Астрологи под конец 2018 года выдали порцию предсказаний о том, что ждет в 2019 году американского президента Дональда Трампа. Но вначале напомним, какие пророчества делались в отношении хозяина Белого дома до того. Так, в 2016 году, когда в Соединенных Штатах вовсю шла избирательная кампания, одна из самых известных американских гадалок Сьюзен Миллер — а ее услугами пользуются при решении деловых вопросов голливудские звезды Кэмерон Диаз, Кирстен Данст и Линдси Лохан, многие инвесторы задают ей вопросы, в какой время лучше совершать сделки — предрекала, что Трамп «пошатнется и не дойдет до выборов» и не будет никакого скандала с электронной перепиской Хиллари Клинтон. Вышло всё наоборот.

Иван Шилов ИА REGNUM

Клинтон Хиллари reg

В начале 2018 года несколько астрологов увидели в звездных картах сговор «Солнца, Луны и всех других небесных тел» против семьи Трампа. Сатурн в Козероге предвещал стресс президенту из-за его детей, особенно должно было кармически аукнуться Дональду Трампу-младшему, Эрику Трампу и Джареду Кушнеру (мужу Иванки Трамп). Юпитер грозил уходом из Белого дома супруге президента Меланье, которая должна была забрать с собой сына Бэррона Трампа. Лунные и солнечные затмения обещали неприятные новости в плане «российского расследования», что на себе мог бы ощутить находящийся под следствием бывший помощник президента США по национальной безопасности генерал Майкл Флинн. Астрологи ожидали также плохих новостей для американской экономики из-за предстоящего затмения ретроградного Марса в сидерическом Козероге. По мнению некоторых их них, сфера финансов — «это пузырь, который только и ждет, чтобы лопнуть». Венера, входящая в сидерические Весы, должна была придать много сил женщинам и сработать на промежуточных выборах в Конгресс США, да и в целом «2018 год — год женщины, и это сила, с которой нужно считаться».

Однако, похоже, 45-й президент выкрутился и на сей раз, вопреки такой мощной оппозиции против него звезд и планет. И даже лучше. Выступая сейчас в новогоднем эфире телеканала Fox News известный астролог Диана Браунстон заявила, что Трамп «отпустит» от себя старые «ситуации и отношения» и получит в 2019 году новую силу. По ее словам, хозяину Белого дома предстоит изменить свою жизнь. «Он находится в конце 27-летнего цикла, — отметила Браунстон. — И ступень зодиака, где начинается его новый цикл, говорит нам много о том, чем он является. На этой ступени два ангела-хранителя оберегают и защищают его». Отвечая на вопрос, не являются ли этими «ангелами-хранителями» вице-президент Майк Пенс и государственный секретарь Майк Помпео, которые и присматривают за Трампом, астролог сказала, что может быть и так. Хотя при этом президент «также следует за собственной интуицией», которая «даст ему силы следовать за ней и понимать, в какую сторону ему нужно идти».

Gage Skidmore Майк Помпео

Нам трудно поверить в то, что Трамп будет ориентироваться на астрологические прогнозы в своей деятельности, в том числе в кадровой политике. Но и отбрасывать их было бы неправомерным — в конце концов, гороскопы имеют силу для тех, кто в них верит, а таких немало. На сегодня это прежде всего китайцы. Так, свой прогноз по Трампу в феврале 2018 года выдала старейшая гонконгская газета South China Morning Post. Издание обнаружило нечто общее у Трампа, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона — все они родились в году Собаки. Что предвещало неприятности Белому дому в 2018 году, который был годом Огненной Собаки. Китайский астролог и специалист по фэн-шуй Луи Вонг, управляющий гонконгской консалтинговой компанией Sky Fortune feng shui, назвал в этой связи 45-го президента США «типичным огненным псом: вспыльчивый, болтливый и не в ладу с другими». Одним словом, конфликтный. «Его сотрудники в Белом доме будут очень часто уходить в отставку, — предрек Вонг. — Не будет хорошей гармонии в его кабинете, но я думаю, что он останется на своем месте, по крайней мере, два-три года, без проблем».

Обострившаяся китайско-американская торговая война заставила летом 2018 года китайцев использовать разные источники для прогнозирования следующих шагов Трампа. И они снова прибегли к гадалкам. Вооруженные фотографиями президента и его датой рождения, суеверные люди в Китае обращаются к божественному — от мастеров по космической энергии до экспертов по древним духам — за советами, чего ждать от Трампа, который обострил торговую войну, сообщало в августе Reuters. Конфликт не только вызвал неуверенность в экономическом росте Китая, но и расстроил простых китайцев, которые перестали понимать, куда им инвестировать, как вести свой бизнес и следует ли им планировать эмиграцию в США. В итоге, как рассказал агентству мастер фэн-шуй из Гонконга Виктор Нг, приходится для анализа использовать «даты рождения председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа». Кстати, говорят, что несмотря на официальный запрет членам Коммунистической партии Китая прибегать к помощи гадателей, даже члены правительства продолжают использовать древние практики.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Так что в 2019 году на рынке большой политики и бизнеса можно ждать появления новых астрологических прогнозов, связанных с президентом Соединенных Штатов. В лучшем случае их авторы будут искренни в своих заблуждениях, в худшем — использовать эти предсказания в манипулятивных целях, чтобы повлиять на общественное мнение и героев пророчеств. Но повторим еще раз: сила гороскопов в том, насколько им верят и соответственно подстраивают свои действия под них. Мистеру Трампу с его верой в собственную интуицию и силы, похоже, не грозит оказаться обманутым.