Рейтинг влияния глав субъектов РФ в декабре 2018 года
1. Федеральная политика в отношении регионов
В декабре по традиции прошла серия федеральных акций (включая большую пресс-конференцию Владимира Путина и «Разговор с Дмитрием Медведевым»), зафиксировавших ключевые задачи Кремля на следующий год, в том числе в региональной сфере. Очевидны несколько акцентов, которые будут влиять на отношения Центра и регионов в 2019 году.
Прежде всего сохраняющийся курс Москвы на развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона предполагает особое внимание к территориям Дальнего Востока. Показательно, что на состоявшейся накануне Нового года встрече Владимира Путина с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым обсуждались в основном проекты, предполагающие взаимодействие с дальневосточными партнерами России. Новыми главами рабочих групп Госсовета по транспорту, а также развитию спорта, туризма и физкультуры также стали руководители дальневосточных регионов (глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Приморья Олег Кожемяко). В сфере коммуникаций одним из перспективных направлений может стать создание «цифрового моста» между Японией и Европой через территорию России, в инфраструктурной — завершение строительства железнодорожного моста через реку Амур (Нижнеленинское — Тунцзян), который планируется открыть в 2019 году. Эти проекты затрагивают и регионы, которые редко попадают в федеральную повестку. Так, мост через Амур соединит китайскую провинцию Хэйлунцзян с Еврейской автономной областью.
Безусловно значимым направлением в 2019 году останутся арктические проекты. Знаковым в этом смысле стал визит Дмитрия Медведева на Ямал, состоявшийся через несколько дней после ежегодного общения премьер-министра с журналистами ведущих СМИ.
Весьма вероятно, что в 2019 году дополнительно возрастет значение экологической тематики в региональной политической повестке. Федеральный центр готовится к подобным вызовам, а президент неоднократно призывал глав регионов и руководство крупных корпораций учитывать экологический фактор. Так, в ходе состоявшейся в конце декабря 2018 года встречи с представителями деловых кругов Владимир Путин снова напомнил: «Приоритет — это экологическое благополучие граждан». В 2019 году первоочередное политическое значение, скорее всего, будут иметь две «экологические» темы: утилизация бытовых отходов и экологические проблемы индустриальных городов (ряд проблем, скорее всего, будут затронуты в ходе региональных избирательных кампаний).
Значимой темой, затрагивавшейся президентом в последние месяцы 2018 года, остается развитие сельских территорий. А в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что на «развитие инфраструктуры в области сельского хозяйства и экспорта» в ближайшие годы предполагается выделить около 400 млрд рублей. Этот фактор обусловливает рост влияния федеральных чиновников, курирующих сельское хозяйство (прежде всего главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева) и становится еще одним направлением экспансии в регионы крупных федеральных корпораций. С другой стороны, внимание Центра к теме делает любые недоработки в области развития сельских территорий дополнительным фактором риска для губернаторов.
2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты
В регионах, которые осенью 2018 года возглавили оппозиционные политики, сохранение на своих постах заметной части чиновников, работавших в командах предыдущих губернаторов, привело к снижению конфликтного потенциала. Тем не менее там по-прежнему сохраняются факторы, которые в дальнейшем могут спровоцировать усиление внутриэлитных противоречий.
Во Владимирской области назначение на должности врио вице-губернаторов группы специалистов-«варягов» (Марины Чекуновой,Александра Байера,Аркадия Боцан-Харченко) может способствовать более эффективному диалогу руководства региона с федеральным центром. Тем не менее сохраняются иные конфликтогенные факторы, с которыми придется иметь дело губернатору Владимиру Сипягину. В 2019 году нельзя исключать усиления противоречий главы региона с муниципальными элитами. Например, в декабре 2018 года глава администрации областного центра Андрей Шохин публично пообещал подать в суд на областную администрацию, требуя от нее выделения средств на выплату зарплат персоналу дошкольных учреждений города.
