На очень крутом холме, со склонами под 45 градусов, над реками Северной Двиной и Топсой, на фоне голубого неба стоят залитые солнцем стены разрушенной церкви. Лучшего места «ближе к Богу» не придумать. Но и для наблюдения, обороны, это лучшее место. Как минимум 600 лет здесь то молились, то проливали кровь. Ни у кого известного в истории, связанного с этой высотой даже случайно, жизнь счастливой не назовешь. Топецкие высоты…

Владимир Станулевич Руины Никольской церкви 1753 г. Деревянная Христорождественская церковь 1620 г. стоявшая рядом погибла в годы Советской власти.

«Топса, группа населенных пунктов в Виноградовском районе Архангельской области, расположенных на правом берегу р. Северной Двины, в устье р. Топсы… Население — 449 чел. (2016). Территория известна как Топецкая боярщина, которая являлась частью владений новгородской посадницы Марфы Борецкой…» (1).

«Марфа Борецкая (Исакова) (?-?). …Ее вторым мужем был новгородский посадник Исаак Андреевич Борецкий… Благодаря своему богатству, основу которого составляли огромные земельные владения, Марфа Борецкая после смерти мужа приобрела большой политический вес и вместе с сыном Дмитрием Исааковичем Борецким возглавила группировку новгородских бояр, выступавшую против объединительной политики Москвы, и начала переговоры с польским королем и великим князем литовским Казимиром 4… В феврале 1579 г. в Новгород вошли войска Ивана III, Марфа Борецкая с внуком Василием и ее сторонниками были высланы в Москву. Ее земельные владения были отписаны на Ивана III. Время и обстоятельства смерти Марфы Борецкой неизвестны. По одной версии, не доехав до Москвы, она умерла в тверском селе Млеве… По другой — ее постригли в монахини под именем Марии и сослали в Нижегородский Воскресенский монастырь, где она и скончалась» (2).

Археолог Русского Севера О. Овсянников: «Топецкое городище. Городище расположено на левом берегу р. Топсы, в 4 км от впадения ее в Северную Двину. Сохранившаяся площадка имеет в плане форму прямоугольника со слегка скошенными углами. С напольной стороны городище окружено рвом (ширина 13 м, глубина 1,5 м) и валом (ширина 10 м, высота от 2,5 до 4 м). Культурный слой памятника был полностью уничтожен, когда в начале XVII века расположенное на площадке городка кладбище было ликвидировано и вместе с костями «досыпано» на вал. Дело в том, что в основании насыпи вала, со стороны городищной площадки, кое-где прослеживается слой обожженой глины» (3).

Обожженая глина — это штурм, гибель в пожаре.

Московская повесть о походе Ивана Васильевича III на Новгород: «И в тот же день был бой у воевод великого князя… на Двине с князем Василием Шуйским, а с ним вместе были заволочане все и двиняне. …уже к вечеру одолели полки великого князя и перебили множество двинян и заволочан… многих же в плен взяли, а потом и селения их захватили.» (4).

О. Овсянников: «Можно полагать, что перед нами остатки тарас или городен XV в., стоявших с внутренней стороны вала (как в Емецком или Вельском городищах). Важно то, что городище начала XVII в. полностью сохранило свою древнюю планировку (что было нетрудно, т.к. городок XV в. точно «сел» на прямоугольный мыс между двумя глубокими оврагами). Во время зондирования позднего вала в культурном слое, примыкавшем к насыпи вала, был обнаружен костяной гребень традиционной трапециевидной формы. Вероятно, с XVII в. здесь стояла деревянная церковь, в XVIII в. на городищной площадке был построен каменный храм» (3).

Олег Владимирович Овсянников (род. 6 марта 1937 года, Тобольск, СССР) — советский и российский археолог, историк, музейный работник. Среднюю школу окончил в Архангельске, где в областном театре работали его родители. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Института материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН). Автор более 200 публикаций. В число его археологических раскопов и обследований входят: городища Мангазея и Пустозерск с окрестными памятниками, могильники X—XIII веков на реках Печоре, Ваге, Устье, Северной Двине; укреплённые феодальные усадьбы XIV—XV веков на Северной Двине, Ваге, Пинеге, Емце, такие как Орлец, Топса, Варенга, Вотложма, Кеврола; северные посады-города, такие как Холмогоры, Каргополь, Архангельск, Шенкурск. В настоящее время О. В. Овсянников проживает в Германии, в Вюрцбурге, где продолжает работать над новыми книгами и статьями (5).

