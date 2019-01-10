Нижегородские власти заявили, что регион начал работать по новой «мусорной» схеме «стабильно и без потрясений», а население опасается, что как только ручной контроль с этой сферы, введённый властями в начале года для недопущения сбоев, закончится, то они, то есть сбои, не заставят себя ждать. Этого же мнения придерживаются и некоторые эксперты, заявляя, что на сегодня действует «стихийный, а не системный подход». Да и к нормативу мусоронакопления у населения вопросов много, и они до сих пор не сняты.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

О тарифах и операторах

Несмотря на опасения экспертов, что Нижегородская область не успеет установить новые тарифы до 1 января 2019 года, этого не произошло. 21 декабря 2018 года региональная служба по тарифам утвердила единые тарифы на услуги семи региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, работающих в девяти зонах, на которые была поделена Нижегородская область.

В первую зону — «Новоигумновскую» — попал Нижний Новгород (кроме Сормовского района), Дзержинск и Володарский район. Её обслуживает ООО «Нижэкология-НН», а тариф составляет 665,67 рубля за кубометр (с учётом НДС) и будет единым на весь год.

Балахнинский район, городской округ Чкаловский, город Заволжье и Сормовский район Нижнего Новгорода стали второй зоной, получившей название «Балахнинская». Её в обслуживание получило ЗАО «Управление отходами-НН», для которого на первое полугодие тариф составляет 713,02 рубля, на второе — 727,26 рубля.

Третья зона — «Богородская» — включает Богородский, Павловский, Сосновский, Вачский районы, её обслуживает ООО «СитиЛюкс 52», тариф будет единым на весь год — 697 рублей.

Четвёртая зона — «Городецкая» — включает в себя городской округ Бор, городской округ Семеновский, Сокольский, Городецкий (за исключением г. Заволжье) и Ковернинский районы, левоборежные части Лысковского и Воротынского районов, обслуживается тем же ЗАО «Управление отходами-НН», что и балахнинская зона. Тариф на весь год здесь будет 744,72 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанции на оплату

В пятой зоне — «Кстовской», куда вошёл весь одноимённый район, — тариф будет 647,04 рубля. Её обслуживает ООО «Реал-Кстово».

В «Выксунскую» зону с тарифом на 2019 год на уровне 725 рублей за кубометр мусора вошли городские округа Выкса, Навашинский и Кулебаки, а на обслуживание её получило ООО «ОРБ Нижний».

«Арзамасская» зона, обслуживаемая ООО «МСК-НТ», включает в себя Арзамас, Первомайск, Саров, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Вознесенский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Лукояновский, Перевозский, Починковский и Шатковский районы. На первую половину года тариф здесь равен 593,54 рубля, а на вторую — 609,62 рубля.

Восьмая, «Сергачская», зона, включает в себя сразу десять районов целиком и два частично: Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский, а также правоборежные части Лысковского и Воротынского районов. Обслуживает её также ООО «МСК-НТ». Тариф на первое полугодие — 659,38 рубля, на второе — 667,03 рубля.

Последняя зона получила название «Уренская», в неё входят городской округ Шахунья; Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Краснобаковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский районы. Она находится на обслуживании ООО «Экостандарт», тариф на первую половину 2019 года — 604,81 рубля, а на вторую — 616,49 рубля.

В службе по тарифам уточнили, что в основе расчета лежит территориальная схема обращения с отходами, утвержденная областными властями для региона.

Сколько придётся заплатить?

Проживающие в квартирах многоквартирных домов будут платить за вывоз мусора по количеству квадратных метров, а владельцы частных домов — по числу прописанных. При расчётах также учитывается «мусорный» норматив, который отличается для жителей села и города.

По словам и. о. министра экологии и природных ресурсов Натальи Мочалиной, исследование показало, что в Нижнем Новгороде жители «создают больше мусора, чем сельские жители, поэтому для Нижнего Новгорода определен норматив 2,87 куб. метра на человека в год, на остальной территории Нижегородской области — 2,36 куб. метра на человека в год».

Tiia Monto Мусоровоз

Издание «Нижний Новгород. Онлайн» провёло расчёты, сколько же примерно придётся платить за вывоз мусора жителям Нижнего Новгорода. Для расчётов была взята стандартная «хрущёвка» в 45 кв. м.

