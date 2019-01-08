



Ольга Шклярова ИА REGNUM

«Левое крыло» немецкой Социал-демократической партии (СДПГ) накануне намеченного на начало февраля первого в этом году заседания руководящего звена инициирует внутрипартийную дискуссию о России. Точнее, о том, насколько правильную политику в отношении Москвы проводит представляющий социал-демократов в правительстве Ангелы Меркель министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Маас может столкнуться с недовольством как партийных лидеров, так и депутатов бундестага от СДПГ, предупреждает берлинская газета Der Tagesspiegel. «Левому крылу» мешает жесткий курс министра против российского президента Владимира Путина. Многие социал-демократы настаивают на том, что внешняя политика Германии должна вернуться к модели Вилли Брандта, которого в партии все еще видят образцом для подражания. Как заявил недавно вице-президент СДПГ Ральф Стегнер, ни одна проблема в Европе или мире не может быть решена без России, поэтому «мы должны активизировать контакты с Москвой». Однако, пишет издание, Маас после «отравления в Великобритании Сергея Скрипаля явно встал на сторону западных партнеров». Стегнер предлагает иную парадигму: приоритетом должны стать хорошие экономические отношения с Россией, наряду с пересмотром санкционного режима. Равным образом хочет сократить разрыв между Москвой и Европой и заместитель главы парламентской фракции социал-демократов Рольф Мюценич, делая, впрочем, акцент на «активной политике разоружения».

Sandro Halank Хайко Маас

Таким образом, обозначены два перспективных направления для проведения потенциальной «разрядки» — экономика и оборона, что в принципе может получить поддержку широких слоев немецких избирателей, а также части элиты. Вопрос в том, как технологически может проводиться новая внешняя политика Германии и с чего начать. В начале января сего года уполномоченный федерального правительства по межобщественному сотрудничеству с Россией Дерк Визе, также выходец из СДПГ, в интервью газете земли Рейнланд-Пфальц Pfaelzischer Merkur спрогнозировал, что отношения Берлина с Москвой, вероятно, останутся сложными, причем не только из-за «фактора Путина». По его мнению, «существует мало места для компромисса ввиду предстоящих выборов на Украине». Визе считает, что политика России «может быть непредсказуемой», упоминая «случай со Скрипалем», договор о РСМД и инцидент в Керченском проливе. Но при этом уполномоченный отмечает, что между нашими странами «обмен на правительственном уровне стал более интенсивным».

Визе указал в этой связи на визиты в Россию в прошлом году Мааса и министра экономики и энергетики Петера Альтмайера. В сочетании с ранее высказанным тезисом о «непредсказуемости» российской политики его слова можно расшифровать следующим образом: Берлин не устраивает то, что Москва не предупреждает его о своих важных решениях на ключевых внешнеполитических направлениях заранее. Собственно, аналогичные претензии Германия сегодня предъявляет и президенту США Дональду Трампу, точно так же называя его «непредсказуемым». Немецкий политический класс в этой ситуации оказывается перед непростым выбором, на кого делать ставку, от кого он сможет получить информацию до того, как она прозвучит публично. Однако, если говорить о России, мы сами можем задать вопрос Берлину: в какой степени «предсказуем» он? И дело не только в инциденте со Скрипалем, когда немецкое правительство приняло участие в провокации, разработанной британскими спецслужбами. В октябре 2017 года на Валдайском форуме президент Путин подчеркивал, комментируя переворот в Киеве:

«Министры иностранных дел Польши, Франции и Германии как гаранты подписали документ, соглашение между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией. Через три дня все это растоптали, а где гаранты? Спросите у них, где эти гаранты?»

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». 2017

Немецкий МИД тогда, в феврале 2014 года, возглавлял член Социал-демократической партии Франк-Вальтер Штайнмайер, ныне президент Германии. Хотя есть и иной пример социал-демократа, бывшего канцлера Герхарда Шредера. Поэтому внешнеполитический курс СДПГ в отношении России пока не предопределен, есть разные точки зрения, включая разницу между поколениями, одно из которых выросло при Вилли Брандте, а другое — при советском президенте Михаиле Горбачеве. Наконец, в силу многопартийного федерального правительства важными элементами являются позиции входящих в правящую коалицию Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Ключевым событием ближайшего времени станут, в частности, мартовские президентские выборы на Украине. В зависимости от реакции на их итоги немецких политиков можно будет понять, насколько Берлин готов стать предсказуемым для Москвы.