«Топецкий приход состоит из 24 деревень, расположенных по обеим берегам реки Топсы, впадающей в его пределах в реку Северную Двину… Жителей к 1 января 1895 г. состояло 716 мужского пола и 825 женского пола. Между прихожанами в сильной степени распространен раскол беспоповщинского толка, проникший сюда из соседних топецких и борецких лесов, коих в древности находилось множество пустынь, заселенных разного рода преступниками, скрывающимися здесь от правительства и всегда обращающимися в раскол. Когда большинство этих пустынь при императрице Елизавете Петровне и императоре Павле I были сожжены, то часть живших в них раскольников обрекли себя на самосожжение, а еще более разбежались в соседние приходы, в том числе и в Топецкий…

О приходских церквях в первый раз упоминается в списке 1620 г., хранящемся в соседней Троицкой церкви, к царю Михаилу Феодоровичу о правах на земли и о населении трех смежных волостей — Троицкой, Топецкой и Кургоминской. Из этого списка видно, что в описываемом приходе в то время были две деревянные церкви: Христорождественская и Никольская… Никольская церковь… в 1736 г. сгорела от молнии. Вместо сгоревшей устроена, по грамоте от 3 июня 1743 г. нынешняя каменная церковь, освященная в 1753 г. В ней три престола: главный в честь Николая Чудотворца, придельный южный во имя Всех Святых и северный — пророка Илии. Храм этот, имеющий вид корабля, в настоящее время довольно ветх, внутри отбелен, а снаружи оштукатурен… Христорождественская церковь, бывшая с 1620 г., заново перестроена в 1876 г. Иконостасы двухъярусные с иконами довольно древнего письма…

Из икон, находящихся в храмах Топецкого прихода, особенно чтится… образ Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». По преданию старожилов, один крестьянин, Бурмакин, плывущий в г. Архангельск по р. Двине, увидал эту икону на поверхности воды, взял ее к себе и поместил в клети своего дома. Слух об этой иконе привлек к ней благочестивых богомольцев, которые по вере и своей молитве удостаивались чудесного исцеления от болезней. …икона эта около 1790 г. перенесена была в приходской храм, где и ныне она находится… Такое же почитание воздается иконе Преображения Господня, явившейся, по преданию старожилов, около 1680 г. в семи верстах от приходских храмов при реке Топсе на черемухе, несколько раз переносимой в приходские храмы, но чудесно возвращавшейся на место своего явления…

При двух храмах имеется отдельно от них стоящая деревянная колокольня с 8 колоколами, из коих один большой, в 66 пудов, пожертвован крестьянином Иваном Федоровичем Худяковым. На одном из малых колоколов в 6,5 пуда имеется надпись, свидетельствующая, что он вылит в 1393 или 1593 году (цифра, означающая сотни, не вполне сохранилась)» (6).

В 1917 году после февральских событий в далеком Петрограде стал рушиться крестьянский мир Топсы, а через 1,5 года здесь развернулись тяжелейшие бои между сторонниками и врагами новой, еще непонятной никому России.

Вощиков Н.Я. (советский деятель, оставивший воспоминания, — В.С.): «…Борецкая волость с первых дней организации Советской власти (март 1918 года) была одной из передовых революционно настроенных волостей Шенкурского уезда…

На общем собрании граждан Борецкой волости присутствовали несколько сот человек… Доклад «О международном положении и наших задачах помощи фронту» сделал И.Я. Гагарин… А когда докладчик перешел к вопросу о помощи фронту, то один из присутствующих поднялся и остановил его словами: «Все, товарищи, ясно! Мы, борчане, в помощь фронту должны организовать добровольческий отряд. Меня прошу записать первым!» Это сказал бывший солдат-фронтовик Семен Михайлович Орлов… Не прошло и часа, как записалось 72 человека.

