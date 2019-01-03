Не секрет, что США и Британия за последние годы вобрали в себя и активно приумножили всё худшее, что было в период позднего СССР. Тотальную цензуру в масс-медиа, выразившуюся в угрозе увольнений сотрудников и блокировке «вредных» источников. Полный контроль над частной жизнью граждан — с момента «войны с террором», превратившуюся в бесправный самосуд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО. Дутый колосс

Масштабную практику поощряемых доносов, когда знаки на улицах открыто призывают жителей США звонить 012 и сообщать о подозрительных действиях соседей. И, разумеется, типично американский произвол полиции и федеральных структур. В глобальной политике Вашингтон ведет себя не иначе. И это, пожалуй, главный шанс для нашей страны.

Разочарование в США со стороны мирового сообщества, угасание созданного ими «демократического» идеала, растворение образа «империи добра», «прав» людей и их «свободы», в последние годы приняло лавинообразный оборот. Начавшись в 90-х годах как эпизодичные перегибы, процесс развенчания американской мечты нарастал с каждым днем. Причем нарастал не только в головах людей стран бывшего Советского Союза, но и в восприятии населения всей Земли.

Цитата из х/ф «Хранители». Реж. Зак Снайдер. 2009. США «Что стало с американской мечтой?»

Ключевые элементы, демонстрируемые США на экспорт, перестают быть привлекательными. Голливуд работает все более по шаблонам и все менее талантливо. А в последние пару лет, с момента неожиданных успехов России и начавшейся внутри США элитарной борьбы, динамика этого процесса вышла на совершенно новый уровень…

Менталитет и ретроспектива

Менталитет в международной политике — чрезвычайно важное понятие. Однако в советской политической науке данной проблеме не уделялось внимания в нужном ключе. Ее место, как правило, занимала государственная идеология, подразумевающая под собой единую платформу сразу для всех. В итоге, когда западные эксперты, ни на минуту не прекращавшие работу в данной области, приступили к подрыву обществ стран Варшавского договора, СССР смог противопоставить этому только силу. Коренное изменение ситуации произошло в постсоветский период и особенно во втором десятилетии 2000-х годов.

Современная Россия, прошедшая до крайности сложную ситуацию в ходе распада Советского Союза, оказалась в положении раздвоения «мозгов». С одной стороны, в обществе сохранялся менталитет былого величия, глобальности интересов и инерции всемогущества страны. А с другой, имелась крайняя ограниченность средств и имеющихся на руках возможностей.

В подобном положении наша страна быстро и активно училась, набиралась опыта и глубоко погружалась в новый для себя вопрос. В игру с позиции слабого, которая априори требовала ювелирной и вдумчивой внешней политики. Западный же мир работал в противоположном ключе. Отказываясь от многоходовых операций, действуя всё более топорно, открыто, нагло и незаконно, США и страны-сателлиты постепенно закладывали в головы людей фундамент сомнений. Отторжение к проводимой пропаганде, несогласие с насильственными методами, неприятие «новых» ценностей и, в конечном итоге, вопросы к правильности выбранного пути.

Georgie Pauwels Против течения

Пока неповоротливая махина однополярного мира упивалась собственным всевластием, все подобные «мелочи» заливались деньгами. Несогласных давили, а прогнувшихся поощряли. В то же самое время, жесткая вертикаль власти в России и небольшой высокопрофессиональный костяк кадров вел страну по совершенно иному пути. С каждым новым годом страна набиралась опыта в игре на чужом поле, балансировала на грани внутреннего восстановления и компромиссов, отступала, как Суворов, назад и при этом наносила дерзкие точечные контрудары.

Во внешнюю среду активно посылались сигналы о том, насколько в России «всё плохо», о том, что «Запад всевластен» и что Кремль даже и не думает оспаривать данный момент. От всех попыток США вызвать Москву на «честный» поединок Россия отказывалась, принимала удары по касательной, не желала уходить в подготовленную для нас самоизоляцию и периодически била в ответ. А между тем под ширмой полной покорности шли активные восстановительные процессы…

От слабости к вражде

Отвлекая противника, используя внутренних диссидентов и «пятую колонну» для обмана внешнего врага, Москва удачно убеждала Запад в том, что Россия «едва дышит». Пока Вашингтон полагал, что у него есть всё необходимое для сдерживания нашей страны, реальность развивалась по иному сценарию. Убежденность в том, что Вооруженные силы России — это «ржавый хлам», а экономика — «разорвана в клочья», что общество в любой момент согласно провести стандартные сценарии «цветной» революции и Белый дом в состоянии инициировать гражданский конфликт, начала рассеиваться лишь с 2007 года. Именно тогда США впервые засомневались в истинности отчетов о внутрироссийском положении дел.

Марк Габриэль Шарль Глейр. Потерянные иллюзии. Между 1865 и 1867

Ревизия быстро показала, что все отчеты диссидентов, мягко говоря, не соответствовали действительности. И потому «на всякий случай» в 2008 году была инициирована «Грузия», а в 2012-м попытка «Болотной революции» прямо в Москве. К полнейшей неожиданности Вашингтона оба сценария с треском провалились. Такое развитие событий заставило Запад в корне пересмотреть достижения и положение дел в России. Тогда-то и выяснилось, что под прикрытием дезинформации в стране шли активные положительные изменения и в первую очередь — в военном ключе.

