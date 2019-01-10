Жанна Данько много лет живёт с диагнозом пе́мфигус (пузырчатка). Это заболевание покрывает язвами всё тело. Ещё до болезни уже состоявшийся спортсмен-форейтор Жанна приобрела себе молодую кобылу ахалтекинской породы. Лошадь по имени Бася стала для женщины главным существом в жизни. Всё свободное время, всю невыраженную любовь она отдавала Басе. У Жанны нет детей, а неудачный трёхлетний брак распался ещё в молодости.

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Жанна даёт Басе любимое лакомство — баранки

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Жанна купила Басю, чистокровную ахалтекинскую кобылу, десять лет назад. Тогда сама Жанна работала в конюшнях, тренировала лошадей, занималась с наездниками

В мае Жанне исполнился только 51 год, а она уже привыкла называть себя бабушкой. Болезнь и тяжёлая гормональная терапия забирают много сил. Несколько лет назад у Баси обнаружили ламинит — заболевание копыт. Уже больше двух лет лошадь еле ходит. Жанне приходится тратить на лечение и кормление около 7000 рублей в месяц. Самой женщине нужны не менее дорогостоящие препараты, а работать полноценно она уже не может. Часть своей пенсии Жанне отдает её мама. А Жанна в течение лета помогает состоятельным дачникам по хозяйству: косит траву, убирает мусор вокруг помойки. Это дает ей по 5−7 тысяч рублей в месяц.

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Несмотря на боль, лошади необходимо двигаться, так устроены её копыта. Они словно насосы качают кровь. Жанна выпускает лошадь за ворота, где Бася проводит пару часов. Иногда за это время она практически не сдвигается с места, приходится её заставлять

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Весной, когда начала появляться первая трава, Жанна гораздо реже стала выпускать Басю за ворота. Лошади с ламинитом вредна молодая трава

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM В дачном посёлке Бася — главная достопримечательность. Некоторые родители водят своих детей смотреть на лошадку

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Жаннин папа умер несколько лет назад, оставив дочери дачу. Всё здесь сделано его руками. И две теплицы из стёкол автобуса отец делал сам. Сейчас Жанна выращивает здесь саженцы

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Летом работы значительно больше, чем зимой. Жанна подрабатывает у дачников: косит, полет, пилит деревья. Также она приводит в порядок территорию посёлка. Кроме того, Жанна профессиональный садовод и много времени посвящает своему саду

А зимой, чтобы топить печку, эта сильная женщина валит деревья в лесу. И всё сама, без чьей-либо помощи. «Я могла бы переехать в Москву к маме и попробовать устроиться на работу, но куда я дену Корову?» —так она ласково называет Басю. Мама, психически нестабильная пожилая женщина, живёт в Москве, где превратила свою большую трёхкомнатную квартиру в свалку. Поэтому Жанне приходится ютиться в маленьком дачном домике в двух часах езды от столицы, где ещё при живом отце семья построила конюшню для Баси.

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Жанна несколько раз в месяц ездит в Москву в свою трёхкомнатную квартиру. Там живёт её мама. У пожилой женщины психическое расстройство: она собирает вещи с помоек и несёт их в дом

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Чистота в деннике — обязательное условие жизни лошади. Неубранный навоз может вызвать сильное воспаление в больных копытах. Поэтому Жанна регулярно чистит грунт в деннике

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Кроме лошади у Жанны есть собака Нора и кот Листик. Все животные — близкие друзья. Кот и собака спят вместе с Жанной в её крошечном домике в маленькой сырой кровати. Жанне приходится самой возить сено, рубить дрова, ухаживать за лошадью. При этом она сильно болеет и постоянно плохо себя чувствует

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Кроме маленького жилого домика на территории дачи стоит двухэтажный старый дом, в котором лежат все вещи. Зимой в нём холодно. Там есть погреб, в котором круглый год стоит вода по щиколотку. Но кроме него консервацию Жанне девать некуда

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Каждый год Жанна выращивает овощи, чтобы осенью сделать заготовки

Знакомые и соседи не понимают, почему Жанна не усыпит лошадь или не отдаст её на мясо:

«Тебе самой спасаться надо!»

«Себя усыпи», — бубнит она на очередное заявление соседа.

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Жанна была замужем один раз. Детей у неё нет. Все материнские чувства, всю нежность Жанна дарит своим животным, особенно лошади Басе, которую Жанна часто называет своим ребёнком

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Эта фотография сделана в нашу первую встречу. Тогда у Баси было сильное обострение и лошадь часто плакала от боли. Жанна в такие моменты доходит до отчаяния. Боится, что кто-то из них скоро точно умрёт

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Перед сном Жанна всегда читает православную литературу. Очень любит говорить про жития святых. Задаваться вопросом, как они пережили свои беды

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Жанна всегда собирала вещи с изображением лошадей, различные статуэтки, игрушки, а теперь рядом с её игрушечным табуном расположились иконы

Ламинит развивается, и лошадь часто не может встать. Басе сменили несколько ковалей, из них только одна девушка знала, что делать с такими копытами. Но и она отказалась приезжать.

«Инвалида-человека с инвалидной лошадью все посылают», — рассказывает Жанна.

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Они любят целоваться. Жанна может даже не умываться: «Всё равно иду рано утром к Басе, она меня и умывает, а потом Нора добавляет»

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Некоторое время Жанне приходилось самостоятельно подтачивать копыта. Но ближе к лету нашёлся коваль, который согласился приехать

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Весной Басе стало получше. Жанна надеялась, что снова поедет на лошади верхом. Но счастье длилось недолго. Вскоре у Баси случился рецидив, и лошадь перестала ходить. Московские ковали отказывались приезжать — далеко. Жанна часами лежала на кровати, обессилев от отчаяния: «Я больше не могу»

Пузырчатка летом снимает со спины Жанны большой пласт кожи. Без необходимого и тщательного лечения прогноз неутешителен. Как только было обнаружено заболевание, лечащий врач из клиники кожных болезней дал направление в комиссию по инвалидности. Но Жанне там отказали, аргументировав свои действия тем, что она ещё «может наклоняться, а инвалиды этого не могут».

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Из-за слабости в руках Жанна носит большой таз для кормления Баси на голове

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM В начале лета возникла проблема с покупкой сена. Из-за частых дождей сено не успевали собирать с полей. Жанне приходилось экономить, просить у знакомых конников помощи. Но настал день, когда не было ни сена, ни знакомых, готовых помочь. Жанна ездила по окрестным полям, чтобы собрать траву

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Раньше Жанна была протестанткой как и её мама. Но в дачном посёлке она познакомилась с православными людьми, они-то и привели её в православную церковь. И именно они стали помогать Жанне в самые трудные моменты её жизни. Теперь она ходит в церковь два раза в неделю рано утром

В тяжёлые минуты у Жанны опускаются руки, она долго лежит в кровати и даже не плачет, слёз уже нет, она смотрит на иконы и молчит.

— Я иногда думаю, что не выдержу больше, что отдам её. А потом смотрю на неё и понимаю, что не смогу отдать, она же мне как ребёнок. Потяну, сколько смогу. Это ведь Божий промысел.

— Что это значит?

— То, что Бог мне не просто так даёт такие испытания и я должна с благодарностью принимать их.

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Счастливый день рождения. Жанна очень устала от всего, что происходит в её жизни. Она полагается на веру и на то, что эти испытания ей посланы свыше, и значит, это кому-то надо