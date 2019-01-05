Контрабанда в Киргизии: почему элита так остро реагирует на претензии ЕАЭС
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев дал большое интервью каналу «Апрель», в котором коснулся вопросов коррупции, а также отношений с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Вот некоторые цитаты:
«За три года моего премьерства и президентства сборы на таможне Кубанычбеком Кулматовым были увеличены в три раза!
И я вам честно скажу, почему посажены Сапар Исаков и Кубанычбек Кулматов. Потому что Сапар Исаков, несмотря на просьбы Жээнбекова, снял с работы Раима Матраимова.
Ну, а что касается моих личных отношений с Назарбаевым, это уже другая тема. Но я знал, что отношения между нами не повлияют на отношения между странами, так как мы в одном в Евразийском экономическом союзе. Мы — соседи! Но другое дело… даже если ты богатый и сильный сосед, то позволять себе стучать ложками по голове или вмешиваться в выборы, нарушать независимость другой страны — это недопустимо. Для независимой страны этого нельзя позволять никому».
В реальности же претензии Казахстана к Атамбаеву и некогда возглавляемой им Киргизии по поводу контрабанды — это вопросы не личного характера, а серьезная проблема, которая нуждается в срочном решении. Не говоря уже о проблеме коррупции на таможне.
Определенная часть элиты Киргизии забывает о наличии в современном мире такого явления, как открытые данные. К примеру, есть сайт Международного торгового центра с торговой статистикой, где можно сравнить таможенные данные, предоставленные соседними странами. И если разница в цифрах превышает 50%, очевидно, речь идет о контрабанде или контрафакте.
За последние 20 лет — с 2001 по 2017 год — имеющихся в открытом доступе данных достаточно, чтобы сравнить показатели таможенной статистики Киргизии по импорту и показатели экспорта, к примеру, соседствующего с ней Китая.
За 20 лет киргизская таможня зарегистрировала поступившие из Китая товары на общую сумму 11,64 миллиарда долларов. При этом китайская таможня посчитала, что отправила в Киргизию товаров на 61,667 миллиарда долларов. Разница составляет 50 миллиардов долларов. Такую разница не спишешь на разную методологию учета — это объективно контрабанда, которая затем идет в другие страны, за счет которой жили многочисленные оптовые рынки Киргизии.
Импорт товаров из Китая в Киргизию, тысяч долларов
Год
По данным Киргизии
По данным Китая
Разница
2001
48 537
76 639
-28 102
2002
59 094
146 156
59 094
2003
77 688
245 164
-167 476
2004
80 078
492 741
-412 663
2005
102 879
867 153
-764 274
2006
245 639
2 112 786
-1 867 147
2007
355 558
3 665 539
-3 309 981
2008
728 205
9 212 050
-8 483 845
2009
617 268
5 227 522
-4 610 254
2010
666 303
4 127 513
-3 461 210
2011
923 544
4 878 289
-3 954 745
2012
1 210 253
5 073 516
-3 863 263
2013
1 432 046
5 075 346
-3 643 300
2014
1 098 468
5 242 520
-4 144 052
2015
1 029 111
4 282 123
-3 253 012
2016
1 464 957
5 605 426
-4 140 469
2017
1 500 066
5 336 808
-3 836 742
По данным ITC
Теперь посмотрим данные по Турции — тоже мощного импортера товаров в Киргизию. За 20 лет, по данным киргизской таможни, объем поставок составил 1,129 миллиарда долларов. По данным турецкой — было отправлено товаров на 2,968 миллиарда долларов. Разница составляет 1,839 миллиарда долларов.
