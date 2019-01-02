Как говаривал мультяшный почтальон в простреленной шапке-ушанке: «Главное украшение новогоднего стола — что? Телевизор!». Das ist fact. Празднование Нового года — это, прежде всего, традиции: оливье, мандарины, ёлка, подарки. И — телевизор. Как ни прячься, но на мерцающий экран взгляд всё равно кинешь.

В этом году телевидение было обычным. Днём крутили советские фильмы: от «Бриллиантовой руки» до «Иронии судьбы». И удивительное дело: сколько их ни смотри — всякий раз интересно. Хохочешь над фразочками Косого, переживаешь за Ипполита (разрушили жизнь человеку). Но неизбежен вопрос: 30 лет одно и то же, а новое, простите, где?

Хотя, напомню, были продолжения и ремейки. И «Кавказскую пленницу» пересняли, и «Джентльменов удачи» — только смотреть народ их не хочет. И не может. Одно дело Олега Басилашвили в «Служебном романе» лицезреть, а другое — Павла Волю. Всё равно, что Александра Овечкина и пацана с катка в торговом центре сравнивать. «Иронию судьбы», к слову, тоже пересняли — помните? Там ещё много было — очень много — сотового оператора пчелиных расцветок. Собственно, если и помним, то исключительно по данному факту.

Советские фильмы с Никулиным, Леоновым, Мягковым, Мордюковой, Демьяненко — это, конечно, радость, но ещё и печаль. Потому что их непрекращающийся показ снова и снова демонстрирует наше бессилие и деградацию искусства. Если раньше Голливуд учился снимать у нас, то теперь мы копируем их. Вон «Ёлки» сняли — кто их вспомнит через 5 лет? Скучно!

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром. Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР «Какая гадость, эта ваша заливная рыба»

А вот после советского кинопарада начинаются «голубые огоньки» в различных вариациях. И тут окончательно понимаешь: что-то пошло не так в этой стране. Простите, но других артистов у них для вас нет? Или это, перефразируя Рота, заговор против России? И то, и другое, полагаю.

Но, согласитесь, когда после поздравления Владимира Путина и отзвучавшего российского гимна на экране появляется то ли трансвестит, то ли Светлана Лобода, а после звучит похабная, звеняще-пошлая песенка господина Киркорова, так и не определившегося, похоже, ни в чём, становится уже не просто гадко, а страшно за будущее страны, где булгаковский бал Сатаны выглядит не так уж и страшно по сравнению с вот этим. Вспоминается гребенщиковское: «По радио снова транслируют то, что унижает человеческий ум…». Вот-вот — только про телевизор.

К слову, рокеры на «голубой огонёк» тоже зашли. Уважение «НТВ» за это (никогда не думал, что скажу нечто подобное). Но это ведь уже было (вспоминаем «Неголубой огонёк» на РЕН-ТВ, и он был ярче, свежее) — да и рокеры, скажем прямо, поизносились. Найк Борзов, перепевающий классику из «Иронии судьбы» — больше похоже на плач в реабилитационной клинике.

FirmBee Рок-концерт

И особенно гадко это смотрелось после новостей о трагедии в Магнитогорске. Светлая память погибшим.

Для чего нам снова и снова показывать вот такое? Опять скажут, что пипл хавает? Так пипл в принципе хавает то, чем его кормят. Для фона что-то смотреть нужно. Однако есть ли смысл в том, чтобы из года в год показывать толстеющих, заливающих ботокс и силикон звёзд, подкачивающих щёчки и губы, каждый год старающихся переплюнуть друг друга и себя прежних в пошлости и вульгарности? Кого это развлекает? И кому становится на душе светлее? Их бы всех, «звёзд», собрать да отправить в поле — траву косить — вот тогда бы народ развлёкся. А так — мелко.

Раньше телеканалы хоть как-то заморачивались — придумывали проекты вроде «Старые песни о главном». Не блеск, но попытка искать нечто оригинальное. Но последние годы — застой идей. Разве что лицо Киркорова расширяется — на фоне одних и тех же декораций телеканала «Россия». И Малахов в роли ведущего: спросил бы, что ли, всех ли своих детей знает Николай Басков. Как там принято в его шоу?

Меж тем по одному из телеканалов показывали подборку из старых «Голубых огоньков» — разных лет. Я с интересом посмотрел. С интересом исследовательским. Потому что подборка эта даёт представление, каков масштаб и талант артистов был тогда и каковы они сейчас. Прошлое, к сожалению, по всем статьям бьёт настоящее. Вспоминается из Руссо: «Прогресс не дал нам ничего, кроме падения нравов».

Skitterphoto Микрофон

Возможно, если звёзды — даже такие, мелкотравчатые — зажигаются, то это кому-нибудь нужно. Однако полагаю, что у многих, если не у большинства, подобное вызывает рвотный рефлекс. Как забродивший кукурузный салат утром 1 января. И хорошо бы, на самом деле, изменить формат подобных передач.

Отыскать, как вариант, в России таланты, а их у нас хватает, показать народу новые лица — самые разные. Тут сразу двух зайцев, вопреки пословице, поймать удастся: и зрителей по-настоящему увлечь, и дать шанс новым людям. Только чтоб они не чужие песни, как в «Голосе», пели, а свои. Хочется увидеть, чем народ живёт, а не «звёзды».

Вот только, боюсь, вряд ли мы доживём до такого праздника. Потому что главная мафия — она даже не в футболе и не в нефтегазовой добыче, она — в шоу-бизнесе. Тут — свои кланы, свои избранные, свои «крёстные отцы», и попасть в эту среду можно даже не через постель (так бы пополнение велось сверхускоренными темпами), а через отказ от себя. Своего рода принятие в секту: больше ты не личность, а часть системы, напевающая «я суперзвезда» в перерывах между корпоративами. Успеть, успеть попасть в этот мир — пусть он и существует в иной вселенной, а не в той, в которой живёт народ, согласитесь, имеющей право хотя бы раз в год увидеть достойное зрелище, а не новогодний голубой трэш, презентующий достижения пластической хирургии и неистребимую воинствующую бездарность.