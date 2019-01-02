В своем новогоднем обращении к нации премьер-министр Японии Синдзо Абэ предупредил, что страна столкнется в 2019 году с большими внешнеполитическими вызовами. Ничего удивительного в таком предвидении нет, ибо международная обстановка развивается, к сожалению, не в сторону устранения противоречий между странами, а в сторону конфронтации. И хотя Япония не является одним из основных игроков на мировой арене, ее тесная привязка к военной стратегии США ставит ее в положение, когда она — хочет того или нет — будет вынуждена следовать политике страны-сюзерена.

Иван Шилов ИА REGNUM Подпишут ли Путин и Абэ мирный договор своими руками

Конечно, перед соотечественниками премьер должен демонстрировать успехи своей политики и оптимизм, что он и делает, убеждая их: «Мы намерены уверенно продвигаться к окончательному решению послевоенных дипломатических задач, учитывая, что произошел ряд поворотных моментов, таких как саммит лидеров США и КНДР, переговоры по мирному договору с РФ и наступление новой эры японо-китайских отношений». Однако произошел ли действительно «поворот» на перечисленных Абэ направлениях, покажет время.

По понятным причинам для нас в этом перечне наиболее интересен вопрос о том, как будут развиваться в наступившем году российско-японские отношения. Пока Абэ, по всей видимости, пытается действовать по принципу «куй железо пока горячо». Отсюда — спешка вновь приехать к В. Путину, но уже, как заявил японский премьер, для «конкретного обсуждения вопросов». Скорее всего, речь идет о «конкретных вопросах» сдачи Москвой для начала Малой Курильской гряды. «Существует много проблем. Я хотел бы начать конкретное обсуждение на встрече с президентом Путиным», — заявляет Абэ.

То, о чем договорились лидеры двух стран во время последнего конфиденциального разговора тет-а-тет при закрытых дверях, тщательно скрывается. Если бы никакого предметного разговора на тему «перехода» островов к Японии не было, министр иностранных дел Японии Таро Коно едва ли с таким упорством отказывался бы раскрывать его содержание, дабы не «затруднить положение российских политиков». О том, что договоренности, пусть предварительные, были, весьма прозрачно намекал в своем интервью российскому телевидению пресс-секретарь президента РФ. По сути, он признал, что передача возможна, но она не будет «автоматической».

СтаниславС Малокурильское, o. Шикотан

Сегодня об «условиях возвращения» Японии Малой Курильской гряды — островов Шикотан и Хабомаи во всеуслышание заговорил сам Абэ. Выдавая договоренности с Путиным, он сделал заявление о том, что «передача части Курил Японии должна проходить при согласии российских жителей». По словам японского премьера, переговоры изначально не идут с позиции «уходите отсюда». «Это [возможная передача островов] должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности [территорий] к Японии», — подчеркнул, по информации ТАСС, японский лидер.

Такая «утечка» лишний раз свидетельствует о том, что Абэ заторопился, опасаясь изменения российской позиции. Однако, нужны ли скоропалительные переговоры по конкретным вопросам «неавтоматической» сдачи Малой Курильской гряды Москве? Думаю, в сложившейся в стране ситуации — нет. Столкнувшись с волной протестов против попытки «реанимировать» давно аннулированный и всеми осуждаемый «хрущевский компромисс», власти в Кремле, похоже, желали бы «спустить дело на тормозах».

Как иначе объяснить затягивание с началом работы комиссии спецпредставителей на переговорах по заключению российско-японского договора? Или взять заявление пресс-секретаря президента РФ, дающее понять, что вопрос о приеме Абэ Путиным «в январе — феврале» все еще согласовывается. А ведь вопрос о встрече в Сочи 21 января еще недавно считался согласованным. И тут же информация о том, что следующие переговоры российско-японские переговоры пройдут значительно позже — в июне наступившего года: «Россия и Япония договорились о том, что президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ могут провести встречу на полях саммита G20 в Осаке в 2019 году, заявил в интервью РИА Новости посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки. Проведение саммита «двадцатки» намечено на 28−29 июня 2019 года».

Оно и правильно. К тому времени, глядишь, и Трамп что-нибудь пообещает по поводу ожидаемой Абэ реакции на его просьбу о том, чтобы американцы не размещали на Шикотане и Хабомаи свои военные базы. А может быть, и не пообещает…