«В многоквартирных домах норматив накопления мусора начисляется не на человека, а на квадратный метр — 0,1 куб. м (88,8 кг) в год. Тариф для Сормова составит 713,02 рубля за куб. м., для остальных семи районов — 665,67 рубля за куб. м. Делим норматив на 12 месяцев и умножаем на тариф: получаем стоимость на один квадратный метр — 5,55 рубля в месяц (для сормовичей — 5,94 рубля). Теперь умножаем на площадь квартиры, итого: 267,38 рубля в месяц будут платить обитатели хрущевки в Сормове и 249,62 рубля — в других районах Нижнего Новгорода», — пишет издание, уточняя, что для частного сектора расчёт будет по числу членов семьи и при нормативе накопления — 2,87 кубометров или 276,79 кг в год, и «получается, что семья из трех человек, которая живет в самом маленьком домике, будет платить 477,62 рубля в месяц (в Сормове — 511,59 рублей)», а одинокие владельцы с большой жилплощадью заплатят 159,2 рубля (сормовичи — 170,53 рубля).

Работа с населением

До и после принятия тарифов власти начали разъяснительную работу с населением, заявляя, что повышение будет небольшим, добавляя, что в целом рост платы граждан по всем коммунальным услугам, включая ТКО, составит менее 5%. Малоимущим нижегородцам пообещали льготы, помимо уже действующих, что получают 18 категорий жителей (свыше 744 тыс. человек).

«Я считаю, что этого недостаточно, и меры поддержки должны распространяться не только на льготников, но и на тех жителей области, кто проживает на территориях, где тариф выше среднеобластных значений», — заявил на декабрьском совещании губернатор Глеб Никитин и поручил своим заместителям Андрею Харину и Андрею Гнеушеву подготовить предложения по введению таких дополнительных компенсаций.

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Галина Брусницына ИА Красная Весна Последние «копейки»

Комментируя тарифы на правительственном совещании, глава служба по тарифам Алексей Малухин отмечал, что показатели, заявленные самими операторами, были после проверки на экономическую обоснованность снижены в среднем на 40%. По словам Малухина, в регионе установлены средние тарифы, если брать в разрезе всего Поволжья.

Он также добавил, что для жителей Нижнего Новгорода ежемесячная плата за вывоз мусора увеличится в среднем на один рубль с квадратного метра.

Между тем проводимая работа и обещания число вопросов и возмущение жителей не уменьшили. Большое недоумение вызвал норматив накопления мусора.

«0.1 куба в год с квадратного метра?! Вы серьёзно?! А давайте посчитаем: 0.1 куба — это 100 литров объема. Ведро мусора — это максимум 10 л (обычно оно меньше и наполнено не полностью, но ладно, округляем), т. е. с 1 кв.м. площади квартиры за год набегает 10 вёдер мусора. Отсюда легко посчитать, что с квартиры 73 кв.м. я в год должен выбросить 730 вёдер мусора! Как известно, в году 365 дней. 730/365 = 2. Значит, ежедневно я должен накапливать и выносить по два полных 10-литровых ведра мусора! Без выходных и праздников, а то утону в мусоре. Ну и кто скажет, что это так действительно происходит в жизни?» — возмущается в соцсетях один из жителей Нижнего Новгорода.

Не верят жители и тому, что услуга подорожает всего на один рубль с «квадрата».

"Квитанция за январь будет в феврале. Однако по уже опубликованным нормативам и тарифам ждём повышения тарифа: был «вывоз ТБО» 1,59 руб./кв. м. жилой площади, станет «вывоз ТКО» 5,55 руб./кв.м. жилой площади», — пишет житель Нижнего Новгорода.

Интересна по «мусорному» вопросу и позиция нижегородского отделения КПРФ. В середине декабря 2018 года областной депутат из фракции КПРФ Роман Кабешев внес на рассмотрение коллег проект обращение к губернатору, в котором просил сдвинуть сроки ввода «мусорной реформы» в регионе. Основанием стали как раз те самые нормативы.

Kompas-rf.ru Роман Кабешев

По словам депутата, норматив, согласно правительственному постановлению №269, должен определяться на основании замеров, проведённых по объекту каждой категории в каждый сезон, но в области «представленный на оценку регулирующего воздействия проект основан на результатах замеров, проведенных лишь в три сезона, без зимы», а значит сам подход не соответствует нормам федерального законодательства. Были у депутата и претензии к существующей территориальной схеме, на которой, как мы помним, основывали расчёты по тарифам.

