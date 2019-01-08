Мировой атомный энергетический проект стартовал в середине 1950-х, начиная с первой АЭС в Обнинске, и с той поры атомные энергоблоки были построены в 30 с лишним странах по всему миру. На декабрь 2018 года в базе данных МАГАТЭ действующими числятся 454 блока, 454 атомных реактора. Но эта база «знает все», в том числе и то, что до 2050 года предстоит остановить и начать выводить из эксплуатации 328 реакторов суммарной мощностью 286 ГВт, в том числе и 24 блока на территории России. Концерну «Росэнергоатом» из компании, отвечающей только за эксплуатацию АЭС и производство электроэнергии, предстоит трансформация в компанию, которая будет реакторы и эксплуатировать, и выводить из эксплуатации, со всеми вытекающими относительно необходимости инвестиций в этот процесс. Фраз насчет жареного петуха и частей тела, которые могут пострадать от его действий, однако, не будет, «лапотная Россия, населенная ватниками, которые крестятся только после грома», существует только в воспаленном уме поклонников ультралиберальных идей. Подумали в Росатоме и об этом, подумали не сегодня и даже не вчера. Не вчера задумались и о том, как обеспечить радиационную безопасность на объектах атомной энергетики, какие технологии для этого требуются, как обезопасить персонал при монтаже, ремонтах и эксплуатации

Росатом

НИКИМТ-Атомстрой

С самого начала зарождения и становления отечественного атомного проекта на всех вновь возводимых ядерных объектах появилась общая проблема — повсюду требовалось огромное количество сварных соединений в конструкциях из нержавеющих и коррозионно-стойких сталей при жестких требованиях и к сварке, и к монтажу вообще. Для того чтобы справляться с этой проблемой централизованно, в 1956-м в Министерстве среднего машиностроения была создана специализированная организация с традиционно «безликим» названием — «Проектно-монтажное управление». Задачи — подготовка и освоение технологий монтажа и сварки, новых видов сварки, работа со специальными покрытиями и подготовка специалистов. По мере строительства все новых объектов штат ПМУ рос, расширялся и круг задач — этой организации была поручена разработка технологии монтажа и сам монтаж ядерных реакторов, радиохимических заводов и цехов. В силу вот такой специфики в ПМУ стали появляться первые наработки по радиационной защите применяемого оборудования, разрабатывались сварочные автоматы, методы неразрушающего контроля, в 1959 году появилось собственное опытное производство, конструкторское бюро, отдел проектирования. После того как перед ПМУ была поставлена задача обеспечения ремонтов ядерных объектов в условиях крайне опасной радиационной обстановки, стало очевидно, что предприятию нужна собственная научная база. В 1960 году приказом министра был образован Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии — НИКИМТ. Работы меньше не становилось, НИКИМТ рос, появлялись все новые отделы и подразделения. Помимо монтажа, новых видов сварочных аппаратов, аппаратуры неразрушающего контроля, в НИКИМТ было и второе направление, постепенно приобретавшее все большее значение. Комплексные технологии капитального ремонта, реконструкции и демонтажа ядерно-технических установок — НИКИМТ стал монополистом этого направления.

(сс) Pexels Сварка

В 1970 году НИКИМТ впервые в истории отечественного атомного проекта осуществил полный демонтаж и последующее захоронение высокоактивного корпуса реактора ОК-190. В дальнейшем институт осуществлял вывод из эксплуатации реакторов И-1, ЭИ, АДЭ, БР-10 и реактора АМ — первой в мире АЭС в Обнинске. И в те же годы НИКИМТ участвовал в разработке и монтаже реакторов ВВЭР, РБМК, БН-350, наработали огромный опыт на нескольких сериях промышленных и исследовательских реакторов. В мае 1986-го настала пора применить весь опыт и знания при огромном объеме работ, выполненных сотрудниками НИКИМТ на Чернобыльской АЭС. Монтаж 7 000 тонн металлоконструкций «Укрытия» над IV блоком, очистка и последующая замена кровель зданий и сооружений на ЧАЭС, дезактивационные работы и работы по пылеподавлению, герметизация «Укрытия» — и для всех этих работ НИКИМТ разрабатывал технологию, в кратчайшие сроки разрабатывал и производил все необходимое оборудование, в том числе даже медицинское. В ликвидационных работах участвовали 260 сотрудников института во главе с генеральным директором Юрием Юрченко. К 1991 году на счету НИКИМТ набралось 2 071 авторское свидетельство на изобретения и 54 патента, зарегистрированные за рубежом.

