для развития этой теории подала сама Джоан Роулинг во время разговора со сценаристом фильма «Гарри Поттер и Философский Камень» Стивом Клоузом. Тогда Роулинг и предположила, что жизнь в чулане могла сказаться на ментальном здоровье Гарри, а события истории быть его воображением.

Daniel Ogren Джоан Роулинг

Самые продуманные мультфильмы

Таким образом, ветви фанатских теорий могут произрастать не только из «взрослых» фильмов, но и мультивозрастных произведений. Мультфильмы компании Pixar однажды обрели вторую жизнь благодаря масштабной теории, объединяющей все работы студии в одну вселенную. Идея, созданная Джоном Негрони, позже обросла новыми деталями и подробностями благодаря различным авторами и СМИ. Согласно этой теории, все мультфильмы Pixar связаны хронологической последовательностью событий. Фанаты отмечают, что осознание этой теории в корне меняет отношение простого зрителя к творениям студии. Краткая версия этой теории звучит так:

Цитата из м/ф «Храбрая сердцем». Реж. Бренда Чапман, Марк Эндрюс, Стив Пёрселл. 2012. США Принцесса Мерида

Мультивселенная Pixar берёт начало в Средние века, во время событий мультфильма «Храбрая сердцем». Ведьма, путешествующая через магическую дверь, наполняет всех животных своим волшебством. Таким образом животные становятся намного умнее и приобретают интеллект, сопоставимый с человеческим (мультфильм «Рататуй»), — это объясняет разумных животных практически во всех мультфильмах Pixar. В мультфильме «Вверх» корпорация BNL начинает промышленную революцию. Технологии развиваются слишком стремительно, Земля остаётся без ресурсов, и люди, спасаясь, бегут на космическом корабле «Аксиома» (мультфильм «Валли»). Проходит множество лет, оставшиеся животные и насекомые эволюционируют в монстров (мультфильм «Корпорация монстров»). Монстры используют специальные двери, чтобы путешествовать во времени и собирать энергию из страха человеческих детей. Девочка Бу из мультфильма «Корпорация монстров» попадает в Средневековье, обучается магии и создаёт магическую дверь, похожую на ту, которую используют монстры. Так Бу и становится ведьмой из «Храброй сердцем», запустившей ход вселенной Pixar.

Трус, Балбес и Бывалый — слуги тьмы?

Но не стоит думать, что теории, поражающие воображение, придумываются только для западного кинематографа. Так, необычную серию конспирологических разборов советских фильмов выпустил популярный YouTube-блогер Дмитрий Сыендук. Одним из самых популярных его видео стала теория о том, что многие фильма Леонида Гайдая происходят в одной мультивселенной. Согласно шуточным рассуждениям Сыендука, комическое трио антигероев «Трус, Балбес и Бывалый» трагически погибло во время фильма «Пёс Барбос и необычный кросс». Троица заключает сделку с дьяволом для того, чтобы получить вечную жизнь и ряд сверхъестественных способностей в придачу. После этого Трус, Балбес и Бывалый из фильма в фильм исполняют волю сил тьмы и пытаются построить портал, позволяющий путешествовать между временем и пространством (самогонный аппарат из фильма «Самогонщики»). После череды провалов они передают знания о постройке этого устройства студенту-инженеру Шурику (события фильма «Иван Васильевич меняет профессию»), но в итоге терпят очередную неудачу. Вся теория подана в юмористическом ключе и не претендует на серьёзность, однако невольно заставляет переосмыслить знакомые всем фильмы.

Цитата из к/ф «Пёс-Барбос и необычный кросс». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Трио

Фанатские теории были и остаются лишь фантазией и домыслами поклонников конкретных франшиз. Тем не менее они развивают оригинальную идею произведения и помогают взглянуть на привычные вещи под новым углом. Более того, по мнению сообщества, некоторые теории, придуманные накануне выхода нового фильма, оказываются куда более захватывающими, чем версия, показанная самим режиссёром. Теории идут рука об руку с современным кинематографом, литературой и видеоиграми — усиливая и дополняя их. Они стали новым, современным и нишевым видом фанатского творчества, подогревающим интерес к произведению и развивающим индустрию в целом.