В Ленинградской области 2018 год стал временем относительного затишья в политике, место которой в новостных лентах заняли сообщения о строительстве и вводе в эксплуатацию новых промышленных и инфраструктурных объектов. Некоторые из них имеют федеральное и даже международное значение. Селяне Ленобласти после двух провальных лет наконец-то собрали богатый урожай, а туризм превратился в одну из наиболее растущих отраслей областной экономики.

Lenobl.ru Новый энергоблок ВВЭР-1200 на ЛАЭС-2

Реактор плюс, реактор минус

Главным событием в сфере энергетики в масштабах всего Северо-Запада стало ведение в промышленную эксплуатацию энергоблока нового поколения ВВЭР-1200 (поколения «3+») на Ленинградской атомной электростанции. Этот энергоблок стал первым в рамках проекта «ЛАЭС-2», призванного заместить отработавшие свой срок энергоблоки, построенные еще в советские времена. Сооружение второго аналогичного энергоблока в минувшем году вышло на завершающую стадию. В конце 2018 года началось выведение из эксплуатации самого старшего по возрасту на ЛАЭС энергоблока №1 РБМК-1000.

Энергоблок ВВЭР-1200 в декабре 2017 года был загружен ядерным топливом, в феврале 2018 года в реакторе была запущена цепная реакция и началась выработка энергии, а 9 марта 2018 года самый мощный и современный энергоблок Ленинградской АЭС был включен в единую энергосистему страны и начал поставлять электроэнергию для потребителей Северо-Запада России. Одновременно на новом блоке были проведены все необходимые ревизии и проверки, подтвердившие его высокий уровень безопасности, и ВВЭР-1200 был принят в промышленную эксплуатацию.

После этого некоторое время одновременно в эксплуатации находились сразу пять атомных энергоблоков двух разных типов — четыре уран-графитовых реактора РБМК-1000 и новый водо-водяной реактор ВВЭР-1200. На начало декабря 2018 года энергетическая мощность пяти энергоблоков составила 5240 МВт, став рекордной в отечественной энергетике за всю ее историю.

Однако, в этой отрасли прежде всего думают о безопасности, а не о рекордах. Поэтому, как и было запланировано, 22 декабря 2018 года энергоблок №1, введенный в эксплуатацию 21 декабря 1973 года, после 45 лет безаварийной работы был остановлен. Период его окончательного вывода из эксплуатации и дезактивации займет примерно пять лет.

Затем такая же судьба ждет три других советских энергоблока ЛАЭС, введенных в 1975, 1979 и 1981 годах. Но пока они полноценно работают, в соответствии с лицензиями на эксплуатацию, соответственно, до декабря 2020, января 2025 и декабря 2025 года. ЛАЭС сейчас выдает мощность в 4200 МВт (14% от мощности всех АЭС России), обеспечивает около трети выработки электроэнергии на Северо-Западе России, а в масштабе Санкт-Петербурга и Ленинградской области количество энергии, которое даёт ЛАЭС, составляет более 50%.

Что же касается второго этапа проекта «ЛАЭС-2», то в 2019 году на энергоблоке №2 ВВЭР-1200 уже установлено крупногабаритное оборудование, идет сборка турбины. Предпусковые операции должны быть проведены в 2019 году, а на 2020 год намечен запуск атомного реактора.

Nord Stream 2 обещает не портить природу

В ушедшем году на территории Ленинградской области продолжались работы в рамках сооружения наземной части газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2). Особое внимание общественности было приковано к ним в силу того, что трасса газопровода на протяжении 3,7 км проходит по территории Кургальского природного заказника в Кингисеппском районе, где сохраняются редкие виды растительности и животного мира. В то же время для Ленобласти строительство газопровода, сопровождающееся крупными инвестициями, стало возможностью решить ряд инфраструктурных и социальных проблем.

В январе 2018 года итоговый отчет компании Nord Stream 2 по оценке воздействия проекта на окружающую среду получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. В течение года компания получила разрешения на строительство газопровода на российской территории и на прокладку его морского участка в водах РФ.

В феврале 2018 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривало реализацию экологических и социальных инициатив в Ленобласти. Речь идет о поддержке природоохранных мероприятий, социальных инициатив, а также спонсорской поддержке социально значимых проектов в регионе. Соглашение предполагает проведение регулярных консультаций с представителями органов власти, экспертами и местными жителями по вопросам, связанным с реализацией проекта Nord Stream 2.