До создания государственной корпорации Росатом и в первые годы ее становления НИКИМТ пережил целый ряд организационных изменений, как, впрочем и многие другие — формирование дивизионов шло несколько лет. В 2001 году, когда было завершено строительство энергоблока №1 и планировалось возобновление строительство блока №2, для повышения эффективности строек Минатом создал инвестиционно-строительный концерн «Росатомстрой», к которому в 2006 годы были присоединены НИКИМТ и Томский государственный проектно-изыскательский институт ВНИПИЭТ (Северский филиал ВНИПИЭТ, Восточно-Европейский научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий, головной институт которого расположен в Санкт-Петербурге). Этот «тройственный союз» был реорганизован в ФГУП «Инвестиционно-строительный концерн «Атомстрой», который в 2009 году был реорганизован в ОАО ИСК «Атомстрой», и в том же году получил новое название — ОАО НИКИМТ-Атомстрой. В настоящее время в составе НИКИМТ-Атомстроя девять филиалов: Томский ВНИПИЭТ, Обнинский инженерный центр, дирекции в Озерске и в Димитровграде, на Курской, Ленинградской, Нововоронежской и Смоленской АЭС, а также представительство в Белоруссии. Пока остановимся на 2009 году — он стал знаковым для НИКИМТ-Атомстроя, но для того, чтобы лучше понимать, что именно произошло в том году, придется посмотреть на другие изменения, проходившие в структуре атомной отрасли.

Слияния, поглощения и таинственные аббревиатуры

В 1973 году в СССР и в СЭВ, Совете Экономической Взаимопомощи, было принято решение о развитии атомной энергетики в ГДР, Болгарии, в Чехословакии, в Венгрии, были начаты изыскания площадки под строительство АЭС в Польше. Кроме того, уже активно шло строительство АЭС «Ловииса» в Финляндии. Для того чтобы все эти работы шли централизованно, в Министерстве среднего машиностроения были созданы сразу два всесоюзных экспортно-импортных объединения — «Атомэнергоэкспорт» и «Зарубежатомэнергострой». Первое проектировало и строило, второе отвечало за проверку качества всего оборудования, которое производилось на многочисленных заводах СССР. К моменту их объединения, состоявшегося в 1998 году, они успели построить за пределами России около 30 энергоблоков и порядка десяти ядерных научно-исследовательских центров — более чем солидный опыт. Вновь образованная компания получила название «Атомстройэкспорт» и теперь вносит огромный вклад в деятельность Росатома на международных рынках и, заодно, дополнительную путаницу для тех, кто пытается самостоятельно разобраться в хитросплетениях слияний и поглощений, при помощи которых была сформирована нынешняя структура атомной корпорации. В публикациях Росатома и в многочисленных публикациях СМИ зачастую используется аббревиатура — ЗАО «АСЭ», и далеко не сразу можно понять, что это не то же самое, что АО «ИК АСЭ», а Группа компаний ASE — это и вовсе третье юридическое лицо. Почему и для чего вот эта путаница с аббревиатурами — объяснить сложно, остается надеяться, что когда-то это закончится. А сейчас позвольте в качестве справочного материала дать хоть какие-то пояснения, одно из «АСЭ» можем зафиксировать — это две инжиниринговые компании, в 1998 году объединенные в единую ЗАО «Атомстройэкспорт»

Ase-ec.ru АЭС «Ловииза» (Финляндия)

