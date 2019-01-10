



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

2 января Служба безопасности Украины депортировала белорусского журналиста Павла Карназыцкого, обвинив его в антиукраинской пропаганде. Депортация происходила в нарушение всех законов, но Карназыцкому все равно повезло — его могли арестовать под надуманным предлогом, подбросить ему оружие и т. д. Несмотря на то, что Украина все еще опасается ссориться с официальным Минском, теперь находиться на территории сопредельного государства опасно не только для российских граждан, но и для белорусов.

Безусловно, если в Киеве решили депортировать или посадить того или иного журналиста, общественного деятеля или рядового гражданина России или Белоруссии, это будет сделано, вопреки закону и с любыми возможными нарушениями прав человека. Тем не менее есть определенные меры предосторожности, которые не только усложнят задачу украинскому следствию, но и позволят максимально быстро известить о своем положении нужных людей и с наименьшими потерями дожидаться спасения.

Данные рекомендации исходят из личного опыта автора, отсидевшего в украинской тюрьме по политической статье семь месяцев и чудом вырвавшегося из нее благодаря обмену военнопленными; общения с другими политзаключенными и военнопленными.

Не важно, зачем вы едете на Украину — работать, участвовать в конференции или посетить родственников, лучше всего заранее предупредить своих коллег и родных; сообщить им, что вы будете регулярно выходить на связь, и снабдить подробными инструкциями на тот случай, если вы внезапно исчезнете. Это важно сделать потому, что вы не только можете попасть в обычную тюрьму, но и, например, можете оказаться в тайной тюрьме СБУ (несмотря на сопротивление Киева, Amnesty International доказала их существование), также вас могут похитить члены экстремистских организаций.

Прецеденты были — в 2015 году члены организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили казахского блогера Нурали Айтеленова и требовали выкуп у его родственников. Спасти незадачливого путешественника удалось благодаря усилиям посольства Казахстана. Комизм ситуации в том, что Нурали приехал в Киев, чтобы получить разрешение на посещение ЛДНР, где он собирался собрать материал о «террористах», но лишился всей техники и денег и провел около недели в подвале, попав в лапы украинских «патриотов».

Mil.gov.ua Украинские силовики

Перед поездкой стоит отформатировать все носители, очистить историю посещений браузеров, поменять пароли аккаунтов в социальных сетях и хранить их исключительно в голове, выходя из аккаунта после каждой сессии, избавиться от любых потенциально опасных данных. Если вы сами не выдадите ваши пароли в результате физического или психологического давления, взломать их не удастся.

Старайтесь делать как можно меньше фотографий в местах, не являющихся публичными: не стоит фотографировать военнослужащих или расположения частей, перемещающуюся технику, инфраструктурные или промышленные объекты и т. д. Все это может и будет воспринято как шпионаж.

Кто бы ни требовал от вас открыть двери вашего жилища или гостиничного номера, какими бы службами или званиями ни прикрывались, тяните время и вызывайте полицию, а также ближайшего к вам адвоката; если получится — сообщите родственникам и коллегам. Попытайтесь надежно спрятать sim-карту украинского мобильного оператора — потом может пригодиться. Если взломают дверь — не оказывайте сопротивления, но проявляйте бдительность: ничего не подписывайте, требуйте присутствия понятых в случае обыска, ничего не берите в руки, чтобы случайно не оставить отпечатки на будущих вещественных доказательствах.

Не давайте никаких показаний — напишите записку, в которой сообщите, что в связи с гипертоническим кризом (обострением любой другой болезни) вы не в состоянии в данный момент подвергаться допросу. Требуйте медицинской помощи, присутствия вашего адвоката и встречи с консулом, а также представителями Международной организации Красного Креста, ООН, омбудсмена. Чем чаще у вас появляются представители официальных структур, тем меньше у СБУ шансов применять к вам физическое насилие. Сразу дайте понять, что с вами будет трудно и о каждом нарушении вы будете информировать все возможные правозащитные организации, а также инстанции вплоть до Европейского суда по правам человека.

Ни в коем случае не доверяйте бесплатному адвокату — очень часто они сотрудничают со следствием и украинскими спецслужбами. При первой возможности наймите платного защитника (или пусть это сделают для вас ваши родственники или коллеги).

