2018 год был богат на политические кризисы, убийства, террористические акты и исторические встречи на высшем уровне. А что произошло в Турции в это время?

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Запад беспокоят российско-турецкие отношения

Сближение России и Турции было встречено с опасением Западом и НАТО. Турецкий дипломат в своем интервью для Financial Times заявил о том, что «отношения Турции с США сейчас переживают наихудший период за последние 50 лет — и это делает Россию очень привлекательным вариантом». Сближение между Анкарой и Москвой продолжилось на протяжении всего 2018 года. Как пишет газета Sözcü, помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сделал заявление по поводу поставки в Турцию систем ПВО С-400: «Контракт подписан, в настоящее время он реализуется. Турецкая сторона выразила желание ускорить его реализацию». Председатель Военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что поставка систем ПВО С-400 из России в Турцию вызывает серьезную озабоченность НАТО. Согласно материалу в журнале Breaking Defense, специализирующегося на последних новостях в области оборонной промышленности, Павел напомнил о том, что С-400 не совместимы с технологиями обороны НАТО, поэтому в Турции они будут интегрированы в качестве отдельных систем ПВО. Но главной проблемой является то, что российские системы смогут зафиксировать все ресурсы стран-членов НАТО с помощью Турции. По сообщению AktifHaber, в апреле президент России Владимир Путин прибыл в Анкару для участия в двусторонних переговорах и трехстороннем сирийском саммите вместе с главой Ирана Хасаном Рухани. В рамках контактов в Анкаре Путин и Эрдоган в первую очередь приняли участие в церемонии начала строительства атомной электростанции Аккую, которая была организована в формате видеоконференции в президентском дворце в Анкаре. Общая стоимость АЭС «Аккую» составит 22 миллиарда долларов. Путин в своей речи на церемонии подчеркнул, что этот день является не только днем старта строительства атомной электростанции: «В то же время мы выстраиваем сектор ядерной энергетики Турции. Это новый поворот. Это станет новым шагом в развитии экономики Турции». Путин также заявил о планах запустить электростанцию в 2023 году, отметив, что благодаря сотрудничеству турецких и российских экспертов эта «амбициозная цель» будет достигнута.

Kremlin.ru Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган

Выборы президента Турции

Как сообщает газета Milliyet, 24 июня 2018 года в Турции состоялись выборы президента и парламентские выборы. Выборы, которые при нормальных обстоятельствах должны были состояться 3 ноября 2019 года, по предложению председателя Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели и с согласия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были перенесены на более ранний срок. Действующий президент вновь выдвинул свою кандидатуру, его соперниками стали Мухаррем Индже, Мерал Акшенер, Селяхаттин Демирташ, Темел Карамоллаоглу и Догу Перинчек. Бахчели объявил, что они не будут выдвигать кандидата от своей партии, а вместо этого поддержат Эрдогана, который одержал победу в первом туре, набрав абсолютное большинство голосов.

Убийство саудовского журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

Согласно газете Sözcü, убийство саудовского журналиста Джемаля Кашикчи (Хашогги), которое произошло 2 октября в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, стало одним из самых важных событий, оставивших свой след в 2018 году. После того, как были обнародованы доказательства того, что Кашикчи был убит группой приближенных к наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Салман Аль Сауду лиц, многие страны и международные организации призвали пролить свет на это убийство. Правительство Саудовской Аравии, которое первоначально отрицало все обвинения, было вынуждено признать, что «Кашикчи погиб в результате борьбы в здании консульства».

