Meo Hav Партия «Грузинская мечта». Агитационное граффити

Кризис, основные черты которого наметились в правящей партии «Грузинская мечта» уже давно, в очередной раз напомнил о себе и проявил себя незадолго до наступления нового, 2019 года. Фоном и формальным поводом для возникновения проблемы стал вопрос назначения судей Верховного суда, но многие независимые эксперты корни нарастающего в правящей команде конфликта видят гораздо глубже и полагают, что в «Грузинской мечте» начинается очередной этап реорганизации и чистки рядов от непослушных и непокорных членов, препятствующих проведению «основной линии партии».

По их мнению, процессы эти в определенной мере связаны с предстоящими в 2020 году парламентскими выборами, к которым правящая команда должна подойти единой, сплоченной, единомыслящей и свободной от «противоречивого балласта». И «балластом», от которого постепенно избавляется «Грузинская мечта» оказываются те ее члены, которые вместе с учредителем партии стояли у истоков ее основания, но посмели высказать свое мнение по отдельным «ключевым» вопросам.

С целью решения проблемы правящая партия созвала срочное заседание парламентской фракции с участием председателя партии Бидзины Иванишвили сразу же после новогодних праздников, 3 января, и приняла некоторые неотложные меры. Одной из таких мер стало исключение депутата парламента Гедевана Попхадзе из состава комитета по юридическим вопросам, в котором тот занимал должность первого заместителя председателя.

Ранее должность председателя комитета неожиданно покинула Эка Беселия, еще один депутат, стоявший у истоков создания «Грузинской мечты». По ее инициативе, после ее ухода, 31 декабря, и был назначен Попхадзе первым заместителем председателя и в этом ранге исполнял обязанности председателя всего несколько, к тому же выходных дней. Сама Беселия на заседании фракции «Грузинской мечты», где Попхадзе был отстранен от должности заместителя председателя и исключен из состава комитета, не присутствовала, так как, по информации пресс-службы парламента, находилась в Англии и проводила встречи в Вестминстерском фонде в поддержку демократии.

Поэтому ее вопрос на данном заседании партия не рассматривала, но, как заявили лидеры «Грузинской мечты», к вопросу Беселия они вернутся позднее.

Попхадзе не впервые становится проблемой для самой правящей партии, так как и ранее он неоднократно фиксировал «отличную» от основной позицию по некоторым спорным вопросам. В начале апреля прошлого года, когда парламент утверждал кандидатов в попечительский совет Общественного телевидения Грузии, Гедеван Попхадзе выступил против кандидатуры журналиста Нинии Какабадзе, мотивировав свою позицию тем, что она несправедливо критиковала патриарха и Грузинскую православную церковь.

Parliament.ge Гедеван Попхадзе и Эка Беселия

Какабадзе все же была избрана членом попечительского совета, а протест Попхадзе и противостояние между старым и новым составами «Грузинской мечты» привели к тому, что учредитель партии Бидзина Иванишвили «вернулся в политику» и занял пост председателя партии. И уже официально стал определять политику партии и правительства, что раньше делал «неформально», находясь «в тени».

Члены политсовета партии после заседания 3 января и не отрицали, что «позиция Бидзины Иванишвили в вопросе исключения Гедевана Попхадзе совпадала с основной позицией правящей партии».

Вопрос бессрочного назначения судей Верховного суда оказался неприемлемым для части депутатов парламентского большинства по той причине, что представленные Верховным советом юстиции кандидаты большей частью были судьями «старого поколения», которые, по мнению депутатов, в период правления экс-президента Саакашвили выносили несправедливые, но угодные тогдашним властям приговоры. По просочившейся из кулуаров «Грузинской мечты» информации выяснилось, что именно таких кандидатов в парламенте лоббировал не кто иной, как спикер Ираклий Кобахидзе, а так как «самостоятельно принимающим решения лицом» его не считают, небезосновательно предполагают, что поддержку этим кандидатам оказывает «сам» учредитель партии.