Компания совместно с комитетом по природным ресурсам Ленинградской области разработала план действий по сохранению биологического разнообразия Кургальского заказника. Также были намечены проекты в рамках социальных инициатив компании в природных территориях и поселениях, где проживают коренные малочисленные народы.

Как заявляют авторы проекта, обе нитки газопровода на территории заказника будут построены с помощью инновационного метода траншейного строительства, помогающего уменьшить ширину траншей и строительного коридора почти на 50% по сравнению с обычным методом прокладки трубопроводов.

«После завершения строительства вся территория будет восстановлена, и только в коридоре шириной 30 метров, непосредственно над газопроводом, не будут посажены деревья в соответствии с требованиями российских стандартов безопасности. Растительный покров на этой территории будет восстановлен естественным путем», — заверяют в Nord Stream 2.

Nord-stream2.com Временный вахтовый городок строителей газопровода в Ленобласти

В декабре 2018 года инспекция из числа чиновников комитетов по природным ресурсам, государственного экологического надзора, сотрудников госучреждения «Ленобллес» и Кингисеппского лесничества проверила строительный коридор на территории Кургальского заказника. Инспекция подтвердила, что лесотехнические работы соответствуют одобренному проекту, а ширина вырубки под газопровод на территории заказника снижена со стандартных 85 метров до 30 метров.

Параллельно продолжилось выполнение и других обязательств компании Nord Stream 2 в рамках комплексной Стратегии экологических и социальных инициатив. В частности, в реки Ленобласти были выпущены порядка 170 тысяч мальков лососевых рыб для компенсации предполагаемого временного ущерба рыбному хозяйству при строительстве газопровода в российских водах. Было продолжено телеметрическое исследование балтийской кольчатой нерпы в Финском заливе. На основании результатов наблюдения будут предложены меры по сохранению популяции этого морского животного.

Новые дороги, мосты и развязки

Несколько новых объектов дорожной инфраструктуры были введены в эксплуатацию в Ленинградской области в 2018 году. Их появление уже положительно отразилось на состоянии дорожного хозяйства, а также безопасности автомобильного движения. Еще более важные проекты по сооружению нескольких мостов и путепроводов в минувшем году обрели надежду на реализацию в самом ближайшем будущем.

В Выборгском районе Ленобласти были открыты три новых путепровода над железнодорожными путями ветки Выборг — Каменногорск, избавившие автомобилистов от томительного ожидания на переездах. Активизировалась работа по решению транспортных проблем территорий, прилегающих к Петербургу: идет строительство развязки с КАД в западном Мурино, готовится строительство обхода Мурино в створе Гражданского проспекта.

Наиболее важным событием года в дорожной сфере Ленобласти стало досрочное завершение реконструкции участка федеральной трассы А-181 «Скандинавия» (с 52 по 65 километр). Двумя годами ранее был открыт для движения реконструированный участок дороги с 44 по 52 км. Постепенно эта трасса избавляется от печальной славы «дороги смерти», как ее прозвали водители за высокую аварийность. Главные их причины — отсутствие разделителей встречных потоков, узость и неосвещённость трассы. Именно от этих недостатков избавлен реконструированный участок.

Власти Ленобласти довольны вниманием федеральных властей к состоянию важнейших для региона транспортных артерий и ожидают продолжения реконструкции «Скандинавии» до Выборга и границы с Финляндией. Уже заключен госконтракт на разработку рабочей документации по реконструкции «Скандинавии» с 65 по 100 километр.

Росавтодор Развязка на реконструированном участке трассе «Скандинавия»

В ноябре 2018 года стало известно, что Ленинградская область получила согласие на федеральное софинансирование строительства развязки с Мурманским шоссе (трасса «Кола») с выходом на Центральную улицу в новом городе Кудрово, а также реконструкции дороги вдоль КАДа к западному Мурино. Предварительно согласовано федеральное софинансирование реконструкции Колтушского шоссе и строительства путепровода над железной дорогой на станции Мельничный ручей во Всеволожске.

