31 декабря на Украине официально началась предвыборная президентская кампания. Через 35 дней (в соответствии с законом «О выборах президента в Украине») избиратель будет иметь счастье «в готовом виде» лицезреть паноптикум честолюбцев, норовящих засунуть свою тушку в не особо уютное, но доходное президентское кресло. Именно 5 февраля должна закончиться регистрация кандидатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

А пока остается только выдвигать версии. Их будет много, но безусловно одно: практически все политические силы (кроме власть предержащих, их спойлеров и ауксиллариев) будут строить свою кампанию на уничижении действующего режима Петра Порошенко. То есть топтаться все будут на одном электоральном поле.

Конечный результат выборов ясен уже сейчас: Украину возьмет под контроль некий олигархический клан, и начнется новый передел активов. Это уже столько раз происходило, что становится просто неинтересно. Зато особый интерес вызывают методы действий политических сил, со всех сторон окруживших уже замученную толпу украинских избирателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Кусок

И здесь особое любопытство вызывают политики той группы, которая еще недавно называлась «Оппозиционным Блоком». По сути, это наследники уничтоженной «Партии Регионов». С одной стороны, это опасно даже «для красоты лица»: вот совсем недавно национал-патриоты в Верховной раде «начистили табло» депутату-оппозиционеру Нестору Шуфричу. С другой — на стороне «оппоблоковцев» ностальгические воспоминания очень значительной части украинцев о недавних благих временах, когда доллар был «по восемь» и жилищно-коммунальными тарифами последних трусов не лишали. Однако произошло неожиданное: «оппозиционеры» разбежались и начали с азартом поливать друг друга грязью. Например, «оппозиционер» Евгений Мураев призывает Службу безопасности Украины обратить особое внимание на деятельность «оппозиционера» Виктора Медведчука. И на первый взгляд кажется, что всё — Оппоблок фрагментировался и потерял шансы. Но ведь есть и «второй взгляд»…

Еще в ноябре у меня сложилось ощущение, что фрагментация Оппозиционного блока — это «многоходовка с дальним прицелом». И сейчас оно укрепляется, хотя отдаю себе отчет, что это только версия. Но!

По итогу из Оппоблока сейчас выросли три автономные политические силы: партия «НАШИ» Евгения Мураева, партия «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Юрия Бойко и Вадима Рабиновича и, собственно, «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова и Вадима Новинского. Но основные программные лозунги у них, в принципе, одинаковы: «Мир на Украине, экономическая безопасность страны, экономический комфорт населения». И эти лозунги интересны многим избирателям, что на западе страны, что на ее юго-востоке.

Но еще Пушкин заметил, что «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». А в случае украинского избирателя речь идет даже не о Пушкине, а о Крылове: «Однажды Лебедь, Рак да Щука везти с поклажей воз взялись».

Однако в истории Центральной Европы известен способ сбора населения в одном месте и с единой целью. Это «метод татарского чамбула», известный украинцам (как и полякам, как и русским, как и молдаванам) с далекого 16 века. Его еще Гийом Левассер де Боплан описывал.

Татарский чамбул в степи.1909

Когда татарское войско шло в набег, оно делилось на три части — основной «кош» и фланговые отряды «чамбулы». Чамбулы мелкой сетью прочесывали территорию, собирая добычу и ясырь-полон. А после этого возвращались в кош. А если честно: что такое «избиратели», как не «ясырь» политических партий?

И если смотреть с этой точки зрения, то фрагментация Оппоблока чем-то напоминает набеговое разделение ордынцев.

«НАШИ» Мураева пошли на охоту за теми «патриотами», которые вменяемо недолюбливают Россию, но понимают, что никакой, гм…, «ренессанс» Украины невозможен без трех «Р» — российского рынка, российских ресурсов и российских инвестиций.

В «Оппозиционном блоке» Колесникова-Новинского ключевая «фишка для избирателей» — это сама фигура Вадима Новинского. Той самой «православной суки», по определению президента Порошенко. А в условиях нарастающей церковной войны и возможных гонений на каноническое русское православие фигура истинно воцерковленного многолетнего мецената Украинской православной церкви (Московского патриархата) — это просто символ для пожилых верующих, не желающих переходить под новые, турецкие омофоры. А ведь это — самая дисциплинированная и активная электоральная группа.

ВАДИМ ЧУПРИНА Вадим Новинський

Ну, а «Оппозиционной Платформе — За Жизнь» остается роль татарского «коша», в активе которого ядерный электорат почившей «Партии Регионов» и ее потрепанная, но не побежденная региональная структура. И последнее по списку, но не по существу — наиболее реальная возможность восстановления конструктивных связей с «российским рынком, российскими ресурсами и российскими инвестициями».

Возникает вопрос: а как они смогут-то выступить единым фронтом, после всего, что было? Да куда они денутся, если хотят продолжить свою политическую жизнь? Ведь по декабрьским опросам «пропрезидентского» Центра Разумкова и «не совсем президентского» Центра Социальных исследований «София» команды Мураева и Новинского не проходят даже 5-процентный «барьер отсечения» на парламентских выборах.

Зато в «случае трио» для них уже сейчас ожидается от 14,8 до 17,3 процента голосов избирателей. То есть давят президентский блок и на равных конкурируют с лидером, Юлией Тимошенко. Но, повторюсь, это на парламентских выборах осенью наступившего года.

На президентское кресло у оппозиционеров шансов практически нет, поскольку даже самый благожелательный опрос «Софии» дает Юрию Бойко только третье место, после Тимошенко и Зеленского. Но даже при выходе во второй тур Бойко, по опросам, проигрывает всем возможным соперникам — и Порошенко, и Тимошенко, и Зеленскому.

Вадим Чуприна Юрий Бойко

И если я прав в своем предположении использования «метода чамбула», то позволю себе сделать несколько прогностических выводов:

действия оппозиционеров — это не президентский, а парламентский проект. И направлен на создание ведущей фракции в будущем парламенте и участии в формировании кабинета министров;

лидер «Оппозиционной Платформы — За Жизнь» Юрий Бойко не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах (нет смысла связывать свое имя с поражением). Зато лидеры от НАШИ (Мураев) и Оппоблока (Колесников или Вилкул) выставят обязательно, ради использования информационных поводов, которые появятся в неизбежно грязной президентской кампании. Славяне ментально чтят униженных и оскорбленных;

в канун начала парламентской кампании лидеры этих трех сил сделают заявление с признанием существования внутренних противоречий, но и с осознанием необходимости объединения сил «спасения Отчизны ради…».

Это, конечно, только версия, но посмотрим, какой из меня получится оракул.

Киев