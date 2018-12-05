1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM Российские регионы

В декабре по традиции прошла серия федеральных акций (включая большую пресс-конференцию Владимира Путина и «Разговор с Дмитрием Медведевым»), зафиксировавших ключевые задачи Кремля на следующий год, в том числе в региональной сфере. Очевидны несколько акцентов, которые будут влиять на отношения Центра и регионов в 2019 году.

Прежде всего сохраняющийся курс Москвы на развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона предполагает особое внимание к территориям Дальнего Востока. Показательно, что на состоявшейся накануне Нового года встрече Владимира Путина с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым обсуждались в основном проекты, предполагающие взаимодействие с дальневосточными партнерами России. Новыми главами рабочих групп Госсовета по транспорту, а также развитию спорта, туризма и физкультуры также стали руководители дальневосточных регионов (глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Приморья Олег Кожемяко). В сфере коммуникаций одним из перспективных направлений может стать создание «цифрового моста» между Японией и Европой через территорию России, в инфраструктурной — завершение строительства железнодорожного моста через реку Амур (Нижнеленинское — Тунцзян), который планируется открыть в 2019 году. Эти проекты затрагивают и регионы, которые редко попадают в федеральную повестку. Так, мост через Амур соединит китайскую провинцию Хэйлунцзян с Еврейской автономной областью.

Безусловно значимым направлением в 2019 году останутся арктические проекты. Знаковым в этом смысле стал визит Дмитрия Медведева на Ямал, состоявшийся через несколько дней после ежегодного общения премьер-министра с журналистами ведущих СМИ.

Government.ru Дмитрий Медведев во время визита на Ямал

Весьма вероятно, что в 2019 году дополнительно возрастет значение экологической тематики в региональной политической повестке. Федеральный центр готовится к подобным вызовам, а президент неоднократно призывал глав регионов и руководство крупных корпораций учитывать экологический фактор. Так, в ходе состоявшейся в конце декабря 2018 года встречи с представителями деловых кругов Владимир Путин снова напомнил: «Приоритет — это экологическое благополучие граждан». В 2019 году первоочередное политическое значение, скорее всего, будут иметь две «экологические» темы: утилизация бытовых отходов и экологические проблемы индустриальных городов (ряд проблем, скорее всего, будут затронуты в ходе региональных избирательных кампаний).

Значимой темой, затрагивавшейся президентом в последние месяцы 2018 года, остается развитие сельских территорий. А в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что на «развитие инфраструктуры в области сельского хозяйства и экспорта» в ближайшие годы предполагается выделить около 400 млрд рублей. Этот фактор обусловливает рост влияния федеральных чиновников, курирующих сельское хозяйство (прежде всего главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева) и становится еще одним направлением экспансии в регионы крупных федеральных корпораций. С другой стороны, внимание Центра к теме делает любые недоработки в области развития сельских территорий дополнительным фактором риска для губернаторов.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В регионах, которые осенью 2018 года возглавили оппозиционные политики, сохранение на своих постах заметной части чиновников, работавших в командах предыдущих губернаторов, привело к снижению конфликтного потенциала. Тем не менее там по-прежнему сохраняются факторы, которые в дальнейшем могут спровоцировать усиление внутриэлитных противоречий.

Во Владимирской области назначение на должности врио вице-губернаторов группы специалистов-«варягов» (Марины Чекуновой,Александра Байера,Аркадия Боцан-Харченко) может способствовать более эффективному диалогу руководства региона с федеральным центром. Тем не менее сохраняются иные конфликтогенные факторы, с которыми придется иметь дело губернатору Владимиру Сипягину. В 2019 году нельзя исключать усиления противоречий главы региона с муниципальными элитами. Например, в декабре 2018 года глава администрации областного центра Андрей Шохин публично пообещал подать в суд на областную администрацию, требуя от нее выделения средств на выплату зарплат персоналу дошкольных учреждений города.

