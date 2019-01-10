Вышло 2-е издание книги А.А.Тунгусова «Мой Верхнетоемский район». Благодаря уважению к занятиям отца его сына — Вениамина Александровича Тунгусова, журналиста, бывшего председателя ГТРК «Поморье». Благодаря уважению старшеклассников Афанасьевской средней школы, сделавших набор текста по сохранившемуся первому изданию.

Первое, приходящее на ум. «Общность — совокупность людей, объединяемая исторически сложившимися социальными связями и обладающая общими признаками, придающими ей неповторимое своеобразие» — довольно заумно на первый взгляд. Но есть общность — и страна, область, город, село, род, семья живут и развиваются. Ослабла общность, и на ее месте вырастают агрессивные новые, поедающие большую историческую. Общность крепится книгой, текстом, чтением, рассказом, легендой. Общность Верхнетоемского района Архангельской области СССР строил краевед Александр Тунгусов. Конечно, райком КПСС читал, что строит единство верхнетоемских трудящихся его идеологический отдел, редакторы районки знали, что это их заслуга, но роль А.А.Тунгусова — он был собирателем идей прошлого. Тесто глав «Кто вы верхнетоемские аборигены?»,"Откуда пошла верхнетоемская земля?», «Село мое древнее», «Памятники земли Верхнетоемской» замешано, конечно, А.А.Тунгусовым, но зерно к нему несли сотни жителей района — их имена на многих страницах — Трофим Алексеевич Шульгин, Зинаида Ивановна Кетова с Выи, Петр Алексеевич Попов с Горки, Зинаида Петровна Некрасова с Нозы…

Второе, приходящее на ум. Удивительно по нынешним временам — тексты изысканий краеведа ни «красные», ни «белые». Может казаться, что главы книги — гимн Советской власти. Но это не совсем так. Тунгусов так представил мир, как не смогло большинство историков и строителей общности СССР и РФ. Ему удалось уважительно выстроить преемственность России ДО 1917 года и ПОСЛЕ. Гордился тем, что было на его земле в XV веке, в 1913 году, как рванулся вперед советский народ. Понятно, что большая часть жизни прошла у Александра Александровича в советском народе. Но у него нет унижения русского народа и «царского периода», на чем строилось многое в советской общности — закладывая под нее невидимые мины. Историкам в СССР было тяжелее, присягали они часто — краеведам проще, и Александр Александрович потихоньку перекинул мост через пропасть между старой и новой Россией.

Третье. Книга А.А. Тунгусова — почти готовая энциклопедия района. Здесь все периоды истории волостей, деревень, колхозов-совхозов-леспромхозов, персоналии. До энциклопедии чуть-чуть, и краевед, конечно, доделал бы ее. Только неразумные спорят, что значит для проблемного района его энциклопедия. Это вылеченная корневая система, способная не дать упасть дереву, на котором сидят население и власть. То чтение, которое создает общность района. В Каргопольском, Красноборском, Виноградовском районах Архангельской области такие энциклопедии уже есть. Вел в этому свой район и Тунгусов. Но лучшее — враг хорошего. Создался авторский коллектив, и это правильно. Коллектив, под руководством Александра Валентиновича Русанова, делал энциклопедию не быстро, и сделал в 2018 году. Тунгусов ушел из жизни в 2017 году. В контакте есть группа «Верхнетоемская библиотека», собирающая заказы на энциклопедию. Проект стоит 200−250 тысяч. Знающие люди сомневаются, что руководство района, самое, казалось бы, заинтересованное в такой книге, решит вопрос с ее изданием — например, подав заявку на областной грант министерства образования. Лучшим памятником любимому народом краеведу стала бы энциклопедия, которую он чуть-чуть не написал.

И четвертое. Тунгусов писал книгу о мирном времени — «как хорошо, что оно наступило в СССР». Но получилась книга о войне. Раскрываем наугад… Страница 167. Глава «Памятные места».

«.ВЕРШИНА. Место в 5 верстах от погоста на реке Верхняя Тойма, где в 1613 году произошло «побоище с литовскими людьми»…

До этого был XI век. Столкновения новгородцев с чудью, укрепленные русские городки в Заволочье.

Снова наугад… стр.172.

«Был обделен долгое время вниманием и районный музей, организованный на базе комнаты боевой славы в 1985 году, где на общественных началах, начальником агентства «Союзпечать» Зинаидой Петровной Некрасовой и инструктором райкома Марией Петровной Аристовой…».

До этого были XIII—XV века. Сражения новгородцев с устюжанами. Бегающий по Северу от погони «великий князь» — неудачник Дмитрий Шемяка. Одни жгли там, где Шемяку приютили, другие — там, где отказали. Потом завоевание Двинской земли Великим княжеством Московским. Смутное время XVII века, ляхи, истребление людей за серебро и пропитание.

Наугад… страница 77. 7 ноября 1919 года.

«Мы, красноармейцы местного Верхнетоемского гарнизона и местные граждане Верхнетоемской волости, собравшиеся на митинг в день второй годовщины Октябрьской революции, клеймим позором русскую и иностранную буржуазию, зажимающих железным кольцом молодую Советскую республику… Вперед, к лучшему будущему, к царству социализма!»

Гражданская война 1918−1920 гг. Она на каждой второй странице «Моего Верхнетоемского района»…

И страница 185. Список почетных граждан района. Одна из немногих мирных страниц, …в середине ее —

«Тунгусов Александр Александрович (1919 г.р.) — пенсионер, краевед, журналист. Звание присвоено за большой вклад в восстановление истории Верхнетоемского района, творческую работу по сохранению культурно-исторических ценностей Верхнетоемской земли…»

Поймут ли читатели 2019 года попытку Александра Тунгусова объяснить нам — проедаем запасы мира — накопленные грязью войны, кровью, веками войн и междуусобиц?