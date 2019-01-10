Передача CXIV, где мы на удивление укладываемся в четверть часа интереснейшей беседы о жизни переводчика. В гостях заядлая хунгаристка и представитель редкой касты судебных переводчиков — Оксана Якименко. Которая перевела ещё множество романов и воспитала не меньшее количество прекрасных учеников. Кот на фотографии говорит на пяти языках, включая редчайшие мышиные диалекты.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

P.S. На фото покойный кот Масик.