Заявления, которые после заседания «Грузинской мечты» и исключения Попхадзе делали лидеры партии, были одинаковыми и однозначными: вопрос судей Верховного суда никакого отношения к вопросу Попхадзе не имеет. Свое решение об исключении депутата из комитета они объяснили «процедурными нарушениями», с которыми Эка Беселия представила кандидатуру Попхадзе на пост первого заместителя председателя комитета.

«Решение об отзыве Гедевана Попхадзе из комитета по юридическим вопросам имело две причины. Одна — грубое нарушение регламента, и все квалифицированные юристы согласны, что он был назначен на пост первого заместителя с грубым нарушением регламента. А второй причиной было нарушение принципа командности. Этот вопрос следовало предварительно обсудить в команде», — пояснил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

Supremecourt.ge Верховный суд Грузии

Какую-либо связь между отставкой Эки Беселия с должности председателя комитета по юридическим вопросам, отстранением Гедевана Попхадзе от должности первого заместителя председателя и вопросом назначения судей Верховного суда спикер парламента категорически отрицает.

«Распространение подобных информаций — это результат отсутствия информации. Отставка Эки Беселия была решена давно, задолго до этого. А что касается отзыва Гедевана Попхадзе, причины я уже объяснил. Поэтому советую всем либо стремиться получить больше информации, либо прекратить политические спекуляции», — отрезал Ираклий Кобахидзе.

Между тем в самой правящей партии у Попхадзе и Беселия появились открытые сторонники из числа депутатов всё той же «старой» команды. Они уверены, что «все дело в судьях, которые были бессловесными исполнителями приказов Саакашвили и которым не место в Верховном суде». Уже после заседания фракции и бюро парламента ряд депутатов открыто зафиксировал журналистам свою позицию в этом вопросе, пообещав до конца бороться против «бессрочного назначения на должности судей Саакашвили-Адеишвили».

Такая ситуация внутри «Грузинской мечты» дала основания аналитикам предположить, что правящая команда начинает реально распадаться и вскоре может разделиться на две или несколько политических сил. Основная масса «послушных» соратников сплотится вокруг Иванишвили, остальные либо покинут активную политику, либо попытаются сформировать свою политическую силу и начать открытое оппонирование «Грузинской мечте» уже в новом амплуа. Потому что оппонирование внутри правящей партии, как правило, заканчивается отторжением «оппонента». Именно так «Грузинская мечта», точнее, ее руководитель, поступили с некогда входившими в единую правящую коалицию политическими партиями, отсоединив их от себя и отбросив в ряды оппозиции. Лишенные поддержки, эти партии так и не сумели набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти в парламент следующего созыва, 2016 года. Так, за бортом активной политики остались Республиканская партия, «Национальный форум», ранее же в ряды оппозиции были отправлены «Свободные демократы». И лишь лояльным к нынешней власти «Промышленникам» выделили малое количество мест в центральном и местных органах власти. За бортом оказались и некогда активные члены самой партии «Грузинская мечта», часть которых переметнулась в ряды сторонников «Единого национального движения», другие же от активной политики отказались.

(сс) Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

Таков стиль правления учредителя и нынешнего председателя партии Бидзины Иванишвили, на что указывают и его бывшие соратники по коалиции «Грузинская мечта».

«Иванишвили не ориентирован на компромиссы в политике. Он не способен на коллегиальные отношения», — так сформулировал характер и стиль правления лидера «Грузинской мечты» республиканец Давид Бердзенишвили, тот самый, который в парламенте созыва 2012 года был активным сторонником и соратником Иванишвили и его партии и защищал все инициативы и идеи правительства, сумевшего сменить власть Михаила Саакашвили.

На встрече парламентской фракции 3 января вопрос наказания непокорного Попхадзе был не единственным. По просочившейся из кулуаров «Грузинской мечты» информации, председатель партии высказал «своим подопечным» явное недовольство в связи с отзывом из парламента законопроекта о культивации конопли.