ИК АСЭ, Интегрирующая Компания АСЭ — это бывшая НИАЭП, «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», переименование состоялось в 2016 году. С этого момента ИК АСЭ — головная компания Группы компаний ASE, которую иногда именуют просто «инжиниринговый дивизион Росатома». В ASE входят: сама ИК АСЭ, ЗАО «Атомстройэкспорт», с которыми уже выяснили, и, кроме того, «Атомэнергопроект» и «Атомпроект». «Атомэнергопроект» — московская компания, прямая «наследница» созданного еще в 1932 института «Теплоэнергопроекта». Московский «Атомэнергопроект» спокойно пережил все реформы, распад страны, изменения в контурах Минатома и Росатома. Редкая стабильность, которая вызывает здоровое уважение. Еще один филиал «Теплоэнергопроекта» располагался в Горьком — вот он стал сначала НИАЭП, а потом ИК АСЭ. Третий филиал «Теплоэнергопроекта» располагался в Ленинграде, после 1991-го он назывался Санкт-Петербургский «Атомэнергопроект». Его объединили с головным институтом ВНИПИЭТ, (Восточно-Европейский научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий), объединенная компания теперь и называется «Атомпроект».

Группа компаний ASE теперь является тем самым «единым окном» для всех иностранных заказчиков АЭС, ИК АСЭ, соответственно, привлекает к выполнению конкретных заказов все предприятия Росатома, чьи услуги необходимы — те самые, о которых рассказывалось в первых двух «Путешествий по Росатому». Если возникает необходимость привлекать иностранных подрядчиков, Группа компаний ASE занимается организацией тендеров и ведет работу с их победителями. И, раз уж речь зашла про иностранные компании, вот про них и продолжим.

Немецкие технологии Росатома

В 1960 году для реализации атомного энергетического проекта ФРГ была создана компания Nukem GmbH, которая специализировалась на операциях с урановой рудой, его обогащением и формированием ядерного топлива. В Москве эта компания прекрасно известна — с 70-х годов прошлого века она стала одним из поставщиков советской урановой руды и обогащенного урана на западные рынки. В настоящее время Nukem GmbH — один из ведущих мировых урановых трейдеров, приобретает уран в Казахстане, Узбекистане, России, обогащает его в России и продает в Европе, в Азии и в Америке (операции в США осуществляет дочерняя NukemInc). В 2006 году материнская Nukem GmbH создала в Альценау дочернюю компанию Nukem Technologies, которая стала специализироваться на производстве тепловыделяющих элементов для исследовательских, а потом и для энергетических реакторов. Поскольку в самой Германии было принято решение о сворачивании атомной энергетики, одного направления деятельности было недостаточно, и у Nukem Technologies появилась еще одна специализация — разработка технологий, обеспечивающих топливный цикл, и, прежде всего, захоронение ядерных отходов. Тема стала расширяться — специалисты компании стали активно разрабатывать еще и технологии по выводу из эксплуатации ядерных и радиационных объектов — как энергетических блоков, так и радиохимических предприятий.

Организационно Nukem Technologies — это коллектив из 200 инженеров, владеющих самыми передовыми европейскими технологиями в области обращения с РАО (радиоактивными отходами) во главе с генеральным директором Ulf Kutscher, блестящее образование которого позволяет ему вот уже второй десяток лет руководить этими профессионалами. За годы своего существования основанный в 1930 году институт заслуженно стал ведущим в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники, информационных технологий и менеджмента, так что выпускник Московского энергетического института имеет обширный кругозор, позволяющий успешно развиваться руководимой им Nukem Technologies. Но отсутствие собственных производственных мощностей и специалистов, которые могут взять на себя ведение капитального строительства, монтажа, обращения с РАО, сдерживали развитие компании, неизбежно сказывались на сроках исполнения контрактов. Среди реализованных Nukem Technologies можно отметить: вывод из эксплуатации АЭС «Каль» в Германии, энергоблок АЭС «Бреннилис» во Франции, фабрики по производству тепловыделяющих элементов Nukem-A в г. Ханау, Германия, демонтаж исследовательского реактора в г. Карлсруэ, завода по производству МОКС-топлива в Германии, хранилище РАО в Чернобыле, объекты в Испании, Китае, ЮАР, Болгарии и Чехии.