На другой день добровольцы единогласно избрали своим командиром бывшего старшего унтер-офицера Семена Федоровича Голикова, а отряд свой назвали «Отряд борецкой бедноты».

Голиков Семен Федорович родился в 1891 году в д. Александровская (Шипуново), в простой крестьянской семье… Участник 1-й мировой войны 1914−1918 гг., ст. унтер-офицер. С октября 1918 года командир партизанского отряда Борецкой бедноты. После Гражданской войны, в 1920-е гг. работал в Борке в своем хозяйстве. В 1930 г. — председатель колхоза «8-е марта». 12.06.1942 г. военным трибуналом войск НКВД по ст.58−10 ч.2 незаконно осужден к лишению свободы сроком на 10 лет. Умер в лагере.

В тот же день отряд в полном составе прибыл в Сельцо, штаб Двинской бригады. Перед будущими бойцами с пламенной речью выступил комбриг тов. Уборевич (7).

Уборевич, Иероним Петрович (2(14).01.1896−11.06.1937) — советский военный деятель, командарм 1-го ранга (1935). Член Коммунистической партии с марта 1917… Родился в д. Антандрия Зарасайского уезда Ковенской губернии в семье крестьянина. Окончил Константиновское артиллерийское училище (1916). Участвовал в 1-й Мировой войне в чине подпоручика… В октябре 1917 — одни из организаторов Красной гвардии в Бессарабии… направлен на Северный фронт, где занимал должность инструктора артиллерии, командира бригады, а с декабря 1918 — начальника 18-й стрелковой дивизии 6-й армии в боях против англо-американских интервентов… Незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно (8).

Красные: «К 11 октября наши войска подготовились и, поддерживаемые огнем нашей флотилии, начали решительный штурм главных позиций противника, и после упорных четырехдневных боев заняли район Борки — Городок. Здесь было захвачено 13 орудий (из них одно 120-мм на плоту), громадные запасы продовольствия, обмундирование, пулеметы, винтовки.

Наступление продолжалось и в последующие дни, причем последовательно нами на правом берегу были заняты дер. Топса (16 октября)…» (9).

«На следующий день, рано утром, отряд походным порядком, минуя Городок, Сельменьгу и Троицу, прибыл в распоряжение передовых частей Красной армии на Топецкие высоты… Рано утром 27 октября 1918 года англо-американские интервенты и белогвардейцы, под прикрытием мощного артиллерийского огня, большими силами повели наступление на наши Топецкие позиции. Мощным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем две атаки противника были отбиты…» (7).

Англичане: «Наша атака началась 19 июня 1919 года примерно в 4.30 утра. Подразделения правого берега вышли из Кургомени и отправились в обход, через лес, чтобы ровно через 24 часа штурмовать позиции противника на правом фланге… Но наступление не стало для врага полной неожиданностью, поскольку дезертир из числа русских сообщил о некоторых наших намерениях… Наследующий день, 20 июня, в четыре часа утра начали бомбардировку противника на берегах и на реке. Русские полки, отправленные в наступление на Топсу, завладели селом, взяв там в плен четыреста человек боевого состава, захватив пару боевых пушек и несколько пулеметов» (10).

Красные: «Наступление противника 19 июня. …Уже ночью его тяжелая береговая артиллерия и суда начали громить наши позиции. Разведка, высланная с востока от дер. Текутиха, обнаружила в 12 верстах от устья р. Топса недавно сделанную просеку и хорошо расчищенную дорогу. Агенты нашей разведки видели в лесу английский телефонный провод, шедший к нашим позициям. Около 14 часов артиллерийский огонь противника усилился, часть его флотилии в составе 3 судов начала подниматься вверх по реке и вступила в бой с нашими кораблями…

20 июня около 5 часов утра противник обходным движением занял дер. Текутиху, захватил легкую полевую батарею и окружил наши части, занимавшие позиции по левому берегу реки Топса; …потеря наблюдательных пунктов в дер. Топса оказалась для флотилии совершенно неожиданной. В связи с новой боевой обстановкой командующий бригадой приказал открыть флоту огонь по подступам к дер. Плес и по району реки Топса. Противник, разбив наши части и заняв укрепленный район реки Топсы, без сопротивления занял дер. Троица, получив в свои руки прекрасный наблюдательный пункт.

