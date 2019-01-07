Православные христиане Воронежской области присоединились к празднованию Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января. ИА REGNUM представляет репортаж о том, как воронежские храмы подготовились к одному из главных христианских праздников.

Марина Каширская ИА REGNUM Праздничные огни

Марина Каширская ИА REGNUM Рождественский вертеп Благовещенского собора

Марина Каширская ИА REGNUM Фрагмент вертепа

Торжественное богослужение прошло в главном храме Воронежской области — Благовещенском кафедральном соборе. Праздничную службу возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронежцы под елью

Марина Каширская ИА REGNUM Иллюминация

Перед началом праздничного богослужения митрополит зачитал Рождественское послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верующим. Владыка Сергий также поздравил всех с Рождеством.

Марина Каширская ИА REGNUM Покровский кафедральный собор

Марина Каширская ИА REGNUM Колокольня

На богослужение в Благовещенском соборе собрались несколько тысяч воронежцев. К ним присоединились представители регионального правительства.