«Существующая территориальная схема не соответствует требованиям федерального законодательства в части отсутствия норм накопления отходов, схема не проходила общественных обсуждений, имеют место значительные расхождения статистических и фактических данных (постановление правительства РФ от 22 сентября 2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»). До сих пор не опубликована схема размещения мест (площадок) накопления ТКО и реестр мест (площадок) накопления ТКО, которые обязана создать и поддерживать в актуальном состоянии администрация городского округа города Нижнего Новгорода», — говорилось в сообщении отделения партии от 20 декабря 2018 года и отмечалось, что «Нижегородская область не готова к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами».

Рассматривать обращение коллеги Заксобрание на сессии 20 декабря не стало, и реформа стартовала в регионе с 1 января 2019 года.

Ручной режим

Чтобы не допустить провала реформы в первые же дни, власти области подстраховались. Был введён ручной контроль за ситуацией — с 24 декабря 2018 года была запущена горячая линия Госжилинспекции, на которую жители могут обращаться по вопросам несвоевременного вывоза ТКО, переполнения контейнеров, неудовлетворительного содержания контейнерных площадок. В конце декабря также были созданы рабочие группы, в которые вошли не только сотрудники инспекции, но и представители региональных операторов, районных администраций и областного министерства экологии и природных ресурсов. А главы районов и городов поставили старт реформы на личный контроль.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Горячая линия

9 января и. о. министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина и глава Госжилинспекции Игорь Сербул подвели первые итоги по реализации «мусорной» реформы.

«Предварительно можно говорить о том, что Нижегородская область вошла в реформу ТКО стабильно и без потрясений. Региональные операторы и управляющие компании оперативно устраняли все замечания, которые были выявлены в ходе проверок», — сказала Мочалина, добавив, что 1 января рабочие группы осмотрели около 18,5 тысяч контейнерных площадок, а также побывали в населённых пунктах, где вывоз мусора ведётся не через контейнеры.

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Между тем за первые дни работы горячей линии от жителей поступило около 400 звонков с жалобами. Те из них, что касались вывоза мусора, были переданы операторам для решения проблемы.

Игорь Сербул, несмотря на большое количество обращений, первые дни работы «реформы» также оценил положительно.

«Первые дни работы региональных операторов, показали, что система работает. Могу с удовлетворением отметить, что количество жалоб на горячей линии Госжилинспекции снижается. За вчерашний день мы приняли 25 обращений, до нового года было 80−90 звонков в день. Изменились и сами обращения — в первые праздничные дни люди жаловались на переполненные контейнеры, на несвоевременный вывоз. Сейчас жители спрашивают, как установить дополнительные контейнеры, если их не хватает, интересуются, какие будут платежи уже по новой системе обращения с ТКО», — заявил он 4 января 2019 года на совещании.

Глава Арзамаса Александр Щелоков отметил, что региональный оператор, работающий в городе, с задачей справляется:

«Администрация города готовилась к запуску новой системы по обращению с отходами, вместе с представителями регоператора и ДУКов проверяли каждую контейнерную площадку. Из 142 площадок, которые установлены в городе, претензии были только к 5−6 площадкам, сегодня все проблемы устранены. Считаю, что сегодня региональный оператор справляется с поставленными задачами».

(сс) bluebudgie Мусорные баки

Но несмотря на уверения властей, у жителей региона всё же есть опасения, что после снятия контроля с ручного режима, реформа начнёт буксовать. Эти же опасения высказывают и некоторые эксперты.

«Сейчас региональные операторы работают в авральном режиме. Однако это стихийный, а не системный подход. Никто не считал затраты операторов на работу в таком режиме и окупаемость их расходов, которые, вероятно, не сможет покрыть даже рост тарифа», — цитирует газета «Коммерсантъ» эколога Клару Романову.

Напомним, в конце января министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области совместно с Госжилинспекцией должно будет проанализировать платежки, полученные жителями, на предмет забывчивости домоуправляющих компаний, которые должны уменьшить сумму в строке «содержание жилого помещения», вычтя из неё затраты на вывоз мусора. Губернатор поручил все факты выявленных нарушений направлять в правоохранительные органы.