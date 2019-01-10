За свою более чем вековую историю кинематограф крепко вошел в нашу жизнь, насчитывая тысячи фильмов всевозможных жанров. Несмотря на такое изобилие, перед каждым зрителем регулярно возникает вопрос, какие картины стоит посмотреть. ИА REGNUM составило подборку блогов, которые не только помогут сориентироваться в многообразии кинолент, но и рассмотрят их с необычного ракурса.

Цитата из к/ф «Человек с киноаппаратом». реж Дзига Вертов. 1929. СССР Оператор

BadComedian

Блог Евгения Баженова — один из самых популярных каналов о кинематографе в российском сегменте YouTube. Автор создаёт критические обзоры в основном на российские фильмы, реже — на зарубежные. Под его «удар» попали картины «Крым», «Временные трудности», «Красный воробей» и другие.

Одним из самых популярных роликов BadComedian стал обзор на «Движение вверх», в котором блогера возмутили плагиат сцен фильма «Мираж на льду», несоответствие показанного в картине реальной истории и оскорбление этим родственников баскетболистов. Видео собрало более 13 млн просмотров и повлияло на рейтинги картины: из-за спровоцированных им массовых оценок лента опустилась на тридцать пунктов в рейтинге лучших фильмов «КиноПоиска», а затем и вовсе исчезла из топ 250.

Скриншот страницы YouTube канала BadComedian Евгений Баженов

Сыендук

Канал популярного видеоблогера, мастера озвучки и переводчика Дмитрия Сыендука посвящен мультипликации во всех её проявлениях. Он обозревает популярные мультсериалы, рассматривает и придумывает шуточные конспирологические теории, связанные с детскими мультфильмами, создаёт собственные видеорекомендации по созданию успешного бой-бенда или нового iPhone, а также записывает видео на другие темы. В одном из последних анимационных роликов Сыендук от имени «омбудсмена по внутренним делам буковок в текстах Урузнца Лабыева» высмеял позицию властей, касающуюся запретов концертов известных групп и исполнителей в городах России.

Chuck Review

Автор канала Даниил Лазаренков не ограничивает себя в темах: он составляет рейтинги, записывает обзоры на различные кино‑ и анимационные ленты, а также не обходит стороной сериалы, рекламу, игры и телешоу. Например, блогер рассказал о том, почему вторая часть «Фантастических тварей» оказалась неудачной, разобрал шоу «Замуж за Бузову» на телеканале ТНТ и записал пародию на сериал «Универ».

Скриншот страницы YouTube канала Chuck Review Даниил Лазаренков

Cut The Crap

Автор блога Артём нарезает фильмы на части, оставляя от них только самое интересное — теории, детальные разборы трейлеров, «пасхальные яйца» (секреты, заложенные создателями фильма), отсылки, киноляпы и другие моменты. Так, в одном из роликов блогер разбирает шутки из фильма «Дэдпул 2», которые зрители могли не понять из-за русского дубляжа или слишком тонкого юмора.

Скриншот страницы YouTube канала Cut The Crap Автор канала Cut The Crap Артём

MovieScience

На примере популярных фильмов блог рассказывает о детальном устройстве кино: от игры с цветом до использования еды в кадре. Его автор разбирает киноленты с точки зрения операторской работы, разных художественных приемов, цвета и картинки. Что делает актерскую игру сильной и правдоподобной? Какую роль играет визуализация бессознательного героя в «Бойцовском клубе»? Как создается дух Рождества в кинематографе? Автор блога детально и наглядно даёт ответы на эти и другие вопросы.

Скриншот страницы YouTube канала MovieScience Обзор фильма «Бойцовский клуб»

KINOKOS

На канале собраны ошибки в фильмах, которые могли не заметить зрители: будь то небольшие киноляпы или серьезные провалы в сюжетной линии. Например, в ленте «Пассажиры» с Дженнифер Лоуренс и Крисом Прэттом автор блога насчитал 84 ошибки, многие из которых касаются устройства космического корабля, на котором путешествуют главные герои. В частности, недоумение вызывают двери люксовых номеров, которые легко открываются с помощью лома. Сразу вслед за этим моментов обнаруживается еще одна ошибка — герой получает доступ ко всем системам номера, хотя для этого нужен специальный браслет, который упоминался в сюжете ранее.

Кино и образ

Работа художников по костюмам играет немаловажную роль в кино. Именно ей, а также истории костюма посвящен блог «Кино и образ». Его автор рассказывает о том, как создавались костюмы к различным фильмам и сериалам: «Черной пантере», «Последнему императору», «Игре престолов» и другим. Кроме того, в блоге автор поясняет, как сделать костюм визуально достоверным, что нужно учитывать при выборе ткани для костюма и почему художнику по костюмам нужно дружить с оператором.

UndressingCinema

Похожую тему затрагивает и бакалавр факультета искусств Колумбийского университета Лана Гандер. В своем Instagram-аккаунте она собирает самые стильные и знаковые экранные образы актрис, рассказывая историю того или иного тренда. Например, Лана отмечает, что нюдовые вечерние платья, актуальные сейчас на красных дорожках, в моду ввела еще Мэрилин Монро. А правила того, как привлекательно выглядеть в смокинге, составила Катрин Денев в 1967 году.

https://www.instagram.com/p/BjxE4GGlauM/

Color Palette Cinema

Авторы блога уверены, что цвет играет в фильме не меньшую роль в его восприятии, чем история, которую эта лента рассказывает. Именно поэтому специально для эстетов, которые смотрят кино для вдохновения и наслаждения картинкой, кадры из фильмов и сериалов раскладывают на цветовую палитру. Помимо этого, авторы страницы выражают благодарность команде фильма, которая отвечала за визуальную составляющую, и знакомят подписчиков с теми, кто работал над костюмами, гримом, цветокоррекцией и постпродакшном.

https://www.instagram.com/p/BqsYz8fA3mN/

Phil Grishayev

Видеопродюсер из Лос-Анджелеса Фил Гришаев возрождает на своих фотографиях места съемок известных кинокартин. Он ездит по различным локациям и показывает, как они изменились с годами. Особенность таких снимков еще и в том, что Фил принимает позы киногероев, в которых они были запечатлены в этих местах. Блогеру уже удалось побывать у фонтана из «Завтрака и Тиффани», в прачечной из «Бойцовского клуба», в отеле из «Сердцеедок» и других узнаваемых местах.

https://www.instagram.com/p/BckcqckFMl1/

Как и сама индустрия кино, количество блогеров, освещающих эту область, поражает своим многообразием. Примечательно, что они затрагивают самые разные аспекты кинематографа, позволяя зрителю ознакомиться с ней с различных ракурсов и найти то, что ему по душе.

Нередко просмотренные фильмы оставляют больше вопросов, чем ответов. В таких случаях кстати оказываются блоги о кино, авторы которых не только подробно разбирают сюжет картины, но и находят даже самые неприметные ляпы. При поиске новых фильмов блогеры также оказываются весьма кстати. В отличие от обычных рекомендательных списков, они гораздо детальнее рассказывают о различных фильмах и помогают понять, стоит ли тратить на картину своё время. Для тех, кто хочет выйти за рамки рядового зрителя и оказаться по ту сторону экрана, полезными окажутся блоги, рассказывающие о внутренней кухне кинематографа.