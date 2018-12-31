По сообщениям СМИ, японцы обнаружили в районе одного из своих многочисленных островов — Минамитори-сима — крупнейшее месторождение с редкоземельными металлами и другими полезными ископаемыми. Остров находится в северо-западной части Тихого океана, на расстоянии 1850 км к юго-востоку от Токио. Известно и его другое название — Маркус, присвоенное ему гавайцами в честь Джонатана Маркуса, капитана корабля, команда которого провела гидрологическое исследование острова.

Редкоземельные элементы в современной Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева (синий цвет, фрагмент)

Острова Огасавара

По утверждению специалистов, «залежей хватит на несколько столетий для использования всей планетой». Звучит поистине фантастично, и если это правда, перед Страной восходящего солнца открываются весьма радужные перспективы. Ибо редкоземельные металлы используются в первую очередь для производства микроэлектроники, в чем Япония опережает многие страны.

Как известно, в настоящее время большая часть залежей редких металлов для почти всех микросхем находится в Китае, и цены, установленные китайскими поставщиками, оказывают влияние на всю мировую индустрию, в том числе, конечно, и японскую. Более того, отмечались случаи, когда Пекин использовал свой весьма значительный экспорт редкоземельных металлов в Японию в политических целях. Известны попытки китайцев ограничить поставки таких металлов, что вызывало немалые сложности для японских производителей и возмущение официального Токио.

Если Япония начнет добывать в больших объемах на своей территории эти элементы и сама устанавливать цены на них, это неизбежно обострит конкурентную борьбу с КНР, что неизбежно будет сказываться и на политических отношениях двух стран, которые и без того далеки от по-настоящему дружественных. Сообщается, что уже проводятся специальные торги и по их результатам определят компанию, которая займется разработкой месторождения и добычей полезных ископаемых.

National Archives and Records Administration Минамитори-сима

Совершенствование технологии добычи ископаемых на шельфе континентов и островов, а также со дна морей и океанов может выдвинуть Японию в ряд богатых природными ресурсами государств мира. Ибо по площади акваторий исключительных 200-мильных экономических зон (ИЭЗ), включая территориальные воды, Япония занимает 6-е место в мире, уступая лишь США, Франции, Австралии, России и Канаде. Это обеспечивает ей владение 6852 обитаемыми и необитаемыми островами, каждый из которых омывают 200-мильные ИЭЗ. Общая площадь территориального моря и ИЭЗ составляет 4,48 млн кв. км, что в 12 раз превышает наземную территорию страны (377,9 тыс. кв. км).

С другой стороны, открывающиеся перспективы могли бы оказать благотворное воздействие на отношения Японии с соседними странами, практически с каждой из которых у Токио существуют территориальные споры. И не последнее место в этих противоречиях занимают экономические интересы противоборствующих сторон. Освоение же множества своих островов позволило бы Японии пересмотреть свою политику, направленную на «возвращение» потерянных по итогам Второй мировой войны островов, и сосредоточиться на, что называется, «новых рубежах».