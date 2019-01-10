Предстоятель Польской православной церкви митрополит Варшавский и всея Польши Савва пояснил свою позицию относительно непризнания новосозданной Православной церкви Украины. По иронии судьбы, чуть ли не единственным изданием в стране, которое предоставило ему такую возможность, стал леволиберальный еженедельник Polityka.

Cerkiew.pl Предстоятель Польской православной церкви перед новыми вызовами

Митрополит сразу уточнил, что он не против автокефалии для украинских православных, но на канонических условиях. Ведь «раскольники с Украины, создавшие Киевский патриархат и автокефалию» были исключены из церковного общения Московским патриархатом, и «только он имеет право вернуть их в лоно Церкви, а не константинопольский патриарх Варфоломей». Савва подчеркнул, что позиция ППЦ «независима от Москвы» и выработана на основе православных догм и канонов. При этом он выразил опасение сложившейся ситуацией и назвал опасным для интересов Польской православной церкви предоставление Фанаром томоса об автокефалии Православной церкви Украины. «Я уже говорил о каноническом праве, — уточнил митрополит. — Нарушение его — плохой прецедент. Не исключено, что в Польше, где проживает более миллиона украинцев, появится группа верующих, для которых Филарет (затрудняемся сказать, как титуловать его сейчас, но ранее он был главой непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата, — С.С.) попытается организовать свои приходы в Польше. Недавно я слышал, что «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже изучал возможности визита Епифания (руководитель Православной церкви Украины, — С.С.) в Польшу. Нас ждет хаос».

О проблеме сосуществования Польской православной церкви и украинцев пишет также влиятельная варшавская газета Rzeczpospolita, которая отмечает, что у Саввы «есть проблема с собственными верующими украинского происхождения, которые неоднократно выражали недовольство пророссийскими настроениями своей Церкви, а в начале 1990-х даже требовали отказа от церковнославянского языка в пользу украинского». Отсюда вопрос, кто будет окормлять православных украинцев, особенно приезжих, в Польше? Как подчеркивает проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега, современные мигранты стараются сохранять связь со своими национальными Церквями. Не только православные украинцы, но и румыны, сербы, болгары, оказавшиеся за пределами родины, крайне неохотно интегрируются в церковные структуры других Церквей. Поэтому практически все Поместные церкви имеют сегодня зарубежные структуры, которым поручена забота о мигрантах. «Но Православная церковь Украины прямо лишена права создавать такие структуры, — подчеркивает Бурега. — Думается, что ей теперь предстоит вести непростые переговоры с константинопольским патриархом о порядке назначения украинских священников для служения в украинских церковных общинах за рубежом. Понятно, что подчинение этих общин греческим священникам выглядит нереалистично».

A.Savin Православная церковь в Варшаве

Между тем в Польше нет иных православных Церквей, кроме своей собственной. Московский патриархат, Русская православная церковь за границей и Украинская православная церковь Московского патриархата не работают на польской территории. Похоже, что для некоторых православных украинцев в этой ситуации станет соблазнительным уход к греко-католикам. Они в Польше на институциональном уровне как раз присутствуют. По последним данных, униатов насчитывается около 55 тысяч человек, которые посещают 126 приходов, их окормляют 84 священника. По словам греко-католического митрополита Перемышльско-Варшавского Евгениуша Поповича, чрезвычайно важным сегодня оказалось создание новых центров для мигрантов из Украины, что стало «возможно благодаря доброте и гостеприимству епископов и священников Римско-католической церкви». Но также следует понимать и другое. Выступая осенью 2018 года в Познани, глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук предупредил пребывающих в Польше украинцев, что они могут интегрироваться в местное общество, но не ассимилироваться. А «Церковь является одним из средств связи, которая связывает пребывающих в лоне наших приходов и общин с родной традицией и родиной», пояснил архиепископ. Включая, конечно, политический контекст.

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Вряд ли ассимиляции Киев хочет и от украинских православных, оказавшихся временно или на постоянной основе в Польше. Это создает вызовы для Польской православной церкви, относительно немногочисленной (она насчитывает 504 тысячи верных). Сможет ли она «переварить» десятки, а то и сотни тысяч украинских единоверцев, если они вольются в ее ряды? В конце концов, ППЦ во времена межвоенной Второй Республики уже имела печальный опыт попыток националистически настроенных украинских православных епископов и священников украинизировать польское православие. Другим вариантом может стать организация Украинской православной церковью Московского патриархата своих приходов в Польше. Но для этого, во-первых, УПЦ МП необходимо согласие Москвы на изменение устава. Во-вторых, потребуется заключить договоренность между Польской православной церковью и Русской православной церковью. Сделать все это очень и очень непросто.