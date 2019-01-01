Обидно, когда талантливый человек, создавший много замечательных произведений, ассоциируется в общественном сознании лишь с одним, в лучшем случае — с двумя из них.

К таковым относится и Сельма Оттилия Лувиса Лагерлёф (1858−1940), которая воспринимается доброй сказочницей, автором детской книжки «Путешествие Нильса с дикими гусями» (оригинальное название: «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции») (1907 г.).

Вместе с тем еще до создания «Нильса» в 1904 году она удостоилась Большой золотой медали Шведской академии. К этому времени Лагерлёф была известна такими шедеврами, как «Сага о Йёсте Берлинге», «Деньги господина Арне». Хотя вершины признания она достигла позднее, став первой женщиной — лауреатом Нобелевской премии. Тогда, в 1909 году, ее соперниками были Анатоль Франс, добившийся победы двенадцать лет спустя, Эмиль Верхарн и Алджернон Чарлз Суинберн, так, увы, премии и не получивший.

Тогда же возникли и другие ее значительные произведения: «Возница», «Император Португальский» и другие.

Может быть, именно поэтому в настоящем сборнике, составленном из материалов конференции, прошедшей в марте 2016 года в Российско-шведском учебно-научном центре РГГУ, есть только одна статья, посвященная «Нильсу».

В основном работы посвящены вопросам христианской этики. Полина Лисовская (Санкт-Петербург) пишет о евангельских мотивах в прозе нобелевского лауреата. Она видит их в «Деньгах господина Арне» (убийство невинной жертвы и самопожертвование), «Императоре Португальском» (притча о блудном сыне), «Отлученном» (шестая заповедь Божия). В свою очередь Наталия Пресс (Санкт-Петербург) рассматривает мотив духовной трансформации личности в «Легенде о Христе».

Другой блок сборника составили статьи с компаративистическим анализом книг Лагерлёф. Диана Кобленкова (Нижний Новгород) сравнивает «Императора Португальского» со «Станционным смотрителем» Пушкина и «Записками сумасшедшего» Гоголя, а Татьяна Колчева (Тула) — мотивы антиутопий в «Чудесах Антихриста» шведского классика и «Краткой повести об Антихристе» Соловьева. Также интересна статья Ольги Ермаковой (Санкт-Петербург), анализирующей женские образы Лагерлёф и Ибсена.

Помимо статей в книгу вошли новые переводы («Птенчик», «Канонир», «Вермландское предание»), что тоже не может не радовать, так как Лагерлёф надо знать всю, а не только «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции».

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».