При формировании правительства Хабаровского края осталась на своих постах заметная часть чиновников, работавших в команде экс-губернатора Вячеслава Шпорта. Новые лица в правительстве рекрутировались из депутатов Законодательной думы края (как вице-премьер по социальным вопросам Наталья Пудовкина, являвшаяся депутатом регионального парламента от «Единой России»); из чиновников с опытом работы в других регионах (как ранее работавший в Еврейской автономной области глава краевого минприроды Константин Кузнецов и вице-премьер по АПК Александр Шкурин, карьера которого ранее была связана с Приамурьем); из группы близких экс-полпреду в ДФО Виктору Ишаеву деятелей (как первый вице-премьер Игорь Аверин и вице-премьер Владимир Хлапов). Такая конфигурация способствует сохранению внутриэлитного баланса в регионе. Тем не менее приближение выборов в Законодательную думу края и довыборов по Комсомольскому одномандатному округу, вероятно, может привести к активизации внутриэлитных конфликтов в регионе уже в первые месяцы 2019 года. В этом смысле показательно сохранение противоречий между Сергеем Фургалом и депутатами регионального парламента. Так, председатель Законодательной думы края Сергей Луговской публично опроверг заявление губернатора о том, что перенос столицы ДФО во Владивосток обсуждался уже длительное время.
В правительство Хакасии вошли опытные политики регионального уровня (как и.о. первого замглавы региона Владимир Асочаков), «варяги» (прежде всего и.о. первого замглавы региона Богдан Павленко, ранее возглавлявший город Донской в Тульской области) и представители муниципальных элит (и.о. замглавы региона Татьяна Курбатова, ранее — председатель Совета депутатов Усть-Абаканского района). Однако интенсивная критика в адрес главы республики Валентина Коновалова со стороны как региональных информационных ресурсов, так и федеральных медийных фигур (особенно заметным был резкий комментарий Михаила Леонтьева) говорит о сохранении заметного конфликтного потенциала в этом субъекте Федерации. Возможно, длительный процесс формирования регионального правительства был связан в том числе с долгим согласованием кандидатур — для снижения рисков новых внутриэлитных конфликтов в регионе. Тем не менее в 2019 году сохраняется вероятность появления новых факторов внутриэлитных противоречий в республике, в том числе между руководством региона и муниципальными элитами.
3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ
Значимыми факторами, влиявшими на позиции фигурантов рейтинга в декабре 2018 года, оставались поддержка Центром инфраструктурных проектов на местах (в том числе в сфере дорожного строительства), региональная протестная активность, резонансные инициативы губернаторов и антикоррупционные процессы.
После победы на губернаторских выборах усиливается влияние главы Приморского края Олега Кожемяко (перемещается с 16-го на 13-е место). Входит в число фигурантов рейтинга врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко (71-е место).
После завершения формирования «промежуточной» управленческой команды и проведения Российского инвестиционного форума усиливается влияние врио главы города Александра Беглова (с 5-го на 3-е место). Общение Александра Моора в прямом эфире в соцсетях с аудиторией более 210 000 человек сработало на укрепление позиций губернатора Тюменской области (с 12-го на 8-е место).
На фоне продвижения руководством Краснодарского края проекта Южного экспортно-импортного хаба, который должен объединить 9 портов, 4 аэропорта и сеть промышленно-логистических центров, укрепляется глава региона Вениамин Кондратьев (с 23-го на 20-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием). После решения врио главы Башкирии Радия Хабирова о создании геопарка «Торатау» для защиты шиханов Торатау и Юрактау, предложения о промышленной разработке которых ранее подвергались активной критике со стороны общественных активистов, продолжается восходящий тренд в оценке его влияния (с 24-го на 21-е место). На фоне начавшегося обсуждения Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2024 года, а также решения создать Фонд развития промышленности региона и запустить областной проект «Сельское хозяйство» укрепляются позиции губернатора Сергея Морозова (с 59-го на 46-е место, переходит в группу с сильным влиянием). Также сохраняется восходящий тренд для губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова (с 46-го на 43-е место) и главы Костромской области Сергея Ситникова (с 75-го на 64-е место).
Решение о выделении Волгоградской области около 9 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию нацпроекта «Экология» в 2019—2021 годах очевидно влияет на укрепление позиций губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова (с 70-го на 65-е место).
После решения направить для нужд Новосибирской области около 1 млрд рублей из федерального бюджета на рекультивацию свалок укрепляются позиции губернатора региона Андрея Травникова (с 14-го на 11-е место). Укрепляет позиции Александр Дрозденко (с 18-го на 16-е место) — очевидно, после решения правительства выделить возглавляемой им Ленинградской области федеральный грант в размере 843 млн рублей за достижение высоких темпов социально-экономического развития. Укрепляются позиции главы Мурманской области Марины Ковтун (с 81-го на 75-е место) — после выделения региону около 575 млн рублей из федерального бюджета на развитие и обновление онкологической службы.