… в 21 час. 30 мин. отдан был приказ об открытии ураганного огня по деревне Топса, так как предполагалась контратака нашей пехоты. Неоднократные указания командования флотилии на крайний износ пушек, на недостаток снарядов и бесцельность стрельбы — вызывали лишь распоряжения об усилении огня. Стрельба не прекращалась в течение ночи, а в 10 часов утра 21 июня отдан был приказ частям об отходе на новые позиции у деревень Сельцо — Сельменьга» (11).

Генерал Э. Айронсайд: «Двенадцатого числа Грехэм начал тщательно подготовленное наступление. Его целью было взятие высот в Топсе и Троице на правом берегу… Русские должны были начать лобовую атаку при поддержке достаточно сильного заградительного огня и двух канонерских лодок «Кокчайфер» и «Глоуорм», в то время как гемпширцы с двумя гаубицами совершали обходной маневр по лесу, появляясь в тылу противника в момент атаки. Атака русских увенчалась блестящим успехом. В плен было взято более пятисот человек, на позициях насчитали около сотни убитых. Мы потеряли убитыми и раненными семь британцев и сотню русских» (12).

Красные: «Измена командира 2 роты поручика Андреева позволила совершить обход, окружить правофланговый батальон, и захватить орудия правого берега. «Лишь самой ничтожной части удалось спастись бегством, большинство нас были или уничтожены на месте, или взяты в плен… Контрудар 1-го батальона успеха не имел. …отошли к Сельменге» (13).

Белые: «Большевистские стрелки разряжали пулеметы и несколько раз выбрасывали белый флаг, но когда солдаты подходили, встречали огнем. Взято 3 орудия… 15 пулеметов, 368 пленных. Убито 3 офицера, ранено 3, солдат убито 14, ранено 68, без вести пропали 12. Потери большевиков больше. За вчерашний день предано земле 100. Ночью большевики атаковали 3 батарею два раза, но были отбиты» (14).

Красные: «Наши пехотные части перешли в наступление и временно заняли деревню Сельменга. Поводом к наступлению послужил переход к нам 126 перебезчиков, сообщивших о восстании в полку… имени Дайера. Ими было указано что весь командный состав перебит восставшими во время ночевки в тылу расположения противника. Полк весь разбежался и по лесным болотам пробирается в наше расположение». После взятия Сельменги снова взяли Топсинские позиции» (15).

«Во время летнего наступления интервентов и белых в 1919 на территории Топсы погиб первый председатель сельского Совета В.С. Некрасов и комиссар Г.И. Самодед» (16).

«Некрасов Василий Степанович (1877−22.07.1919 г., с. Топса Шенкурского уезда). Участник Первой мировой войны. В начале 1918 вернулся на родину, был избран первым председателем Верхне-Топецкого сельсовета. С началом Гражданкой войны и иностранной военной интервенции принимал участие в боевых действиях на стороне Красной армии против интервентов. В июле 1919, когда Топса была занята белыми войсками и интервентами, захвачен в плен и убит» (17).

«Самодед Григорий Иванович (7.032.1883, с. Жовдень Черниговской губ. — 8.07.1919, д. Плесо Шенкурского уезда (ныне с. Топса Виноградовского р-на) Архангельской губ.). Участник Гражданской войны… Участник революции в Петрограде… С октября 1918 принимал участие в боях на Севере: старший сотрудник военно-полевого трибунала. С ноября 1918 — политкомиссар 1-й бригады 18-й стрелковой дивизии… с июля — политкомиссар 3-й бригады. 19 июня 1919 белые и интервенты начали крупное наступление… В этих боях комиссар Самодед был тяжело ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. 8 июля 1919 на берегу Северной Двины расстрелян (по другим данным — умер в плену)» (18).

9 августа 1919 года англичане и белые силами бригад генералов Седлера-Джексона и Мурузи снова перешли в наступление, отбили Топецкие позиции и продвинулись вперед на десятки километров. 13 сентября 1919 года 54-я дивизия РККА снова и окончательно заняла Топецкие высоты.

Топсинские высоты с церквями и городищем больше не знали боев. Надо надеяться — и не будут знать…

Примечания: