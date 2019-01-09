



Artchive.ru Эскиз грима Бориса Годунова к трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Кузьма Сергеевич Петров-Водкин

В минувшем 2018 году телеканал «Россия» продемонстрировал восемь серий фильма «Борис Годунов». Обещают, что в новом, 2019, году демонстрация продолжится. Оценки есть разные — от восторженных до остро критических. Но мы пишем не рецензию и не собираемся оценивать с исторической точки зрения сценарий Ильи Тилькина. Речь о другом. Российский кинематограф и телевидение привлекли внимание к одной из самых загадочных фигур русской истории — царю Борису Годунову.

Несмотря на то, что он жил 400 лет назад и сменил Рюриковичей после их 700-летнего пребывания во главе страны, споры о нем до сих пор не утихают. У Годунова была насыщенная острыми событиями жизнь. И после смерти ему не давали покоя. При вскрытии в 1945 году гробницы Годуновых выяснилось, что захоронение, дважды переносившееся с места на место, было потревожено грабителями, кости и одеяния перемешаны, а черепа и вовсе отсутствовали. Но приключения с этой гробницей начались еще в XVIII веке, когда кто-то постарался скрыть некую тайну вокруг захоронения Годуновых. Гипотез много, как и загадок. Начнем с того, что в коллекции Оружейной палаты Московского Кремля можно увидеть трон царя Бориса Годунова иранской работы. Золото, драгоценные камни, канафарение, басма. Считается, что это подарок 1604 года персидского шаха Аббаса I. Дар очень необычный и даже символический. Считается, что дипломаты, как правило, тайно вручали царский заказ, ибо вручение государственных регалий в международной дипломатии было знаком признания вассального положения государя, которому эти регалии вручали.

Shakko Трон Бориса Годунова

Однако в данном случае заказа не было. Можно вспомнить, как в 1660 году армянские купцы, подавшие прошение о беспошлинной торговле в России, подарили царю трон, сделанный из сандалового дерева. Он облицован золотыми и серебряными пластинами и украшен огромным количеством алмазов и других драгоценных камней. Просьба купцов, конечно же, была удовлетворена, кроме того, им выплатили приличную сумму денег за этот трон. Но в данном случае все иначе, и это наводит на мысль, что персидского шаха Аббаса из династии Сефевидов и русского царя Бориса Годунова связывало что-то очень серьезное. А что? Среди памятников дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией известны персидские грамоты, одна из которых адресована государю царю Борису Годунову шахом Аббасом. На грамоте написано, что она переведена «с кизылбашского языка», а не с фарси, то есть с тюркского языка. В Средневековье Кызылбашией называли Персию, феодальное государство, созданное кызылбашской племенной конфедерацией во главе с правителем Ардебильской области шейхом ордена Сефевийе Исмаилом I.

Территория его включала земли современных Азербайджана, Ирана, Армении, Грузии, Туркменистана, Афганистана, Ирака, восточной Турции, Кувейта, Бахрейна, части Пакистана, юга Узбекистана, востока Сирии и юга России (Дербент). Так вот: царь Борис Годунов именуется в этом документе «Белым царем». Российский историк Инесса Магилина поясняет, что в понимании восточных государей статус Белого царя имел строго определенное значение. Таковым считался основатель Золотой Орды (Дешт-и-кыпчак) Батый, сын Джучи, старшего сына Чингисхана. Персия стала улусом Хулагу-хана, внука Чингисхана. Однако отец Хулагу, Толуй или Тулии, был младшим сыном Чингисхана. Таким образом, в табели о рангах восточных правителей потомки Джучи и Батыя были несравненно выше рангом и статусом, чем остальные правители, только они имели право называться Белыми царями. Став царем астраханским, московский царь получил, точнее, завоевал себе титул Белого царя. Правда, ведь завоевательную политику тогда осуществляли не только московские цари.

После гибели Большой Орды в 1502 году крымский хан, например, заявил, что именно он является законным преемником золотоордынской власти над Восточной Европой и его полномочия должны признать бывшие вассалы улуса Джучи. Но ни у кого Персия не запрашивала отношения «братства», что в восточном смысле означало отношения старшего брата (московского государя) с младшим (персидским шахом). И вот при чем тут царь Борис. Установлено, что родоначальником Годуновых являлся ордынский князь по имени Чет, принявший в крещении имя Захария. Как повествует легенда, мурза Чет пришел служить на Русь в начале XIV века. Он крестился, после основал в Костроме монастырь, названный в честь Пресвятой Троицы и святого Ипатия. С этого сюжета начинается еще одна неразгаданная тайна. Кем же на самом деле был Чет? Почему ему сразу дали во владение очень много земель, а его c потомками приблизили к великокняжескому двору?

Шах Аббас I принимает Вали Мухаммад-хана. ок. 1650 г. Фреска во дворце Чихиль Сутун, Исфахан

Есть две версии. Первая: Захария Чет был выходцем из древнего боярского рода, служивший галицкому князю Даниилу. Вторая: Чет является потомком рода Чингизидов. Во всяком случае, монахи костромского Ипатьевского монастыря написали «Сказание о Чете» — татарском царевиче из Золотой Орды. Более того, Рюриковичи охотно роднились с Годуновыми. Возможно, что для Ивана III, Василия III, Ивана Грозного и его сына Федора Ивановича это была своего рода «запасная династия». Возможно, в Персии приход к власти на Руси Бориса Годунова именно так и воспринимали, хотя не исключено, что такой сценарий был подсказан шаху Аббасу Святым престолом, который вел активную переписку с Персией по поводу создания антиосманской коалиции с участием Москвы. Напомним, что в 1529 году, когда османы осадили Вену, к проекту активно подключились австрийские Габсбурги, но организовать очередной «крестовый поход» на Константинополь за счет участия только европейских стран им не удалось. Поэтому конфигурация антиосманской коалиции стала выстраиваться по схеме Европа — Россия — Персия.

Габсбурги выдвинули проект воссоздания Русского государства в географических границах Золотой Орды и предложили начать вместе с Персией наступление на Османскую империю с восточного (персидского) и северного (русского) направлений. Более того, шах Аббас намеревался образовать с Русским государством «конфедерацию» и передать «под управление Москвы» Дербент, Шамаху и Баку. По этому поводу между шахом Аббасом и Борисом Годуновым шла активная дипломатия, которая ничем не завершилась, хотя Годунов продолжал надеяться на заключение письменного договора. Весной 1605 года царь Борис скоропостижно скончался. Момент был упущен. Все последующие уже после Смуты старания России в этом направлении стали реализовываться лишь только в начале XIX века.