Наконец, достигнут прогресс в деле возведения нового моста через реку Волхов в Киришах и нового моста через реку Свирь в Подпорожье (общая стоимость — порядка 9 млрд рублей). Администрация Ленинградской области намерена привлечь средства частных инвесторов для строительства мостовых переходов через реку Волхов в Киришах и через Свирь в Подпорожье. Ленобласть ищет инвесторов для строительства этих двух мостов по схеме концессии, параллельно добиваясь включения обоих объектов в федеральную программу софинансирования.

Урожайный год и «ленинградский гектар»

После двух аномально дождливых и холодных лет 2016 и 2017 годов, когда значительная часть урожая просто погибла на полях Ленобласти, в 2018 году природа оказалась максимально благоприятной к областным аграриям. Теплое и сухое лето и осень позволили убрать созревшие злаки, травы и овощи на 10 дней раньше намеченного срока.

О том, насколько 2018 год оказался успешнее предыдущего, говорят такие цифры: сбор капусты, моркови, свеклы оказался на 23% больше, чем в 2017 году, зерновых и масличных культур собрали на 40% больше, картофеля — вдвое больше, семян многолетних трав — на 11% больше, а рапса — 25 раз больше, чем в 2017 году. Под урожай 2019 года посеяно 8,5 тыс. га озимых культур (в 2,5 раза больше, чем в 2017 году.

Lenobl.ru Уборка капусты в Ленобласти

Основными задачами сельского хозяйства Ленобласти губернатор региона считает ввод в оборот новых сельскохозяйственных земель, увеличение количества фермерских хозяйств, строительство новых тепличных хозяйств, овощехранилищ, складских и логистических центров и, конечно, реализацию программы «Ленинградский гектар».

Эта программа была инициирована губернатором Александром Дрозденко в начале 2018 года. Она предполагает предоставление желающим осваивать отдаленные районы Ленобласти до 10 гектаров земли и до 3 млн рублей подъемных. Участниками программы могут стать как жители Ленобласти, так и других регионов России. В течение минувшего года были подготовлены необходимые правовые основания для запуска программы, сформированы земельные участки, в бюджет заложены необходимые средства: 150 млн рублей на 50 пробных проектов. Официальный старт «Ленинградского гектара» будет дан 1 февраля 2019 года.

Причем власти могут не ограничиться поддержкой собственно производителей сельскохозяйственной продукции и расширить виды деятельности, которой можно заниматься на выделенной земле. В частности, в список могут попасть проекты по созданию баз отдыха, кемпингов, экологическому туризму и другие. Важно, чтобы эти проекты создавали новые рабочие места и налогооблагаемую базу. Те, кто успешно освоит первые 3 миллиона рублей, смогут претендовать на гранты до 30 млн рублей из областного бюджета.

Туристический рай — всё ближе

То, что туризм должен стать одним из драйверов региональной экономики, власти Ленинградской области провозгласили еще несколько лет назад. Минувший 2018 год в Ленобласти был объявлен Годом туризма, и предпринято немало усилий для того, чтобы эти декларации не остались лишь на словах.

Масштабные реставрационные работы проходили в центре Выборга — одного из центров притяжения туристов в Ленобласти. Продолжилась реализация проекта по созданию туристско-рекреационного кластера в древней столице Руси, селе Старая Ладога — одном из ключевых пунктов на туристском маршруте «Серебряное ожерелье России». В ближайшие годы здесь планируется создать общенациональный туристско-культурный центр, построить несколько объектов для приема и обслуживания туристов, выполнить работы по сохранению памятников старины.

Одним из наиболее зримых подтверждений «туристического» курса Ленобласти стало строительство причалов для больших пассажирских судов в привлекательных для туристов населенных пунктах региона. Причалы уже построены в Старой Ладоге, Свирьстрое и у крепости Орешек в истоке Невы. На очереди — причалы для туристических лайнеров в Киришах, Невской Дубровке и Выборге.

Lenobl.ru Причал у крепости Орешек

Усилия по развитию туризма не пропали даром: по итогам 2018 года Ленинградская область вошла в топ-5 самых привлекательных туристических регионов России. По данным агентства «ТурСтат», в 2018 году Ленобласть с туристическими целями посетили более 5 млн человек, из них 3 млн — туристы, которые переночевали в области, еще 2 млн приехали в регион из Санкт-Петербурга на экскурсию.