Как сообщили грузинские СМИ со ссылкой на некий «информированный источник», реакция Иванишвили на отзыв законопроекта была очень резкой, и тот строго выговорил депутатам за то, что они не сумели донести до населения всю пользу от этого законопроекта. Страна же, как заявил Иванишвили, уже потеряла «значительный доход».

Председатель партии выразил недовольство тем, что его соратники не проявили должной ответственности по отношению к тому законопроекту, над которым он работал в течение двух лет. Тем самым Иванишвили, хотя и на закрытой партийной встрече, но подтвердил предположения, что автором и инициатором этого спорного законопроекта был он сам, сведя на нет все усилия соратников, пытавшихся доказать, что законопроект был составлен в МВД, и что лидер партии никакого отношения к нему не имеет.

Как известно, правительство Грузии приняло решение об отзыве законопроекта о культивации конопли из парламента под давлением общественности и патриархии, увидевших в нем серьезную угрозу здоровью населения и безопасности страны. А также по итогам первого тура выборов президента, после которого правящая партия осознала, что победу во втором туре реально может одержать ее оппонент — кандидат от «Единого национального движения». Правительство Грузии пошло «на уступки» не только в вопросе разведения конопли. Премьер в промежутке между первым и вторым турами объявил о списании населению старых банковских долгов, Национальный банк отложил вступление в силу закона, до предела ужесточавшего процедуры выдачи банковских кредитов, на время были отложены и другие вызвавшие у населения протест нововведения, в том числе требование перекрашивания такси в единый белый цвет.

Nbg.gov.ge Кассовый центр Национального банка Грузии

Эти небольшие отступления от «основной линии», а также проведенная между первым и вторым турами выборов «агрессивная предвыборная кампания», целиком направленная на дискредитацию «Единого национального движения», сделали свое дело, в которое весомый вклад внесли и члены избирательной администрации. И желанный для «Грузинской мечты» кандидат стал президентом Грузии. Следует ожидать, что отныне, после новогодних праздников, правительство Грузии вновь перейдет к наступательной политике и вернется к рассмотрению и претворению в жизнь всех отложенных законов, проектов или инициатив.

А население Грузии встретило Новый год с единственной позитивной новостью — пенсионерам с 1 января повысили пенсии на 20 лари, и теперь вместо 180 лари они будут получать 200 лари (около $75). Одновременно по всей стране подорожали мука и хлеб (основной компонент ежедневного рациона населения), яйца и другие продовольственные продукты, а также сигареты. Вступила в силу «пенсионная реформа», заработало Пенсионное агентство, а это значит, что каждый работающий гражданин Грузии в возрасте до 40 лет обязан начать перечисление в Пенсионный фонд 2% от своей заработной платы, в надежде, что когда в возрасте 60 лет (для женщин) или 65 лет (для мужчин) он (или она) выйдет на пенсию, будет получать определенную надбавку к нынешней, уравнительной пенсии. Перспектива, вызывающая у населения и независимых экспертов серьезные сомнения, так как правительство Грузии, объясняя суть реформы, прямо заявило, что накапливаемые в Пенсионном фонде средства граждан будет направлять на инвестирование «портфелей с низким уровнем риска», а при желании самих владельцев пенсионных сбережений — и на «портфели со средним и высоким уровнем риска». То есть эти деньги «на месте стоять не будут», они станут дополнительным капиталом, который правительство Грузии намерено «пускать в оборот» с целью «развития экономики».

И еще один негатив постновогодней Грузии — очередная вспышка так называемого свиного гриппа, от которого, по официальной информации, скончались уже 8 человек, и еще десятки пациентов в тяжелом состоянии находятся в больницах, в реанимационных отделениях, где подключены к аппаратам искусственного дыхания. И подозрительные взгляды в сторону основанного при поддержке США Центра имени Лугара, где, по неподтвержденным данным, проводятся испытания различных смертоносных вакцин. Несмотря на то, что правительство Грузии подобные сообщения и, тем более, причастность к ним американцев категорически опровергает, опасений у населения Грузии меньше не становится, а уверенности в собственной безопасности не прибавляется.