Для решения данного вопроса предполагалось сделать качественный рывок в реализации плана по окружению России. Стратегия позиционных районов ПРО на фоне «глобального обезоруживающего удара», призванного перехватить ответный пуск российских ядерных ракет, была ускорена и планировалась к окончательному развертыванию уже к 2018 году. Для этого необходимо было всего лишь подвести силы НАТО вплотную к российской границе.

События на Украине с целью размещения на ее территории военных баз НАТО и США, замещения российского военного флота на морские группировки НАТО, и прочие заранее приготовленные меры пришлось запускать гораздо раньше, чем планировалось. Политическая составляющая, ввиду огромного опыта, прошла на ура, а вот ключевые военно-политические цели провалились. Вместо передислокации армии и флота США и НАТО к российской границе и Черному морю, российские Вооруженные силы отбросили западные к противоположной стороне Средиземного. Юго-западный фланг НАТО был взят под российский «контроль», а позже под прицелом оказался и весь юг враждебного нашей стране альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО. Дутый колосс

Глобальный передел рынка энергоносителей, рукотворное раздробление Европы руками мигрантов, создание управляемых террористических армий, являющихся идеальным инструментом, устойчивым к стратегическим вооружениям, давление на Россию и Китай, вкупе с прочими задачами, также оказались сорваны, но уже сирийскими успехами Москвы. Далее последовал 2018 год, год удивительного перелома в стратегическом балансе. Год подготовки страны к экономическому и технологическому рывку, а также период состоявшегося военного прорыва. Планы США выйти из договора РСМД и СНВ лишь подтвердили провал былых сценариев окружения России.

Таким образом, пока наша страна училась действовать качеством и продуманностью своих шагов, Запад шел в противоположном направлении. Будучи полностью уверенными в том, что «конец истории» уже наступил, Вашингтон все эти годы отбрасывал качественные методы в угоду силовому решению проблемы. Сложности заливались деньгами, несогласных давили, оппонентов принуждали военными методами, грабили слабых, а пропаганду сделали топорной и тотальной. Законы нарушались без всякой оглядки на мнение прочих государств, мораль и Международное право.

Как следствие, англосаксонский менталитет впервые за долгие годы скинул маски и на всю планету показал, что США и Британия определяют свою политику не добром и злом, а исключительно силой и слабостью. За годы, пока Россия не покидала второй план, страны Запада быстро скатились обратно к колониальным моделям управления. Лидеры ЕС беззастенчиво эксплуатировали Африку и Ближний Восток, а США делали то же самое со всем миром.

Цитата из х/ф «Фантомас разбушевался». Реж. Андре Юнебель. 1965. Франция, Италия Маска сброшена

Слом парадигмы

Шли годы, и подобная политика в конечном плане привела к масштабному росту встречного недовольства. В тот момент он не рассматривался Западом как проблема, но продолжалось это лишь до тех пор, пока у США на мировой арене не появилась альтернатива…

Поначалу Россия — была слаба. Китай соблюдал сделку с Западом ради сохранения роли фабрики мира, технологического придатка и экспортера, а Европа была согласна на всё, если имела достаточную долю от экономического мародерства. Мнение прочих государств не спрашивал никто. Ближний Восток пылал, Африка вновь превратилась в одну большую «рабскую» колонию, где с помощью рукотворных конфликтов и ошейника из финансовой узды все также осуществлялся внешний контроль со стороны западных спецслужб, ЧВК и корпораций. Два десятилетия, вплоть до 2014 года, США активно повторяли историческую ошибку любой империи — теряли голову от собственной власти и не считались ни с чем.

В результате, когда на геополитической арене появилась Россия, Запад эту угрозу недооценил. А между тем мир жаждал альтернативы, противовеса, способного защитить его отдельные элементы от рук США. Единственное, что необходимо было сделать нашему государству, это доказать, что Россия способна такой альтернативой стать.

В 2012 году Москва продемонстрировала, что возможность противостоять Западу на поле мягкой силы в ее руках. Страна оказалась в состоянии не допустить переворот и революцию по лекалам «цветного» стандарта, а значит — в достаточной мере укрепила власть. Как только это стало ясно Пекину, Китай мгновенно сделал свой первый шаг. Колоссальный проект газопровода «Сила Сибири» начал прорабатываться комиссиями обеих стран. Стратегическому союзу мешала лишь перспектива обострения отношений с Америкой и неуверенность КНР в том, что Россия сумеет справиться с ростом внешнего давления.

Gazprom.ru Сварка первого стыка газопровода «Сила Сибири»

Лишь спустя два года Москва доказала, что способна преодолеть и этот сценарий. 16 марта 2014 года Россия вернула Крым, а уже в мае 2014-го проект общей стоимостью строительства в 70 млрд долларов был подписан сроком на 30 лет. Общий контракт между Китаем и Россией на сумму в 400 млрд долларов стал возможен только после того, как Москва доказала КНР, что в состоянии начать игру будучи суверенной и способной сдержать агрессию врага.