После изолятора временного содержания вас переведут в ближайшее СИЗО. Поскольку вы являетесь политическим заключенным, вы можете претендовать на пребывание в камере с товарищами по несчастью или военнопленными, однако такие камеры есть не в каждом следственном изоляторе. Если вы по какой-либо причине опасаетесь находиться в одной камере с уголовниками — требуйте поместить вас в специзолятор. Для кого-то пребывание в «одиночке» покажется более приемлемым, чем в одном помещении с преступниками и наркоманами. Впрочем, этот вариант хорош только в том случае, если вы уверены, что вас обязательно «вытащат».

За решёткой

Если вы попадете в общую камеру, лучше сразу позабыть все, что вы знаете о тюремном мире, «понятиях» и «блатной» романтике. Старый уклад в украинских тюрьмах давно исчез — в каждом месте лишения свободы и даже в каждой камере собственные законы. Кроме того, следствие активно использует заключенных для оказания дополнительного давления на политзаключенных и может в прямом смысле слова натравить их на свою жертву или окружить соглядатаями. Поэтому не стоит говорить ничего лишнего или доверять кому-то из соседей по камере.

В общении с сокамерниками проявляйте вежливость и осторожность; откажитесь от использования жаргона — едва ли вам удастся применить его правильно во всем. Сегодня в каждой камере есть интернет и мобильная связь, но следствие может попытаться ограничить ваш доступ к связи. Используйте каждую возможность с умом: для того, чтобы сообщить важную информацию коллегам и близким, и для того, чтобы наладить «дорогу жизни» — организовать продуктовые и вещевые посылки, а также поступление денег (для этого сегодня достаточно электронных переводов). Делитесь ресурсами — смотрящий за камерой посоветует вам, как лучше это сделать. Избегайте соблазнов — карточной игры и спиртного. Последствия могут быть плачевными.

Ваши посылки должны быть максимально рациональны и содержать источники витаминов: лук, чеснок, лимоны и т. д. Следите за своим здоровьем. С утроенным вниманием относитесь к гигиене и регулярно осматривайте вашу одежду, чтобы не подцепить паразитов.

В общении со следствием вы должны понимать, что основной целью ваших оппонентов будет в сжатые сроки заставить вас признать за собой ту или иную вину. Поэтому на вас будут давить всеми возможными средствами, начиная от прямого физического насилия и заканчивая разными «милыми забавами»: морить холодом, жарой, жаждой, голодом и т. д. Вас постоянно будут запугивать. Не верьте ни одному слову следователей и помните одну нехитрую истину: чем сильнее давит на вас следствие, тем хуже у него обстоят дела. Если начнут обещать «зачистить» вас и т. д. — значит, дело разваливается. Если они с вами милы и обходительны — ваше положение ухудшилось.

В любом случае ничего не подписывайте и ничего не говорите, предварительно не продумав все тысячу раз и не посоветовавшись со своим адвокатом. Используйте своего защитника максимально — он должен внести полную ясность, обрисовать все перспективы и объяснить абсолютно все нюансы. Также адвокат должен направлять максимальное количество обращений в различные российские и международные правозащитные организации — пользы от этого немного, но вреда точно не будет.

Важно, чтобы с самого начала ваши друзья и коллеги обеспокоились внесением вас в списки на обмен в ДНР и ЛНР. Большие обмены происходят крайне редко, но вы вполне можете стать участником небольшого, точечного обмена. Если вы журналист или общественный деятель, ваши друзья могут поднять шум и попытаться мотивировать Киев обменять вас на аналогичную персону, находящуюся в местах заключения в Донецке или Луганске. Вполне может быть, что эта схема сработает относительно быстро.

Dnr-online.ru Обмен пленными

В случае, если вас уже осудили, обратитесь к суду с просьбой об отбывании наказания в одном из мест лишения свободы на юго-востоке Украины. Лучше всего в Харькове, Запорожье или на подконтрольной Украине части Донбасса. Основанием для этого может стать наличие родственников в той области, климатические особенности и т. д. — важно, чтобы вас не отправили на Западную Украину. Там к людям, отбывающим наказание по политическим статьям, крайне негативное отношение.

Но самой лучшей мерой безопасности будет решение отказаться от поездок на Украину. С каждым годом ситуация с соблюдением прав человека и отношением к русскоязычному населению там становится хуже, поэтому какие бы дела ни звали вас посетить бывшую союзную республику, наиболее разумной мерой будет отказаться от поездки, чтобы случайно не стать заложником в руках Киева или, того хуже, экстремистов.