Ldpr.ru Владимир Сипягин

При формировании правительства Хабаровского края осталась на своих постах заметная часть чиновников, работавших в команде экс-губернатора Вячеслава Шпорта. Новые лица в правительстве рекрутировались из депутатов Законодательной думы края (как вице-премьер по социальным вопросам Наталья Пудовкина, являвшаяся депутатом регионального парламента от «Единой России»); из чиновников с опытом работы в других регионах (как ранее работавший в Еврейской автономной области глава краевого минприроды Константин Кузнецов и вице-премьер по АПК Александр Шкурин, карьера которого ранее была связана с Приамурьем); из группы близких экс-полпреду в ДФО Виктору Ишаеву деятелей (как первый вице-премьер Игорь Аверин и вице-премьер Владимир Хлапов). Такая конфигурация способствует сохранению внутриэлитного баланса в регионе. Тем не менее приближение выборов в Законодательную думу края и довыборов по Комсомольскому одномандатному округу, вероятно, может привести к активизации внутриэлитных конфликтов в регионе уже в первые месяцы 2019 года. В этом смысле показательно сохранение противоречий между Сергеем Фургалом и депутатами регионального парламента. Так, председатель Законодательной думы края Сергей Луговской публично опроверг заявление губернатора о том, что перенос столицы ДФО во Владивосток обсуждался уже длительное время.

В правительство Хакасии вошли опытные политики регионального уровня (как и.о. первого замглавы региона Владимир Асочаков), «варяги» (прежде всего и.о. первого замглавы региона Богдан Павленко, ранее возглавлявший город Донской в Тульской области) и представители муниципальных элит (и.о. замглавы региона Татьяна Курбатова, ранее — председатель Совета депутатов Усть-Абаканского района). Однако интенсивная критика в адрес главы республики Валентина Коновалова со стороны как региональных информационных ресурсов, так и федеральных медийных фигур (особенно заметным был резкий комментарий Михаила Леонтьева) говорит о сохранении заметного конфликтного потенциала в этом субъекте Федерации. Возможно, длительный процесс формирования регионального правительства был связан в том числе с долгим согласованием кандидатур — для снижения рисков новых внутриэлитных конфликтов в регионе. Тем не менее в 2019 году сохраняется вероятность появления новых факторов внутриэлитных противоречий в республике, в том числе между руководством региона и муниципальными элитами.

Kprfkh.ru Валентин Коновалов

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Значимыми факторами, влиявшими на позиции фигурантов рейтинга в декабре 2018 года, оставались поддержка Центром инфраструктурных проектов на местах (в том числе в сфере дорожного строительства), региональная протестная активность, резонансные инициативы губернаторов и антикоррупционные процессы.

После победы на губернаторских выборах усиливается влияние главы Приморского края Олега Кожемяко (перемещается с 16-го на 13-е место). Входит в число фигурантов рейтинга врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко (71-е место).

После завершения формирования «промежуточной» управленческой команды и проведения Российского инвестиционного форума усиливается влияние врио главы города Александра Беглова (с 5-го на 3-е место). Общение Александра Моора в прямом эфире в соцсетях с аудиторией более 210 000 человек сработало на укрепление позиций губернатора Тюменской области (с 12-го на 8-е место).

Александр Моор

На фоне продвижения руководством Краснодарского края проекта Южного экспортно-импортного хаба, который должен объединить 9 портов, 4 аэропорта и сеть промышленно-логистических центров, укрепляется глава региона Вениамин Кондратьев (с 23-го на 20-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием). После решения врио главы Башкирии Радия Хабирова о создании геопарка «Торатау» для защиты шиханов Торатау и Юрактау, предложения о промышленной разработке которых ранее подвергались активной критике со стороны общественных активистов, продолжается восходящий тренд в оценке его влияния (с 24-го на 21-е место). На фоне начавшегося обсуждения Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2024 года, а также решения создать Фонд развития промышленности региона и запустить областной проект «Сельское хозяйство» укрепляются позиции губернатора Сергея Морозова (с 59-го на 46-е место, переходит в группу с сильным влиянием). Также сохраняется восходящий тренд для губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова (с 46-го на 43-е место) и главы Костромской области Сергея Ситникова (с 75-го на 64-е место).

Решение о выделении Волгоградской области около 9 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию нацпроекта «Экология» в 2019—2021 годах очевидно влияет на укрепление позиций губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова (с 70-го на 65-е место).

После решения направить для нужд Новосибирской области около 1 млрд рублей из федерального бюджета на рекультивацию свалок укрепляются позиции губернатора региона Андрея Травникова (с 14-го на 11-е место). Укрепляет позиции Александр Дрозденко (с 18-го на 16-е место) — очевидно, после решения правительства выделить возглавляемой им Ленинградской области федеральный грант в размере 843 млн рублей за достижение высоких темпов социально-экономического развития. Укрепляются позиции главы Мурманской области Марины Ковтун (с 81-го на 75-е место) — после выделения региону около 575 млн рублей из федерального бюджета на развитие и обновление онкологической службы.

