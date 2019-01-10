Последние дни декабря и первые дни нового года стали для населения Грузии еще одним серьезным испытанием. Один за другим гибнут люди, пораженные, как показывают лабораторные исследования, неумолимо смертоносным вирусом под кодовым названием H1N1, попросту — свиным гриппом.

Иван Шилов ИА REGNUM

В нынешнем сезоне заболевание распространяется с большей «агрессивностью», а жертвами его за короткий срок стали уже 13 человек. Во всяком случае, так заявил министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко.

Интересно, что представители минздрава каждый конкретный случай летального исхода объясняли тем, что пациент, погибший от свиного гриппа, помимо него, страдал еще давним хроническим заболеванием, и смертельные осложнения от вируса связывали с этим последним.

У населения Грузии давно были сомнения относительно подобных объяснений руководителей ведомства, призванного отвечать за здоровье граждан. Тем более, что в целом ряде случаев жертвами гриппа становились доселе совершенно здоровые люди.

Василий Поленов. Больная. 1886

Свою точку на этих объяснениях поставили родственники последней на сегодняшний день скончавшейся пациентки, 22-летней молодой женщины, невестки композитора Мананы Имедадзе.

Директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения (в чьем ведении находится и построенная США в Грузии сеть так называемых лабораторий Лугара) Амиран Гамкрелидзе, комментируя журналистам факт гибели 22-летней женщины от свиного гриппа, заявил, что у нее, помимо вируса, было еще и тяжелое хроническое заболевание. Называть это заболевание он не стал, объяснив отказ защитой прав погибшей и требованием ее семьи.

Общество и на этот раз спокойно «проглотило» бы очередные объяснения смертоносности вируса, если бы на заявление Гамкрелидзе не отреагировала сама Манана Имедадзе. Она откликнулась на слова директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения постом в соцсети и назвала их «полнейшим абсурдом» и дезинформацией.

«Директор центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе распространяет ложную информацию о том, что у нашей Саломе вместе с вирусом было еще какое-то тяжелое хроническое заболевание, которого он не называет якобы без нашего согласия. Это полнейший абсурд!» — подчеркнула Имедадзе.

Ситуация, в том числе эпидемиологическая, в Грузии продолжает накаляться, даже несмотря на то, что минздрав и минобразования всё же решили отложить начало учебного процесса в школах и детсадах на целых 4 (!!) дня. В аптеках выстраиваются длинные очереди, граждане скупают маски, в которых по улицам и офисам ходит большая часть населения, покупают даже дорогостоящее (для карманов и бюджетов грузинского потребителя) лекарство-панацею (каковым оно далеко не является, как говорят принимавшие его пациенты) «Тамифлю», даже несмотря на то, что в Грузии его цена в несколько раз выше, чем в Европе и даже в России. Спросом в аптечных сетях также пользуются витамины (особенно витамин С) и перекись водорода, так как, судя по публикациям в соцсетях, этот препарат помогает якобы защититься от попадания в организм вируса. В результате подобной паники в аптеках Грузии выросли продажи и возник дефицит — на маски, «Тамифлю», витамины и даже перекись.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лечение

Тем временем на фоне роста заболеваемости и смертности от свиного гриппа в магазинах и супермаркетах Грузии заметно выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости, а также на сигареты. Но населению явно не до роста цен, когда под угрозой стоит собственное здоровье и даже жизнь. Так что свиной грипп сыграл неплохую роль отвлечения умов и душ населения от насущных проблем и нужд.

Странные и порой «абсурдные» (иначе не назовешь) заявления делают представители минздрава в связи с опасным вирусом. На вопросы о том, почему минздрав в условиях гибели более 10 пациентов не выдавал рекомендации объявления карантина и прекращения учебного процесса хотя бы в общеобразовательных учреждениях, один из представителей Национального центра контроля заболеваний иронично заявил: «А что, детей вы под колбой держать будете, если они не будут ходить в школу? Или свиным гриппом они могут заразиться только в школах? Прекращение учебного процесса, на мой взгляд, — это пережиток советского прошлого».

Несмотря на такое отношение к нецелесообразности закрытия школ на период «свирепствования вируса», минздрав всё же выдал рекомендацию, а министерство образования всё же продлило школьные каникулы с 14 января до 18 января, и учеба в Грузии возобновится 21 января, если, конечно, за этот период не будет отмечено новое обострение ситуации.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

Интересно и то, что на этот раз вспышка вируса в Грузии протекает на фоне относительно спокойной эпидситуации в остальных частях планеты. Что также вызывает у граждан Грузии подозрения в природном происхождении вируса, тем более, что в стране продолжает функционировать вызвавшая столько кривотолков лаборатория (точнее, сеть лабораторий).

Между собой друзья и коллеги переговариваются и перешептываются, что вирус может распространяться искусственно, но вслух заявить об этом не решаются. И даже в соцсетях лишь выражают косвенное недовольство тем или иным объяснением или заявлением чиновника в связи с вирусом H1N1 и исходящей (или не исходящей) от него опасностью. Странная складывается ситуация: все всё знают, всё понимают, но дружно молчат. А власть имущие делают странные и порой абсурдные заявления…