Режим чрезвычайного положения продлевался 7 раз

Euronews сообщает о том, что режим чрезвычайного положения (OHAL), который был введен в Турции после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, завершился 18 июля 2018 года. Всего режим чрезвычайного положения в Турции продлевался 7 раз на период в три месяца каждый, что в общей сложности составило 728 дней. За два года режима было опубликовано 32 постановления/ указа с силой закона (KHK), в результате которых 125,8 тысяч человек были уволены с государственной службы; из университетов — 7080 академиков; 60% офицеров турецких вооруженных сил отстранены или отправлены на пенсию; 1480 школ, 64 частных образовательных центра, 847 студенческих общежитий, 47 частных медицинских центров, 15 университетов были закрыты. Отчет по деятельности во время режима OHAL, опубликованный 17 апреля Объединенной платформой по правам человека (İHOP), гласит, что в отношении 67 газет было вынесено решение об их ликвидации; за два года всего было закрыто 70 газет, 34 радио‑ и 33 телеканала; профсоюз турецких журналистов заявил о том, что 143 журналиста и работника средств массовой информации были отправлены в тюрьму.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Операция «Оливковая ветвь»

«Оливковая ветвь» — это операция, начатая турецкими вооруженными силами 20 января 2018 года совместно с группами «Свободной армии Сирии» в сирийском городе Африн провинции Алеппо и городе Телль-Рифаат района Азааз. Целью операции Анкара обозначила очистку региона от «террористических организаций, представляющих собой угрозу для существования страны»: Рабочей партии Курдистана (РПК), «Союза сообществ Курдистана» (KCK), «Демократичесого союза"/"Отрядов народной самообороны» (PYD-YPG) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также обеспечение безопасности пограничной линии и людей, проживающих в регионе, установление контроля над областью. По состоянию на 26 марта 2018 года населенные пункты Бюльбюль, Джиндерес, Мабатлы, Раджо, Шеран, Шейх-эль-Хадид, а также 282 деревни, 6 сельских поселений, 23 стратегические возвышения или горы, 1 плотина, 1 аэропорт и 1 военная база (в общей сложности 50 стратегических точек), всего 332 области были взяты под контроль турецких вооруженных сил при поддержке «Свободной армии Сирии». 18 марта турецкая армия объявила о взятии города Африн, а 24 марта 2018 года генштаб Турции заявил о том, что район Африн полностью перешел в руки турецких вооруженных сил и «Свободной сирийской армии».

U.S. Army Турецкие солдаты

Отток турецкого капитала за рубеж побил все рекорды

Согласно данным бизнес-портала Patronlar, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) своим давлением на оппозиционные компании начала наносить сильный удар по турецкой экономике. В 2018 году объем капитала, покинувшего Турцию, побил все рекорды. Общий объем прямых инвестиций турецких бизнесменов за рубеж за всю историю республики до конца 2009 года составил 19,9 миллиардов долларов, а за последние пять лет этот показатель достиг 34 миллиардов долларов. В прошлом году отток капитала достиг самого высокого уровня и составил 6,5 миллиона долларов. Отток прямых зарубежных инвестиций набрал скорость в 2014 году. Крупная антикоррупционная операция 17 декабря 2013 года, после которой началось давление на оппозиционные компании, спорные шаги в правовой сфере и изменения, которые привели к упрощению доступа к капиталу, стали причиной настоящего взрыва в оттоке капитала турецких бизнесменов за границу.

Турцию посетило рекордное количество иностранных туристов

По данным газеты Dünya, за 11 месяцев 2018 года Турцию посетили 37,5 миллиона иностранных туристов. Общее количество гостей вместе с турецкими гражданами, постоянно проживающими за рубежом, достигло 43 миллионов. По данным министерства культуры и туризма Турции, за 11 месяцев 2018 года количество туристов возросло на 22,25% по сравнению с прошлым годом и составило 37 миллионов 537 тысяч 696 человек. Городом, принявшим больше всего иностранных гостей в период с января по ноябрь (12 миллионов 355 тысяч 65 человек), стала Анталия. Второе место в рейтинге (12 миллионов 265 тысяч 177 туристов) занял Стамбул, а третье (3 миллиона 540 тысяч 847 человек) — Эдирне. В рейтинге стран, выбирающих Турцию для посещения, лидирует Российская Федерация (в период с января по ноябрь 2018 года число туристов из России увеличилось на 26,22%). Второе место заняла Германия (на 25,56% по сравнению с прошлым годом), за ней следует Великобритания (количество туристов возросло на 36,45%).