Gubernator51.ru Ковтун Марина

Саратовская область получит около 910 млн рублей из федерального бюджета на строительство Северного автодорожного подхода к аэропорту «Гагарин», что укрепляет позиции губернатора региона Валерия Радаева (с 28-го на 25-е место). Усиливает влияние Александр Цыбульский (с 50-го на 44-е место) — после сообщений о том, что возглавляемый им Ненецкий автономный округ должен получить около 619 млн рублей от федерального центра на строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск. После выделения около 800 млн рублей из федерального бюджета на строительство автодороги Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь усиливается влияние главы Чукотки Романа Копина (с 66-го на 61-е место).

На фоне укрепления позиций вице-премьера Максима Акимова в связи с заявлениями Владимира Путина о приоритетном характере развития цифровой экономики усиливается влияние другого выходца из Калужской области — губернатора Рязанской области Николая Любимова (с 38-го на 32-е место). После включения в состав правительственной комиссии по региональному развитию укрепляются позиции главы Калмыкии Алексея Орлова (с 82-го на 77-е место).

После начала проверки рабочей группой ЦИК РФ сообщений о возможных нарушениях на губернаторских выборах, зафиксированных в подмосковной Балашихе, несколько ослабевает влияние главы Московской области Андрей Воробьев (с 4-го на 5-е место). На фоне сокращения доли доходов, остающихся в консолидированном бюджете Татарстана (с 30% до примерно 25%, по данным минфина республики), теряет позиции глава региона Рустам Минниханов (с 3-го на 4-е место). После активизации сообщений о проблемах с уборкой снега в городах Кемеровской области ослабевает глава региона Сергей Цивилев (с 20-го на 24-е место, покидает группу с очень сильным влиянием).

На фоне масштабного скандала вокруг высказываний главы впоследствии упраздненного регионального Департамента молодежной политики Ольги Глацких теряет влияние губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (с 13-го на 17-е место). В связи с негативным резонансом по поводу коллективной поездки на молебен в Москву около 200 чиновников из Тверской области теряет позиции губернатор региона Игорь Руденя (с 30-го на 36-е место). Скандал в Ивановской области вокруг оздоровительного лагеря «Радуга», где, по версии следствия, совершались противоправные действия против детей, негативно сказывается на позициях главы региона Станислава Воскресенского (с 37-го на 41-е место). После негативного резонанса из-за поездки детей высокопоставленных чиновников из города Клинцы за счет благотворительного фонда в Турцию теряет позиции губернатор Брянской области Александр Богомаз (с 44-го на 47-е место). Начало расследования о причастности Сергея Левченко к незаконной охоте на медведя, а также появление видео, в котором он учит своего внука стрелять в кабана, запертого в клетке, крайне негативно сказывается на позициях губернатора Иркутской области (с 63-го на 85-е место).

Kultur.irkobl.ru Сергей Левченко

Массовая акция протеста против расширения мусорного полигона «Бастион» ведет к потере влияния губернатором Тамбовской области Александром Никитиным (с 54-го на 58-е место). Протест против «мусорного» технопарка «Шиес» в Архангельской области усиливает нисходящий тренд влияния главы региона Игоря Орлова (с 62-го на 81-е место). После сообщений о том, что в Амурской области 26 детей были заражены гепатитом С вследствие переливания крови в областной детской клинической больнице, теряет влияние глава региона Василий Орлов (с 64-го на 72-е место). Появившиеся в декабре жалобы на проблемы с отоплением в ряде населенных пунктов Хакасии негативно влияют на позиции главы правительства республики Валентина Коновалова (с 79-го на 84-е место).

После задержания по обвинению в получении взятки вице-губернатора Псковской области Михаила Кузнецова теряет позиции губернатор региона Михаил Ведерников (с 35-го на 40-е место). После публикации статистических данных, согласно которым за январь — сентябрь 2018 года Омская область оказалась лидером по миграционной убыли населения среди регионов Сибирского федерального округа, теряет позиции губернатор Александр Бурков (с 47-го на 51-е место, покидает группу с сильным влиянием). Видеообращение многодетных матерей Йошкар-Олы к Владимиру Путину с жалобой на руководство региона негативно сказывается на имидже главы Марий Эл Александра Евстифеева (перемещается с 49-го на 57-е место, покидает группу с сильным влиянием).

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидат

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).