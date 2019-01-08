Под утро мне снятся советские песни, почему-то всплывают со дна сознания, где лежали долгие годы.

Вот и эта, про Магнитогорск, ни с того ни с сего вот уже несколько недель всплывает в последние часы ночи. (Да, у меня есть некоторые способности, я о них всегда знал, но не развил…)

Не даль морская южная и не края заморские,

По нраву мне, товарищи,

Скажу вам не тая!

Зовёт гора Магнитная,

Душой магнитогорский я,

По нраву мне уральские, привольные края…

Откуда песня-то? Думаю, из радиоприёмника, который у нас в комнате в наше советское время не выключался, потрескивая, чуть ли не круглые сутки. И вот результат — через толщу десятилетий огорошивает меня советской честной разухабистой пролетарской песней, ну примитивной, но привязчивой.

Туча вопросов по зданию, взорванному в Магнитогорске.

Почему, как в советские времена, население, нас с вами не хотят беспокоить?

Опасаются за наши хрупкие нервы и потому, вероятнее всего, лгут?

Боятся драматически понизить одним махом престиж государства, которое не уберегло магнитогорцев?

Sledcom.ru Трагедия в Магнитогорске

Сейчас я брякну о «прилавок» REGNUMа моими аргументами. Это мои личные аргументы, они другие, чем те, которые предъявляют обычно сторонники версии теракта. В частности, я не стану говорить о не то взорванной, не то взорвавшейся от газового баллона «газели», так как о ней ничего достоверно не известно, только слухи.

Вот какие мои аргументы:

1. Перво-наперво это подозрительное поведение главы государства ВВП.

Настораживает уже тот факт что Путин подорвался и вылетел в Магнитогорск, когда ещё только нашли четыре трупа. Приехал и сидел в палатке МЧС, печально нахохлившись. И его печаль не была рисовкой. Ему таки было плоховато.

В Соликамск, замечу, где только что сгинули в шахте девять шахтёров, он не летал.

Между тем статистика свидетельствует, что количество жертв от взрывов бытового газа по России скорее скромное.

Я не поленился и посмотрел за последние несколько лет.

Вот как выглядят статистические данные:

20 февраля 2015 г., Волгоград, только раненые;

30 октября 2015 г., Хабаровск, погибли пять человек;

22 сентября 2015 г., Омск, погиб один человек;

19 сентября 2015 г., Петрозаводск, погибла одна женщина;

11 июля 2015 г., Пермь, один погибший;

12 мая 2015 г., Тюмень, погибли четыре человека (мужчина и трое его малолетних детей);

15 марта 2015 г., Екатеринбург, погибли двое;

12 февраля 2015 г., Домодедово, Московской области — погибли двое;

16 февраля 2016 г., Ярославль, погибли семь человек.

В Магнитогорске нашли четырёх погибших и он летит?

Kremlin.ru Оперативное совещание в штабе МЧС в Магнитогорске

Возникает недоумение. Но недоумение тотчас рассеивается, если предположить, что главе государства доложили, что это был теракт, и он таким образом знал, что трупов будет множество. Естественно, те, кто доложили, не могли просветить завалы и увидеть 39 трупов, но время действия 31 декабря 6 утра (все ещё дома, все спят) заставляло предположить, что трупов будет много. Что в обрушившемся роковом подъезде скорее погибнут все.

Вот для сравнения статистика по терактам в РФ:

4 сентября 1999 год, в Буйнакске — 58 погибших;

8 сентября 1999, Москва, ул. Гурьянова — 92 погибших;

13 сентября 1999, на Каширском шоссе в Москве — 124 погибших;

16 сентября 1999, Волгодонск, Ростовской области — 19 погибших;

6 февраля 2004 года в Москве, метро — 41 погибший;

29 марта 2010 года, также метро и также 41 погибший;

24 января 2011 года, в аэропорту «Домодедово», погибли 38 человек.

Убедительно в пользу теракта? Очень убедительно.

2. Не были названы и до сих пор не названы ни номер квартиры, где якобы случился взрыв бытового газа, ни фамилии прописанных там жильцов. Сказано весьма туманно, что «в квартире на втором этаже над аркой».Тогда как практика расследования взрывов бытового газа иная — немедленно называют квартиру и много говорят о жильцах; если алкоголики — радостно говорят «алкоголики», если полубезумные старики — говорят безжалостно — «полубезумные старики забыли выключить газ».

Фамилии жильцов и номер квартиры в Магнитогорске скрывают, чтобы непрошеные расследователи из народа не раскрыли, что это был теракт.

3. Адская мощность взрыва безошибочно указывает, что это был не взрыв бытового газа. Газ бытовой таких взрывных сил не даёт.

Mchs.gov.ru Трагедия в Магнитогорске

4. Время взрыва 31 декабря, 6 утра намеренно избрано, чтобы было больше жертв. Все спят, никто ещё не ушёл на работу. Плюс 31 декабря, в день Нового года! — шокирует.

5. Никто не взял на себя ответственность? А за такие бесчеловечные преступления против мирно спящих граждан, фактически за массовое убийство невинных, обычно ответственность не берут. Даже самые отмороженные силы не берут. Басаев брал, правда, Умаров брал. Но они были очень уж отмороженные.

6. Почему Магнитогорск? Почему такое место действия?

А чем Волгодонск приглянулся в 1999-м?

Магнитогорск — там находится всемирно известный металлургический комбинат, город выстроен был ради этого комбината — серьёзного масштаба город, свыше 400 тысяч населения. Важный на самом деле город. Ещё Пугачёв в 1774 году стремился его занять, и в Великую Отечественную здесь выпускали броневые стали. Город простых работяг. До них террористы хотели донести мэсидж — нигде не спасётесь!

Mmk.ru Сталеплавильное производство на Магнитогорском металлургическом комбинате

Ещё со времён подлодки «Курск» нашим противникам известна слабость Путина: он стерпит рану, нанесённую стране, ради того, чтобы не начинать войны. В случае с «Курском» в корпусе подлодки ведь была вмятина, подлодка погибла в результате удара извне, скорее всего, ненамеренного. Путин смолчал ради мира во всём мире. Молодец, но заслужил репутацию — «слабак!».

В Магнитогорске ВВП, сцепив зубы, опять совершил ту же ошибку, что и в случае «Курска», удержался от ответного удара, но в результате опять проявил слабость. Хотя и спас мир. Вновь.

Он не от нас скрыл теракт в Магнитогорске (ну, может, лишь частично от нас), он от них, устроителей теракта, скрыл их теракт, намеренно, якобы не заметил. Чтобы не отвечать на удар. Как в случае «Курска». Всё лишь бы не было войны — мораль наших отцов и ваших бабушек-дедушек, мораль обывателя, пусть и бывшего чекиста.

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