Саратовская область получит около 910 млн рублей из федерального бюджета на строительство Северного автодорожного подхода к аэропорту «Гагарин», что укрепляет позиции губернатора региона Валерия Радаева (с 28-го на 25-е место). Усиливает влияние Александр Цыбульский (с 50-го на 44-е место) — после сообщений о том, что возглавляемый им Ненецкий автономный округ должен получить около 619 млн рублей от федерального центра на строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск. После выделения около 800 млн рублей из федерального бюджета на строительство автодороги Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь усиливается влияние главы Чукотки Романа Копина (с 66-го на 61-е место).
На фоне укрепления позиций вице-премьера Максима Акимова в связи с заявлениями Владимира Путина о приоритетном характере развития цифровой экономики усиливается влияние другого выходца из Калужской области — губернатора Рязанской области Николая Любимова (с 38-го на 32-е место). После включения в состав правительственной комиссии по региональному развитию укрепляются позиции главы Калмыкии Алексея Орлова (с 82-го на 77-е место).
После начала проверки рабочей группой ЦИК РФ сообщений о возможных нарушениях на губернаторских выборах, зафиксированных в подмосковной Балашихе, несколько ослабевает влияние главы Московской области Андрей Воробьев (с 4-го на 5-е место). На фоне сокращения доли доходов, остающихся в консолидированном бюджете Татарстана (с 30% до примерно 25%, по данным минфина республики), теряет позиции глава региона Рустам Минниханов (с 3-го на 4-е место). После активизации сообщений о проблемах с уборкой снега в городах Кемеровской области ослабевает глава региона Сергей Цивилев (с 20-го на 24-е место, покидает группу с очень сильным влиянием).
На фоне масштабного скандала вокруг высказываний главы впоследствии упраздненного регионального Департамента молодежной политики Ольги Глацких теряет влияние губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (с 13-го на 17-е место). В связи с негативным резонансом по поводу коллективной поездки на молебен в Москву около 200 чиновников из Тверской области теряет позиции губернатор региона Игорь Руденя (с 30-го на 36-е место). Скандал в Ивановской области вокруг оздоровительного лагеря «Радуга», где, по версии следствия, совершались противоправные действия против детей, негативно сказывается на позициях главы региона Станислава Воскресенского (с 37-го на 41-е место). После негативного резонанса из-за поездки детей высокопоставленных чиновников из города Клинцы за счет благотворительного фонда в Турцию теряет позиции губернатор Брянской области Александр Богомаз (с 44-го на 47-е место). Начало расследования о причастности Сергея Левченко к незаконной охоте на медведя, а также появление видео, в котором он учит своего внука стрелять в кабана, запертого в клетке, крайне негативно сказывается на позициях губернатора Иркутской области (с 63-го на 85-е место).
Массовая акция протеста против расширения мусорного полигона «Бастион» ведет к потере влияния губернатором Тамбовской области Александром Никитиным (с 54-го на 58-е место). Протест против «мусорного» технопарка «Шиес» в Архангельской области усиливает нисходящий тренд влияния главы региона Игоря Орлова (с 62-го на 81-е место). После сообщений о том, что в Амурской области 26 детей были заражены гепатитом С вследствие переливания крови в областной детской клинической больнице, теряет влияние глава региона Василий Орлов (с 64-го на 72-е место). Появившиеся в декабре жалобы на проблемы с отоплением в ряде населенных пунктов Хакасии негативно влияют на позиции главы правительства республики Валентина Коновалова (с 79-го на 84-е место).
После задержания по обвинению в получении взятки вице-губернатора Псковской области Михаила Кузнецова теряет позиции губернатор региона Михаил Ведерников (с 35-го на 40-е место). После публикации статистических данных, согласно которым за январь — сентябрь 2018 года Омская область оказалась лидером по миграционной убыли населения среди регионов Сибирского федерального округа, теряет позиции губернатор Александр Бурков (с 47-го на 51-е место, покидает группу с сильным влиянием). Видеообращение многодетных матерей Йошкар-Олы к Владимиру Путину с жалобой на руководство региона негативно сказывается на имидже главы Марий Эл Александра Евстифеева (перемещается с 49-го на 57-е место, покидает группу с сильным влиянием).
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).