Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук в интервью украинскому «5 каналу» сделал ряд интригующих заявлений. Шевчук назвал возможное единение УГКЦ и новосозданной Православной церкви Украины «хорошей радостной перспективой», обозначив в качестве конечной цели евхаристическое общение двух Церквей. При этом он рассказал, что уже о кое-чем договорился с возглавляющим ПЦУ митрополитом Епифанием (Думенко). «Прежде всего мы хотим вместе исследовать общее наследие Киевского христианства, — заметил лидер украинских униатов. — Потому что так исторически получилось, что Греко-католическая церковь часто в истории попадала под западные влияния, в частности Латинской церкви. Православная церковь попадала под влияния московские, то есть под влияния этой славно или печально известной Никоновской реформы, которая выражается в определенных обрядовых моментах».

Spzh.news Большие планы архиепископа Святослава

Из чего можно сделать два вывода. Во-первых, греко-католический архиепископ допускает откат ПЦУ от наследия церковного собора 1654 года, когда по инициативе и под руководством московского патриарха Никона началось исправление книг и обрядов, что вызвало геополитическую катастрофу русского православия, известную как Раскол. Однако Никон ориентировался на современные на тот момент греческие нормы. Таким образом, очищение новосозданной Православной церкви Украины, получившей томос об автокефалии из рук константинопольского патриарха Варфоломея, от «московского влияния» будет одновременно означать дистанцирование ПЦУ и от Константинопольского патриархата. Во-вторых, слова Шевчука о «западном влиянии» и «Латинской церкви» говорят о возможном дистанцировании УГКЦ от Ватикана. Хотя именно Святой престол дал в конце XVI века жизнь униатской Церкви на территории Речи Посполитой, которую сейчас занимают украинцы.

Парадокс, но объяснимый. Еще весной-летом прошлого года после того, как президент Украины Петр Порошенко объявил об активизации процесса по созданию Православной церкви Украины и получению автокефалии ею от Фанара, некоторые греко-католические активисты предполагали, что это может аукнуться их Церкви. В мае во время публичной дискуссии «УГКЦ и автокефалия Украинской православной церкви», состоявшейся по инициативе Академического католического общества «Обнова», публично прозвучали определенные опасения. Основной вызов нынешней попытки получить автокефалию — это принцип «единая Церковь — единое государство», отметили участники встречи. Остальные тогда, так сказать, «зависимые» от зарубежных центров, будут постоянно слышать в свой адрес обвинения: «Вы предатели, вы подчиняетесь Москве, а вы — Ватикану». На Украине возникнут новые политические реалии. Возможно, возникнет своеобразный прототип «государственной Церкви». И первый шаг в этом направлении сделан.

(сс) uroburos Ватикан

Верховная рада Украины проголосовала 20 декабря 2018 года за поправки в закон «О свободе совести и религиозных организациях», которым обязала переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата. Было установлено, что Церковь, входящая в структуру религиозной организации «с центром в государстве-агрессоре», обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Спустя несколько дней поправки в статусе закона подписал Порошенко. На первый взгляд, это грозит неприятностями только тем Церквям, чьи головные структуры находятся в России. Однако напомним, что 24 августа, выступая на параде по случаю празднования дня независимости, президент Украины заявил: «Пусть сегодня нас услышат в Константинополе, в Москве и Ватикане… Крещение пришло к нам от Константинопольской церкви-матери. И именно из Киева разошлось широкими пространствами Восточной Европы… Сейчас, когда мы восстановили и защитили государственную независимость Украины со столицей в Киеве, нет никаких причин для того, чтобы среди других поместных Православных церквей не было равной им поместной Православной церкви Украины».

Возникал вопрос, почему в контексте решения православных проблем Порошенко призывал «услышать» его в Ватикане, который если и может кому предоставить автокефалию, то только униатам. Судя по всему, это был намек Святому престолу, который упорно не хочет переходить на киевские методички в описании гражданского конфликта на востоке Украины, не осуждает только лишь Москву, считая, что шаги друг навстречу другу должны сделать все противоборствующие стороны. И этим Ватикан отличается от своих же украинских униатов, того же Святослава Шевчука, который видит в «объединении» православных Церквей «способность Украины победить российского агрессора». При этом УГКЦ давно сжигает изнутри ревность по патриаршей шапке. Она безуспешно ждет от ее Святого престола, которому никто не может приказать. И в аналогичной ситуации оказывается сегодня новосозданная Православная церковь Украины, стреноженная условиями томоса, предписывающими во всем ей советоваться с Фанаром.

А ведь Константинопольский патриархат уже недвусмысленно дал понять, что он не собирается потворствовать или закрывать глаза на националистические тенденции, которые перешли в ПЦУ вслед за епископатом и священством Украинской православной церкви Киевского патриархата. Что в свою очередь вряд ли будут долго терпеть также светские власти Украины, выстраивающие агрессивную украинскую государственность, которая требует создания и шовинистического общества, включая церковный элемент. Константинопольский патриархат им уже мешает своим контролем. Поэтому единение УГКЦ и новосозданной Православной церкви Украины рано или поздно приведет к тому, что вслед за уходом от Москвы последует церковный уход Киева от Ватикана и Фанара, так как Киев претендует на то, чтобы построить «четвертый Рим» наперекор трем предыдущим.