Учитывая это, вполне ясно, что сближение Москвы и Пекина — не просто бизнес-проект. Пойдя на этот шаг, Китай и Россия осознанно наносили удар по стратегии США на Ближнем Востоке. По попыткам изолировать КНР от его энергетических ресурсов и начать дестабилизацию России через Среднюю Азию и Северный Кавказ. По итогам данного соглашения Москва становилась стратегическим партнером Китая, а сам контракт выводил отношения обеих стран на новый уровень. Приход России в Сирию был определен уже тогда.

В дальнейшем, чем больше укреплялась наша страна на международной арене, тем большее число задавленных США государств выстраивались в очередь ради того, чтобы получить защиту и поддержку. Новая геополитическая альтернатива, способная в экономическом альянсе с КНР превратить международную арену в многополярный мир, вышла на сцену. И именно поэтому Британия и США бросились оказывать против России столь «необъяснимо» массовое давление.

Zeynel Cebeci Под давлением. Крепкий орешек

С глобальной точки зрения наша страна действительно эпицентр всех их проблем, поскольку исторически всегда являлась финальной преградой на пути любой глобальной империи. Без России самостоятельность Китая будет ограничена, разброд и шатание в стане союзников — прекратятся, а перезагрузку мировой финансовой системы можно будет провести в любой момент. Делать это нужно было еще вчера, но план провалился. За четыре года после возвращения Крыма добиться желаемого не удалось, а стена, искусственно созданная между Европой и Россией, — истончилась.

Москва доказала, что способна одновременно вести игру на нескольких фронтах, добиваться успехов на Ближнем Востоке и вести сближение в Азии, восстанавливать отношения в Евросоюзе и пробивать информационную изоляцию внутри самих западных государств.

2019 год

Попытки США решать проблемы «слоновьими» методами открыли для нашей страны в текущем году новые возможности. Для отношений России и ЕС наступающий период также станет переходным. На повестку дня резко повлияют грядущие выборы нового Европарламента, смена состава Еврокомиссии, уход Ангелы Меркель, а кроме того, смена председателя Европейского совета. Развязка кризисов внутри ряда европейских стран, история Брексита и предреволюционная ситуация во Франции также прояснят массу нужных вещей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп. Как слон в посудной лавке

В мае этого года друг с другом столкнутся различные представления о будущем соседней с нами Европы: сильные позиции правых, выступающих за сближение с Москвой, и дикие сценарии ультралевых — от которых в ЕС устали буквально все. США продолжат попытки расчленения Европы, что с учетом их методов вполне может открыть новые возможности и для нас.

В глобальном смысле борьба элит внутри Америки окажет наибольшее влияние на российско-западные отношения. Поскольку именно Россия останется в 2019 году ключевым фактором их внутриполитической дилеммы. Демократы, установившие контроль над палатой представителей Конгресса, будут стараться изобрести всё новые способы давления на курс Трампа и его идеи сближения с Москвой, а позиции национальных элит определят, продолжат ли США нагнетать давление на Китай или изменят ситуацию.

Однако самое главное, чем будет примечателен 2019 год, произойдет не вне, а внутри нашего государства. Речь идет о грядущих шести годах, которые могут стать периодом технического прорыва и национальных проектов страны. Поворотом от внешнеполитического курса к работе внутри России.

Феникс. Возрождение. Иллюстрация к книге Фридриха Юстина Бертуха «Мифические существа». 1806

Запрос общества на стабильность, вызванный потрясениями 90-х, потерял свою актуальность. Выросло новое поколение, новый призыв социума — на развитие — был услышан. Свою реализацию он начнет в 2019 году. 28 триллионов рублей на ближайшие 6 лет выделены на грандиозные внутренние национальные проекты. Именно они призваны запустить переустройство и пресловутый рывок страны.

Ярким свидетельством того, что данные проекты выходят далеко за границы популистских заявлений, является тот факт, что деньги давно готовы, а ответственность за исполнение грядущих решений будет строго индивидуальной. На Федеральном уровне персональную ответственность понесут вице-премьеры, далее — министры, а на уровне регионов — непосредственно губернаторы. Нацпроекты — и есть главный аспект 2019 года, делающий его по-настоящему переломным.

Россия укрепила свои внешние рубежи, защитила себя первоклассной армией, сформировала союзы, создала боевые возможности, ставящие крест на попытках США радикально решить «российский» вопрос, внедрила в жизнь стратегический задел, нивелировала угрозу управляемого террора. А накопив огромные финансовые резервы, останавливающие Запад от попытки массового давления на страну, Россия разворачивает успехи внешней политики на внутренние рельсы.

Виктор Васнецов. Богатырь. 1870-е

От того, как будет реализована эта глобальная инициатива, будет зависеть всё. Если рывок не состоится — для России это станет началом конца. Если же произойдет успешно, стратегия Запада по психологическому давлению на общество провалится, люди увидят улучшающуюся реальность вокруг себя, и Россию будет ожидать расцвет нового будущего.