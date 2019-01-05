Глава крупнейшего польского католического медиахолдинга отец Тадеуш Рыдзик вступил в избирательную кампанию, которая начинается в этом году выборами в мае в Европейский парламент и в октябре или ноябре в сейм Польши. Свои взгляды отец Тадеуш озвучил в интервью принадлежащей ему радиостанции Radio Maryja. И первый же вопрос касался выборов в Европарламент, за кого стоит голосовать полякам — за «крупную партию, которая идет в правильном направлении, но имеем против нее много возражений, или в теории послабее, но с более недвусмысленной программой».

Radiomaryja.pl Тадеуш Рыдзик

В ответ отец Тадеуш призвал «никогда не идти на компромисс со злом». Поскольку «нам нужны люди с верной совестью, которые заботятся о Господе Боге, общем благе, человеке, нации и суверенитете своего государства». И поэтому полякам надо тщательно отслеживать дискуссии и обсуждения, которые будут, интересоваться многими вещами. Среди таковых, например, миграционная проблема, поскольку разглагольствования о том, что Польша нуждается в дешевой рабочей силе — это способ «мышления выскочки, а может, и мошенника». Это камень в огород ныне правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), которая поддерживает привлечение украинцев. Не обошелся глава католического медиахолдинга и без других шпилек. Он обрушился с критикой на средства массовой информации в Польше, которые принадлежат «иностранным государствам». А ведь поляки помнят, что PiS обещал покончить с этим, но воз и ныне там. Дал понять, что не уверен в том, что нынешние власти достойно представляют страну в Европейском союзе, либерализм которого «более опасен, чем коммунизм».

(сс) DAVID ILIFF Европейский парламент в Страсбурге

Однако главным в выступлении отца Тадеуша стал вопрос, какое отношение он имеет к созданию партии «Движение Настоящей Европы» (RPE), которую с осени прошлого года пытается зарегистрировать депутат Европарламента Мирослав Петровский. Дело в том, что Петровский — частый гость принадлежащих отцу Тадеушу средств массовой информации, проводит занятия в Высшей школе социальной и медиакультуры в Торуни, где расположена штаб-квартира Рыдзика. Большинство журналистов и аналитиков уверены, что за RPE стоит глава католического медиахолдинга. С одной стороны, отец Тадеуш заявляет, что по закону священник не может основывать партии. С другой стороны, он подтверждает давнее знакомство с политиком и дает ему высокие оценки. При этом, как отмечают некоторые издания, в неофициальных беседах активисты «Права и Справедливости» признают, что «Движение Настоящей Европы» может стать пугалом для их партии и попытками договориться о хороших позициях в списках на предстоящих выборах для людей, связанных с Рыдзиком.

Если ожидания его не оправдаются, может возникнуть угроза независимого старта на выборах в Европарламент и сейм, новая партия может рассчитывать даже на несколько процентов поддержки за счет PiS. Видимо, поэтому Варшавский суд уже во второй раз проваливает регистрацию RPE. Петровский подавал заявку в конце ноября 2018 года, но его попросили «устранить несоответствия в уставе». Повторная заявка последовала 17 декабря, а 3 января суд выдал постановление с новыми придирками. Депутат в свою очередь отметил, что партийный устав и прочие документы были скопированы из аналогичных документов PiS и «Гражданской платформы». И предупредил, что если в дальнейшем возникнут какие-то новые «несерьезные» проблемы, то «есть люди, которые уже зарегистрировали политическую партию и заявили о своей готовности передать ее нам. Останется только сменить название». Что не может не порадовать оппозицию ныне правящей партии и создает головную боль для «Права и Справедливости».

PiS сегодня сталкивается с проблемой мобилизации сторонников. Так-то в самой партии существует жесткая дисциплина, руководство тщательно отслеживает, что говорят ее представители и как себя ведут. Однако внутри «Права и Справедливости» существуют споры о том, как ей действовать дальше. Часть говорит о необходимости сдвинуться в центр, отказаться от крайностей, чтобы привлечь колеблющихся избирателей. Уже есть некоторые плоды: об уходе из политики заявила скандальная депутат клуба PiS Кристина Павлович. Но есть и те, кто настаивает на правильности прежнего жесткого курса и ориентации на твердое ядро, которое все эти годы хранило верность партии. В этой ситуации перед главой «Права и Справедливости» Ярославом Качиньским стоит непростая задача — дистанцироваться от радикалов, но не оттолкнуть их. Заявить о своей непоколебимой защите «польского суверенитета» и не дать повода обвинить себя в раскачивании европейской лодки и провоцировании выхода из ЕС.

(сс) Rafał Zambrzycki Ярослав Качиньский

Между тем среди тех в PiS, с кем сотрудничает отец Тадеуш, есть влиятельные люди, например, бывшие министры национальной обороны Антоний Мачеревич и окружающей среды Ян Шишко. Их уход может привести к серьезным электоральным потерям «Права и Справедливости», вплоть до двухзначных цифр. При этом надо учитывать, что средства массовой информации Рыдзика — это одни из немногих, кто последовательно отстаивает интересы выходцев из Восточных Кресов и патриотического сообщества, борется с «бандеровской Украиной», не стесняясь критиковать польское правительство за то, что оно закрывает глаза на рост украинского национализма. Это тоже значительный сегмент избирателей. Не исключено, что в итоге PiS придется пойти на уступки отцу Тадеушу. Взаимовыгодным вариантом может стать размен: люди Рыдзика получают возможность пройти в Европарламент при содействии правящей партии, а взамен отец Тадеуш не будет претендовать на места в сейме Польши.