Коротко, но важно

Церемония открытия аэропорта Стамбула, который после завершения строительства станет крупнейшим в мире аэровокзалом с 6 отдельными взлетно-посадочными полосами, способными принять 500 самолетов и 200 миллионов пассажиров в год, изначально была запланирована на День Республики 29 октября 2018 года, но позже была перенесена. Ожидается, что аэропорт заработает в полной мере в марте 2019 года. Часть нового аэровокзала после открытия была затоплена проливными дождями.

8 февраля 2018 года была запущена служба «Генеалогическое древо» на сайте электронных государственных услуг, с помощью которой граждане могут просмотреть историю своего семейного рода вплоть до 1800-х годов. В течение нескольких часов система не работала из-за огромного количества посетителей сайта.

12 августа по состоянию на 22:40 курс доллара достиг отметки в 7 лир, а евро — 8 лир, чем вызвал серьезные беспокойства в Турции. «Доллар и прочие не смогут преградить нам дорогу. Все те, кто хранит доллары, евро, золото под подушкой, пусть принесут. Пусть в банках лежат турецкие лиры. Это борьба всего народа», — заявил Эрдоган на тему стремительного падения турецкой лиры по отношению к иностранной валюте.

Jeff Djevdet Турецкие лиры

Часть вагонов пассажирского состава сошла с рельсов недалеко от деревни Сарылар города Чорлу провинции Текирдаг, в результате чего поезд потерпел крушение. Катастрофа произошла 8 июля 2018 года. 24 человека погибли, 318 человек получили ранения.

58 лет спустя вновь была принята система «партийного президента». 9 июля 2018 года Эрдоган, который был вновь избран президентом на выборах 24 июня, принял присягу в парламенте, после чего новая система вступила в силу. Во время присяги депутаты Народно-республиканской партии (НРП), «Хорошей партии», Демократической партии народов (ДПН) и «Партии счастья» не встали на ноги. До государственного переворота 27 мая 1960 года президенты в Турции являлись членами партий. Конституция 1961 года сделала всех президентов беспартийными. И лишь 58 лет спустя система «партийного президента» вновь вступила в силу.

25 июля 2018 года предложение о платном отказе от военной службы было принято в парламенте Турции. Тем, кто родился до 1 января 1994 года, предлагается сократить срок военной службы до 21 дня за 15 тысяч лир.

По результатам рейтингов IMDb Starmetre и Moviemetre турецкие кинопроизводители и актеры в 2018 году побили все рекорды предыдущих лет. Первый турецкий сериал от Netfliх «Хакан: защитник» (Hakan: Muhafız (The Protector)) занял 10-е место среди 5 миллионов проектов со всего мира в рейтинге IMDb, установив тем самым рекорд среди всех турецких проектов. Айча Айшин Туран, сыгравшая одну из главных ролей в сериале, заняла 42-е место из 11 миллионов, добившись самых лучших результатов среди всех турецких актеров.

Впервые за 59 лет Турция на президентском уровне посетила Ватикан. Эрдоган встретился с папой Римским Франциском.

Турецкий фильм «Бабочки» (Kelebekler) режиссера Толги Карачелика получил специальную премию жюри на одном из самых престижных кинофестивалей мира, 32-м кинофестивале Sundancе. Он стал первым режиссером в Турции, получившим подобную награду.

Журналист немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель год провел в заключении в турецкой тюрьме Силиври и был выпущен на свободу через день после переговоров премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции жесткими санкциями в случае, если священник Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу. «Никто не может навязывать Турции свое мнение. Мы не намерены терпеть чьи-либо угрозы», — заявила турецкая сторона. Однако в октябре священник Брансон был освобожден.