(сс) Moreau.henri АЭС «Бреннилис»

Однако к 2009 году у NukemTechnologies стали нарастать проблемы, связанные с подрядчиками в Литве, где немецкая компания работает над ликвидацией АЭС «Игналина» — срывались сроки, начался перерасход средств. Nukem GmbH такая ситуация не нравилась совершенно, а вот Росатому, который как раз в это время начинал активную работу по добыче контрактов на строительство АЭС за пределами России, предстояло принять решение — либо самстоятельно разрабатывать технологии обращения с РАО, отвечающие европейским требованиям, либо приобрести ноу-хау за рубежом. Последовали несколько встреч Сергея Кириенко с Ульфом Кучером и с владельцами Nukem Technologies, в результате которых первоначальная цена 70 млн евро была снижена до 23,5 млн. Приобретение было зарегистрировано на «Атомстройэкспорт», который и является теперь владельцем одного из мировых лидеров в области обращения с РАО и ОЯТ и вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов.

Консорциум «Nukem Technologies — НИКИМТ-Атомстрой»

В 2010 году продолжились организационные реформы в Росатоме. НИКИМТ-Атомстрой организационно вошел в контур управления московского «Атомэнергопроекта», а в конце года подписал договор о стратегическом партнерстве с Nukem Technologies. Европейские технологии немецкой компании синергетически подкреплены производственной и технологической базой и профессионалами ведущей российской компании — теперь этому тандему оставалось сработаться. Совместная работа началась на российских объектах, комплексы переработки РАО были построены, обеспечены всем необходимым оборудованием и технологическими линиями на Ленинградской и Смоленской АЭС. Полученный опыт показал — технологии немецкой компании, подкрепленные производственными и организационными возможностями НИКИМТ-Атомстрой, способны быть конкурентоспособными на международных рынках.

В 2014 году НИКИМТ-Атомстрой был введен в контур управления ИК АСЭ, но при этом на официальном сайте Группы ASE информации о НИКИМТ нет, упоминание о Nukem Technologies весьма краткое. С чем это может быть связано? Возможно, в ближайшее время информация на сайте будет обновлена, но куда вероятнее, на наш взгляд, то, что Группа ASE не испытывает желания подчеркивать то, что немецкая Nukem Technologies, остающаяся в европейской юрисдикции, является неотъемлемой частью российской атомной корпорации. Технологии, имеющиеся у немецкой компании, востребованы в России — имеющийся опыт показывает, что предлагаемые профессионалами Nukem Technologies решения позволяют экономить средства как на этапе капитального строительства, так и при комплектации комплексов переработки РАО технологическим оборудованием и комплектующими. С другой стороны, научные, производственные, организационные возможности НИКИМТ-Атомстроя позволяют Nukem Technologies уверенно справляться с выполнением договоров, которые эта компания «добывает» у западных партнеров, которым, по ряду обстоятельств, нежелательно демонстрировать участие в такой «деликатной» проблеме, как обращение с РАО, российской государственной компании. Организационно «условный консорциум NukemTechnologies — НИКИМТ-Атомстрой», который для краткости предлагаем обозначить как «NТ-НА» является составной частью инжинирингового дивизиона Росатома, их компетенции востребованы уже на стадии проектирования АЭС, неотъемлемыми частями которых являются в числе прочего и здания и сооружения комплексов переработки РАО. При этом очевидно, что «NТ-НА» тесно взаимодействует с предприятиями росатомовского дивизиона заключительной стадии жизненного цикла ядерных объектов — «конечная продукция», радиоактивные отходы, подлежат дальнейшей утилизации.

