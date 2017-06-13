Астана, 13 июня, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Киев направит в МИД Казахстана ноту протеста по поводу карты Украины, представленной на художественной выставке Astana Art Fest, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на заявление временного поверенного в делах Украины в Республике Казахстан Владимира Джиджоры.

Дмитрий Налбандян. Гурзуф. Крым. 1980

На выставке в Астане карта Украины была изображена без Крыма.

«Пока неизвестно, чья это была инициатива: возможно, исключительно художника. Мы работаем, чтобы это досадное недоразумение решить.», — цитирует Джиджору агентство «Укринформ».

По словам украинского дипломатического чиновника, данный вопрос уже рассматривается на высоком уровне.

Кроме дипломатического обращения в МИД Казахстана и акимат Астаны, украинские представители обратились по данному вопросу к депутатам нижней палаты парламента Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после всенародного референдума, в ходе которого 96,77% жителей Республики Крым высказались за отделение от Украины и последующее вхождение в состав Российской Федерации.

Официальный Киев до сих пор считает Крым частью Украины и регулярно устраивает по этому поводу дипломатические скандалы.