Армения может рассмотреть строительство новой АЭС в Армении без участия России. Такое сенсационное заявление сделал исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

Stratocles Мецаморская АЭС

Пожалуй, до него еще никто из чиновников Армении так открыто не озвучивал стремление понравиться ЕС.

Мецаморская АЭС — весьма политизированный энергетический объект. Закрывалась она в 1988 году во многом по политическим причинам, повторный запуск в 1995 году был осуществлен, чтобы противостоять экономической блокаде. Станция — единственный энергетический объект, который упоминается в программе Восточное партнёрство. С её закрытием чиновники из Брюсселя напрямую увязывают вопросы экономических переговоров между ЕС и Арменией по вопросу сотрудничества. Также требования закрыть АЭС постоянно выдвигают Турция и Азербайджан, ссылаясь на опасность работы «устаревшей станции» и её небезопасность, несмотря на то, что станция выдержала землетрясение в 7 балов и продолжала бесперебойно работать.

АЭС в Мецаморе вырабатывает для Армении почти 40% необходимой электроэнергии и ее закрытие приведет к параличу экономики республики. Откуда брать электроэнергию Армении, которая живет в фактической блокаде, после принудительного закрытия АЭС, чиновники Евросоюза не говорят. Тем не менее армянское правительство подписалось под декларацией, которая призывает Армению фактически собственными руками загнать себя в экономический коллапс.

Bouarf Мецаморская АЭС

Зачем?

В обмен на закрытие АЭС Евросоюз предлагал Армении заключить договор об экономическом партнёрстве по типу украинского и запустить режим наибольшего торгового благоприятствования. В теории все звучит достаточно привлекательно, но, как это происходит на практике, хорошо видно на примере Украины. Учитывая, что электроэнергия Армении все равно необходима, чиновники из Брюсселя параллельно с требованием о закрытии станции подкидывают армянам идеи о строительстве новой, «более правильной» АЭС из Франции или США.

Загвоздка в том, что сооружение новой АЭС обходится весьма дорого и обычно новые блоки строятся не за деньги государства, а за кредиты, которые даёт страна — поставщик атомной станции. Понятно, что Россия может (если Армения и вправду начнет строить новую АЭС) предложить не только наилучшие финансовые условия, но и готова взять на себя полный цикл сопровождения строительства и эксплуатации АЭС — от обучения кадров до вывоза отходов. Кроме того, в силу географического расположения Армении и отсутствия выхода к морю, именно российский проект АЭС становится практически единственно возможным для возведения в этой стране. Основные производители атомных станций в США и Японии вообще не подразумевают доставку энергоблоков по железной дороге, а вести блок диаметром около 7 метров по дорогам общего пользования из Батуми до Армении — это будет транспортная катастрофа как для Армении, так и для Грузии. Если вообще такая транспортировка возможна. С российскими блоками такой проблемы нет, они как раз проектировались под возможность железнодорожной доставки до места сборки.

Adam Jones Мецаморская АЭС

Однако и.о. министра Армении вдруг заявляет, что Россия пока не рассматривается в качестве поставщика атомной станции. Ничем иным, кроме как политической спекуляцией и «прогибом» перед странами ЕС, это назвать невозможно. Но, видимо, Еревану сейчас именно это и нужно. Если же это не так, то и.о. министра можно считать профаном в курируемой области.

Конечно, оптимальный вариант для Армении — это продление работы второго (действующего) энергоблока Мецаморской АЭС. Если грамотно проводить технические работы, то он спокойно может проработать до 2040 года и даже больше. Впрочем, при этом раскладе Армения будет испытывать давление со стороны ЕС, поскольку руководство страны все-таки пообещало АЭС закрыть. А значит, все разговоры о «европейском пути» Армении и «многовекторной политике» надо забыть. Следовательно, мы еще не раз услышим заявления армянского руководства о желании построить «правильную» атомную станцию. Армянская игра в «многовекторность», увы, будет продолжаться.