(сс) SoftED Смоленская АЭС

В 2016 году немецкая компания зарегистрировала собственное вспомогательное подразделение — Nukem Technologies Engineering Services, а ИК АСЭ приняло решение о консолидации всех компетенций в области вывода из эксплуатации и обращения с РАО в НИКИМТ-Атомстрой и подчинение обеих немецких компаний генеральному директору НИКИМТ-Атомстроя. Полученный результат — формирование сильного конкурентоспособного игрока на рынке операционного управления выводом из эксплуатации и обращения с РАО на международном рынке.

Организационная сумятица?

В России заказчиком услуг консорциума «NT-НА» является концерн «Росэнергоатом», специалистам которого предстоит работать на комплексах переработки РАО, равно как и нести все расходы, связанные с выводом из эксплуатации всех энергоблоков, у которых будут заканчиваться предусмотренные сроки работы. На российском рынке в настоящее время уже идет реализация следующих проектов: комплексы переработки твердых и жидких РАО и хранилище переработанных РАО на Курской АЭС, хранилище ОЯТ на Смоленской АЭС и целый ряд проектов на «Маяке». По оценкам Группы ASE, внутрироссийский рынок для компетенций консорциума «NT-НА» до 2030 года составляет не менее 440 млрд рублей, поскольку до этого срока предстоит вывод из эксплуатации всех энергетических блоков Ленинградской АЭС, реакторов ВВЭР-440 на Нововоронежской АЭС, реакторов АМБ на Белоярской АЭС и реакторов ЭГП-6 Билибинской АЭС. При этом «NT-НА» предстоит плотно сотрудничать с Северским ОДЦ-УГР, Опытно-демонстрационным центром вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов, о котором аналитический онлайн-журнал «Геоэнерегтика.ru» уже рассказывал.

При этом озвученные Группой ASE планы работы по выводу из эксплуатации первого и второго энергоблока Нововоронежской АЭС на реакторах ВВЭР-440 совершенно не совпадают с планами работы концерна «Росэнергоатом», который намерен конкурировать с Группой и на международном рынке. Вот отрывок из интервью главы «Опытно-демонстрационного центра» Нововоронежской АЭС (ОДИЦ) Алексея Щукина, которое он дал журналисту газеты «Воронежский курьер» 27 января 2015 года. ОДИЦ создан в 2013 году, его штат состоит из специалистов, многие годы эксплуатировавших реакторы ВВЭР-440.

«При создании ОДИЦ преследовалось несколько основных целей. Во-первых, обеспечение серийного вывода энергоблоков атомных станций, где закончился проектный либо продленный срок службы. Во-вторых, разработка и внедрение типовых технологий и оборудования для вывода из эксплуатации. В-третьих, выполнение работ непосредственно на площадке Нововоронежской АЭС по выводу из эксплуатации 1-го и 2-го энергоблоков. Наконец, четвертая основная задача — оказание услуг зарубежным атомным станциям и компаниям, у которых идет процесс вывода из эксплуатации. … Уже сейчас мы способны оказывать международные услуги, что ставит нас в один ряд с теми странами, у которых это направление развивалось гораздо раньше. Концерн в лице нашего филиала способен и обязан работать на международном рынке. … В перспективных наших планах — два основных направления. Во-первых, активное участие в разработке проектов вывода из эксплуатации других энергоблоков концерна. Во-вторых, как я уже сказал, — выход на международный рынок. Это крайне важно с точки зрения экономики. Оказывая услуги на международном рынке, можно зарабатывать средства для решения вопросов по выводу энергоблоков из эксплуатации здесь, в России». (Полное интервью на proatom.ru)

Rosenergoatom.ru Нововоронежская АЭС

20 июня 2017 года, во время проведения АТОМЭКСПО-2017 президент Группы компаний ASE Валерий Лимаренко в своем интервью РИА Новости высказал другое мнение:

«Еще одно стратегически важное направление для Группы ASE — строительство объектов по обращению с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Здесь, в частности, работает принадлежащая Росатому немецкая компания Nukem Technologies. … Росатом выделил этот бизнес в отдельное направление на базе предприятия НИКИМТ-Атомстрой. Ему в управление передан Nukem. Сейчас развитие идет по трем направлениям. Первое — это внутренний российский рынок, это услуги по строительству под ключ объектов для дивизионов Росатома, таких как концерн Росэнергоатом и блок по управлению инновациями. Второе направление — это иностранный рынок в странах присутствия Атомстройэкспорта, наши строящиеся АЭС, объекты всей цепочки следования ядерного топлива и радиоактивных отходов» (ria.ru).

