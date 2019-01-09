Итак, столкнувшись с нарастающей волной протестов и недоумений экспертов и просто российских граждан по поводу заявлений японского премьер-министра С. Абэ о том, что вопрос о сдаче южных Курил чуть ли не решен и осталось только урегулировать некоторые формальности на очередной встрече с президентом РФ В. Путиным, российские власти после таинственного долгого молчания сочли необходимым дать, наконец, разъяснения. Причем дать вполне официально, в дипломатическом порядке и в довольно строгой форме, вызвав «на ковер» в МИД РФ чрезвычайного и полномочного посла Японии в РФ для передачи Токио недовольства Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

В сообщении для СМИ внешнеполитическое ведомство России информировало:

«9 января с.г. Посол Японии в России Т. Кодзуки был приглашен в МИД России.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргулов заявил Послу, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит «поворотный момент» в вопросе о мирном договоре.

Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров. Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования.

В данном контексте была акцентирована неизменность принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».

Что же, достойная, хотя и запоздалая, отповедь. А то, видимо, по просьбе лично Абэ к обсуждению условий якобы предстоящего перехода Курильских островов к Японии уже присоединились и американцы. От них требовалось успокоить российские власти и народ, обещав (?!) …не размещать на русских Курилах свои военные базы. Но даже такое «обещание», при всей его нелепости, было дано весьма своеобразно. Об отсутствии на сей день плана размещения на Курилах американских военных заявил не главнокомандующий вооруженными силами США президент Д. Трамп, а всего лишь командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес, который осторожно сказал, что «на данном этапе у США нет планов размещать там войска». Естественно, СМИ обратили внимание на оговорку о том, что планов нет лишь пока. Заметим, что уровень дающего столь серьезные заверения американского военного невысок и не дотягивает даже до нашего командующего военным округом. Напомним, что в свое время М. Горбачева вводил в заблуждение по поводу отсутствия планов расширения НАТО на Восток сам Буш-старший.

U.S. Air Force Американская военно-воздушная база в Японии

В заключение отметим, что дипломатический демарш МИД РФ — это минимум того, что нужно было сделать. Максимумом же могло бы стать откладывание намеченных на 21 января явно поспешных, навязываемых Абэ переговоров, ибо если заявленная И. Моргуловым позиция разделяется и в Кремле, то обсуждать пока, по сути, нечего. Тем более прецедент имеется, когда Б. Ельцин за три дня до вылета в Токио, где предстояло сдавать Курилы, отменил свой официальный визит в Японию. При всех особенностях этого политика у него сохранялось чувство самосохранения. О чем свидетельствует его откровенное высказывание японским журналистам: «Российскому народу сейчас трудно. Добавить ему еще территориальную проблему — он не выдержит и взорвется. Из Японии я уеду под аплодисменты, а в Россию меня не пустят». Трудно российскому народу и сейчас…