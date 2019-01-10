



Иван Шилов ИА REGNUM

Отказ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принять прибывшего в Анкару помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона взбудоражил анкарское и стамбульское аналитическое сообщество. Оно громко заявляет о провале американской политики на Ближнем Востоке и — пока не громко, правда, — о провале политики самого Эрдогана. По всем признакам, озвученные в Израиле условия Турции (связанные с заявленным ранее Вашингтоном выводом своих войск из Сирии), одно из которых содержит требование гарантировать безопасность курдов на севере Сирии, застали Анкару врасплох и испортили сценарий ее дальнейших действий.

Напомним, что Эрдоган был одним из тех лидеров государства, которым Трамп конфиденциально сообщил о готовящейся в Сирии акции. Следствием чего стала остановка наступления турецких войск к востоку от Евфрата. Мыслилось, что образовавший после ухода американцев вакуум силы на определенной части Сирии должна была заполнить Турция, создать новую реальность, провести, если удастся, зачистку территорий от объявленных террористическими курдских боевых формирований (имеются в виду Отряды народной самообороны курдской партии Демократический союз (PYD/YPG) — С.Т.), а перед тем, как встанет вопрос о передаче контроля над территорией Дамаску, изменить там демографическую структуру за счет туркоманов. Понимая, что ему придется иметь дело с Россией, Эрдоган рассчитывал, что у него за спиной будут стоять США, когда наступит момент переговоров по Восточному берегу Евфрата, аналогичных астанинскому соглашению по Идлибу и юго-западной части Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Он и сам писал об этом в The New York Times: «Турция является единственной заинтересованной стороной, которая может работать одновременно с Соединенными Штатами и Россией, и будет опираться на эти партнерские отношения, чтобы добиться успеха в Сирии». Но с Вашингтоном у Анкары не получается. Трамп резко и неожиданно для Эрдогана изменил правила игры: «Да, мы собираемся вывести наши войска, но я никогда не говорил, что мы сделаем это так быстро. Мы уходим из Сирии, но мы не выйдем оттуда окончательно до тех пор, пока не уничтожим ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Болтон уточнил: «Мы считаем, что Турции не следует проводить военные операции без полной координации и согласия со стороны США, как минимум чтобы не ставить под угрозу наши войска, но также и для того, чтобы выполнить требование президента США о том, чтобы не ставить под угрозу сирийские оппозиционные силы, воевавшие на нашей стороне».

Говоря иначе, таким образом Вашингтон обозначил главную мишень Турции в Сирии — Демократические силы, которые объявлены союзниками американцев, но Анкара считает их террористическими. Такая ситуация, отмечает сирийское издание Al-Watan Syria, а именно «возможное появление трех курдских кантонов на севере Сирии, может стать одним из аспектов частичного изменения турецкой политической географии». Что дальше? По мнению турецкого телеканала «24», Эрдргану придется «спасать лицо». Но как? Британская газета The Guardian подметила, что президент «все стрелки стал переводить лично на Болтона», заявляя, что тот «допустил серьезную ошибку», а так-то Турция «никогда не согласится на компромисс, который защищает курдское ополчение, известное как Отряды народной самообороны». И что Болтон «нарушил договоренности Эрдогана с Трампом», первым шагом которых должен был быть выход американцев из города Манбидж.

Gage Skidmore Джон Болтон

Наконец главное: будто бы помощник президента США «саботирует внешнюю политику Трампа и его нужно незамедлительно отправить в отставку, вызвать и заявить ему, что у него для сбора своих вещей есть десять минут, после чего он должен будет покинуть территорию Белого дома». При этом Эрдогана призывают все вопросы «решать лично с Трампом». Но как? Ведь Вашингтон после отказа турецкого лидера принять Болтона затих и не выходит на связь с Анкарой. На этом фоне, полагает Al-Watan Syria, «восток Евфрата уже превращается в самый горячий предмет торга». Сообщается, что в скором времени состоится визит Эрдогана в Москву. Он заявил, что подготовка к наступлению на севере Сирии практически завершена. По сообщениям одного из высокопоставленных представителей движения сирийских курдов, старейшины и вожди курдов намерены добиваться перемирия с правительственными силами и президентом страны. В качестве посредника для переговоров они хотят привлечь Россию.

Хотя полного разрыва Анкары с Вашингтоном ждать пока не приходится, Турция ведет сложную игру, итоги которой для нее уже не столь очевидны.