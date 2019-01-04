Минский городской суд провёл сегодня, 4 января, предварительное заседание по резонансному «делу врачей»: в коррупции обвиняются около 100 работников минздрава Белоруссии, являющихся фигурантами 95 уголовных дел. Среди подсудимых — замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.

Берия

«Дело врачей» стало одним из самых резонансных уголовных дел постсоветской Белоруссии наряду с «делом регнумовцев» (приговор оглашён 2 февраля 2018 года) и «делом БелТА» (возбуждено летом 2018 года и до сих пор не закончено). Александр Лукашенко лично контролирует расследование коррупции в белорусской системе здравоохранения.

В ходе обысков у минздравовского начальства были обнаружены большие суммы наличных денег, по версии обвинения — незаконные доходы от «откатов» при закупках медицинской техники, а также других товаров и услуг. Рядовых врачей среди обвиняемых нет.

Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик комментировал резонансные аресты и сообщил, что замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий брал взятки от 2,5 до 10 тысяч долларов за «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения, а также лояльное отношение при выборе поставщиков медицинской техники».

Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик

В этом отношении чиновник минздрава ничем не отличался от ранее попавших в опалу коррупционеров из других министерств и ведомств. Лосицкому предъявлено обвинение по «народной статье», а именно — по ч. 3 ст. 430 УК РБ («Получение взятки», до 15 лет лишения свободы по этой части статьи).

Некоторые арестованные подписали соглашения о сотрудничестве со следствием и даже «явку с повинной». Условием «сотрудничества» является не только выдача коррупционных доходов, но, прежде всего, выдача компромата на вышестоящее начальство. Взамен им обещана лояльность надзирателей и минимальное наказание.

Досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием подписал бывший главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимир Кравченок, который обвиняется по двум статьям УК: ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 424(«Злоупотребление властью или служебными полномочиями»). Мингрорсуд заслушал 4 января информацию о ходе выполнения этого соглашения.

Представитель Генпрокуратуры Юрий Шерснев сообщил прибывшим в Мингорсуд представителям прессы, что и Лосицкий, и Кравченок полностью признали свою вину. По словам прокурора, экс-главврач не только «возместил ущерб» от своей коррупционной деятельности (таковой насчитывают обычно с повышающим коэффициентом), на также дал показания на взяткополучателя — чиновника в минздраве.

По всей видимости, Кравченок дал показания на своего подельника Лосицкого — именно в таких случаях изменяется мера пресечения. Кравченок из «хаты» следственного изолятора КГБ («Американки») переехал домой под подписку о невыезде с возможностью работать в одной из минских поликлиник.

В десятых числах января начнутся полноценные судебные заседания по «делу врачей», которое в государственных СМИ называют «делом медиков» — дабы не вызывать аналогию с известным уголовным процессом позднесталинского периода. Вероятно, такие опасения беспочвенны: Александр Лукашенко совсем не похож на Иосифа Сталина, и в те времена такой масштабной коррупции не было.

Тем временем Генпрокуратура и Следком Белоруссии продолжают нагнетать не первый год длящуюся истерию, выискивая коррупционеров и «убийц в белых халатах». Хорошим тоном считается оформить «группу» из нескольких обвиняемых — в этом случае следователи и прокуроры получают хорошее вознаграждение и продвижение по службе, звёздочки на погоны и «песочные» медали, а также содействие в решении различных бытовых вопросов вроде жилищного.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трибунал

Пониманию уровня искусственно созданных фобий и дискредитации врачебного дела служат систематические доносы на врачей и младший медперсонал со стороны люмпенизированной социальной базы нынешнего белорусского режима. В декабре Следком Белоруссии провёл замечательную спецоперацию, ворвавшись в операционную одного из роддомов Минской области прямо во время кесарева сечения: шокированным врачам предъявили подозрение на умышленное убийство (донос написали родственники родильницы), следкомовцы потребовали от них объяснения происходящего во время операции, задокументировали использование препаратов и мединструмента.

«Врач-взяточник» — образ, создававшийся в белорусском обществе с первых лет почти четвертьвекового бессменного правления Лукашенко. Нельзя сказать, что коррупции в системе минздрава не было — она повсеместна, однако до формирования негативного образа профессии как таковой и нагнетания масштабной истерии дело не доходило. Подобному шельмованию не подвергались ни пожарные, ни лесники, ни представители других профессий.

Стартующую серию судебных заседаний по «делу врачей» правомерно считать частью единого процесса, начавшегося не сегодня и даже не в прошлом году. Поможет ли это Лукашенко продлить своё пребывание в президентском кресле — вопрос, который пока что мало кого волнует. По всей видимости, едва ли удастся отвлечь внимание широких масс обедневшего и бесправного населения от насущных проблем какими-нибудь «вышиванками» или спортивными состязаниями, «делом врачей» или подобными делами. Все прекрасно понимают, кто сосредоточил в своих руках огромную власть и поэтому несёт персональную ответственность за социальное неблагополучие, частью которого является тотальная коррумпированность.