Импорт товаров из Турции в Киргизию, тысяч долларов
Год
По данным Киргизии
По данным Турции
Разница
2001
15 773
1 735
14 038
2002
17 006
23 967
-6 961
2003
25 989
40 862
-14 873
2004
33 243
74 702
-41 459
2005
33 699
89 529
-55 830
2006
39 467
132 172
-92 705
2007
50 919
181 311
-130 392
2008
91 111
191 351
-100 240
2009
72 699
140 002
-67 303
2010
847
129 202
-128 355
2011
11 709
180 241
-168 532
2012
178 519
25 747
152 772
2013
20 473
388 336
-367 863
2014
307 968
421 431
-113 463
2015
16 429
294 702
-278 273
2016
190 776
308 933
-118 157
2017
22 493
343 655
-321 162
По данным ITC
Существенную долю занимают в импорте Киргизии товары из США. Официальные цифры близки к данным по импорту из Турции. Однако и здесь данные таможни США отличаются значительно: 884 миллиона долларов против 2,039 миллиарда. По всей видимости, товар, закупленный в третьей стране, декларируется потом как американский и продается тоже как американский. При детальном анализе можно увидеть, о чем идет речь: джинсы это, виски или оборудование.
Импорт товаров из США в Киргизию, тысяч долларов
Год
По данным Киргизии
По данным США
Разница
2001
26 806
27 675
-869
2002
47 385
31 124
16 261
2003
47 931
39 055
8 876
2004
44 606
2 944
41 662
2005
67 244
31 141
36 103
2006
97 527
71 253
26 274
2007
95 786
48 601
47 185
2008
119 816
44 337
75 479
2009
74 507
5 187
69 320
2010
191 255
79 408
111 847
2011
210 316
101 879
108 437
2012
253 129
145 494
107 635
2013
222 852
106 251
116 601
2014
108 715
71 678
37 037
2015
122 066
32 003
90 063
2016
153 606
20 012
133 594
2017
155 318
26 067
129 251
По данным ITC
Для понимания динамики, можно посмотреть на график разницы в статистике КНР и Киргизии. Пик был в 2008 году, когда разница достигла 8,484 миллиарда долларов, затем цифры колеблются примерно около четырех миллиардов. Если взять единый таможенный тариф ЕАЭС в 10%, то утаивается примерно 400 миллионов долларов в год. При этом все таможенные сборы идут в общий фонд ЕАЭС, а потом распределяются по странам-членам, так что контрабанда в Киргизии бьет по карману каждого гражданина всех стран ЕАЭС. То есть мало того, что Киргизия получает из фонда больше, чем отправляет, она еще и покрывает контрабанду.
Также интересен график разницы в статистике по турецким товарам: бурный рост начинается в 2012 году, когда президентом стал Алмазбек Атамбаев, кстати, имеющий бизнес в Турции и тесные связи с турецкими деловыми кругами.
Если округлить сроки пребывания президентов Киргизии до полных лет и посчитать, какая разница в таможенной статистике отмечалась в период их работы, то выясняется интересная вещь: никакой разницы между ситуациями в период правления разных президентов нет. Кто бы ни возглавлял Киргизию, контрабандный поток не иссякал, обогащая элиту и организованные преступные группировки. Несколько выделяется период Аскара Акаева, но в тот период времени поток был маленьким, а разница в статистике достигала шести раз. Вероятно, еще не были исследованы все возможности.
Президенты Киргизии и разница в таможенной статистике за период их работы
Президент Киргизии
Период времени
Разница в таможенной статистике с Китаем, млн долларов
Разница в таможенной статистике с Турцией, млн долларов
2001−2004
549
49
2005−2009
19 036
446
2010−2011
7 416
297
2012−2017
22 881
1 046
Такая статистика показывает, что элита Киргизии в целом имеет доходы от контрабанды, измеряющиеся миллиардами долларов. Отсюда и такое число богатых людей в такой бедной стране. Понятно, что элите в целом плевать на развитие страны и благополучие граждан — ее благополучие зависит совсем от других вещей.
Очевидно, что пребывание Киргизии в ЕАЭС будет и в дальнейшем приводить к скандалам с контрабандой и росту числа претензий со стороны Казахстана.