Каким образом Росатом будет решать вопрос прямой конкуренции двух своих подразделений, найдет ли свое решение эта коллизия в рамках проекта «Горизонт», начавшегося в корпорации в прошлом году с целью улучшения горизонтальных связей между структурными единицами, — надеемся, покажет время. В открытых источниках никакой информации о сотрудничестве ОДИЦ с НИКИМТ-Атомстрой или с Nukem Technologies нет, но, судя по всему, нужно ориентироваться на слова Валерия Лимаренко — в силу того, что его мнение было высказано позже.

Перспективы «консорциума»

Создание консорциума «NT-НА» ориентировано и на зарубежный рынок в тех странах, где Росатом строит АЭС и где предстоит сооружать комплексы переработки РАО и хранилищ переработанных РАО — на Белорусской АЭС, на АЭС в Бангладеш, Турции, Египте, Иране и далее по списку. Оценка этого рынка, весьма осторожная — около двух миллиардов долларов, при этом очевидно, что эта сумма будет увеличиваться по мере реализации проектов строительства АЭС. Но самый объемный рынок, на котором «NT-НА» предстоит вести весьма жесткую конкуренцию, — зарубежный рынок АЭС западного дизайна и объектов пунктов обращения с РАО в Японии, Германии, Великобритании и в других странах в соответствии с продуктовой стратегией Росатома. Продвижение на этом рынке Росатом поручил «Техснабэкспорту», который за рубежом зарегистрирован под торговой маркой Tenex, и от компетенций этой компании зависит, какую долю этого рынка удастся занять нашим атомщикам. Объем рынка в настоящее время оценивается в 112 млрд евро, но и он с каждым годом расширяется. NukemTechnologies в настоящее время уже занимается реализацией проектов на АЭС «Филиппсбург» в Германии, на АЭС «Козлодуй» в Болгарии и на Игналинской АЭС в Литве, и мы надеемся в ближайшее время рассказать вам, уважаемые читатели, об этой работе.

(сс) Lothar Neumann, Gernsbach АЭС «Филиппсбург»

Это направление деятельности Росатома мы выделили в отдельную статью по очевидным причинам. В связи с исчерпанием ресурса в одних странах, в связи с принятием программ по сворачиванию атомной энергетики в других странах мировая энергетика уже столкнулась с необходимостью массового вывода из эксплуатации АЭС и других объектов атомной индустрии. Сегодня именно этот рынок наименее охвачен, наименее «расписан» атомными компаниями зарубежных стран, а объем его с каждым годом становится только больше. Росатом должен уметь не только обеспечивать вывод из эксплуатации, но и совершенствовать комплексы по переработке РАО на вновь строящихся АЭС. Рынок чрезвычайно перспективен с точки зрения прироста портфеля заказов Росатома, и мы сейчас становимся свидетелями, наблюдателями того, как будет расти этот рынок, хватит ли отечественной атомной корпорации компетенций, знаний, умений для того, чтобы занять лидерские позиции и здесь.

Но, помимо коммерции, есть здесь и другое соображение — сумеет ли Росатом реализовать концепцию бережного отношения к природе, в соответствии с которой атомная энергетика имеет право вернуть природе ровно столько радиации, сколько ее было извлечено при добыче урановой руды. Человеческая цивилизация весьма эгоистична, сможем ли мы выстроить атомный энергетический проект так, чтобы оставить планету пригодной для жизни следующих поколений?