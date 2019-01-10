Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Оксана Якименко
10 января 2019
Передача CXIV, где мы на удивление укладываемся в четверть часа интереснейшей беседы о жизни переводчика. В гостях заядлая хунгаристка и представитель редкой касты судебных переводчиков — Оксана Якименко. Которая перевела ещё множество романов и воспитала не меньшее количество прекрасных учеников. Кот на фотографии говорит на пяти языках, включая редчайшие мышиные диалекты.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мансарда
P.S. На фото покойный кот Масик.
Личный архив Оксаны Якименко
Оксана Якименко