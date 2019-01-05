«Отдать Курилы Японии захотело больше россиян», — пестрят заголовками отечественные СМИ. Так они комментируют результаты опроса общественного мнения, проведённого «Левада-центром». По этому опросу, идею передать Японии несколько островов Курильской гряды ради мирного договора между двумя нашими странами сегодня «скорее поддержали бы» 17% граждан России. В мае 2016 года этого мнения придерживались всего 7% респондентов. Опрос фиксирует также, и это сегодня активно пропагандируется в контексте разговора о судьбе четырёх известных островов, что одновременно у наших сограждан «улучшилось отношение к Японии».

17% лжи и беспамятства

В огороде бузина, а в Киеве дядька. У нас давно «улучшились» отношения с Финляндией, так что, Карелию ей отдавать? У нас могут улучшиться отношения с Эстонией и Латвией — и будем вести разговор о «передаче» им тех пограничных земель, которые многие их современные политики считают своими? Или, наоборот, поведём разговор о возможности «решения проблемы Восточной Пруссии — Калининграда», как повели такой разговор с японцами о Курилах, и «улучшатся» отношения с Германией? И мирный договор с ней — а его, как и мирного договора с Японией, у нас тоже нет (вот беда-то!) — удастся заключить? А без мирного договора Германия у нас газ покупать не будет? А если назвать эти земли Караляучюсом и сказать, что понимаем «особое отношение» к ним в Литве, то и с литовскими шовинистами «замиримся»? Бред какой-то!

Надо сказать, что опрос «Левада-центра» вообще наполнен смысловыми искажениями и ловушками.

Вот, например, людей спрашивают: следят ли они за новостями «вокруг возможной передачи Японии части Курильских островов». Может быть, в «Левада-центре» знают что-то, чего не знаем мы? Это кто решил, что передача кому-то части суверенной территории России возможна? Конституции не читали?

Вот спрашивают: как люди «в целом» относятся к Японии. «В целом» — хорошо. А в частности? Как можно относиться к тем, кто требует у тебя часть земель, унаследованных от отцов? Плохо надо к ним относиться. Но у нас относятся «всё лучше». Почему? Да потому что в этом направлении ведётся целенаправленная кампания. Для примера. На Первом канале идёт программа «Русский ниндзя». Люди, ниндзя — он японский! А русский — это богатырь или пластун, или спецназовец, или разведчик…

Виктор Васнецов. Витязь на распутье. 1882

Следующий вопрос: «Вы лично в целом поддержали бы или не поддержали бы идею передать Японии несколько островов Курильской гряды, чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое сотрудничество между Россией и Японией?» Он задаётся так, как будто без мирного договора нам не обойтись и сотрудничество развиваться не будет. Между тем абсолютно ясно то, что мы вполне без мирного договора жили и дальше проживем. И сотрудничество без передачи островов развиваться будет. А не будет, так кроме Японии есть другие желающие получить возможность сотрудничать с нами в разработке всевозможных богатейших ресурсов этих земель! Тем не менее положительно на этот вопрос, по данным «Левада-центра», отвечают те самые 17%.

На мой взгляд, положительный ответ на такой вопрос должен служить основанием для очень серьёзных размышлений: гражданам — над тем, что происходит с их мозгами; государству — над результатами своей политики последних двадцати лет. Если так отвечает госслужащий, надо ставить вопрос о запрете такому персонажу занимать должности на госслужбе, причём не только во внешнеполитической сфере.

Промытые мозги

Хорошо хотя бы то, что, по опросу, число готовых «в принципе» передать Японии наши острова, на 10% меньше числа тех, кто поддерживает эту идею «в целом».

А вот спроси этих 1600 респондентов в 136 населенных пунктах 52-х регионов России: а ты ту землю, на которой живёшь, которая тебе досталась от родителей, которую ты считаешь родной, готов отдать, чтобы заключить тот самый «необходимый» мирный договор с Японией, и ведь точно ответят, что нет, обойдёмся мы и без этого договора.

Тогда о чём говорят эти результаты опроса «Левада-центра»? А говорят они о том, что по мере «улучшения отношения к Японии» у нас в стране наблюдается историко-культурное расслабление, растет безразличие к сохранению её территориальной целостности, к неприкосновенности её границ, к общности судеб граждан России во всех её уголках — претендуют на них некие иностранцы или не претендуют.

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Сонное царство

Точно в Библии сказано: время разбрасывать камни и время собирать камни, время обниматься и время уклоняться от объятий. Дообнимаемся… Доразбрасываемся…

И последнее — по поводу молодёжи. Нам в ИА REGNUM хорошо известны результаты нашего, гораздо более представительного, чем опрос «Левада-центра», опроса по тематике Курил и отношений с Японией. В нём число тех, кто готов рассматривать вопрос о передаче наших островов японцам, гораздо меньше тех цифр, которые мы сегодня обсуждаем. Но и этот опрос, к сожалению, подтверждает те комментарии, которые прозвучали в связи с опросом «Левада-центра»: мол, рост числа сторонников передачи Курильских островов может быть связан с появлением в России молодого поколения, которое «более глобализировано, более склонно к компромиссам и улучшению отношений с миром, менее озабочено вопросами наследия холодной войны и Второй мировой» (смотри ту же публикацию РБК).

Печально, что это так. Но вполне объяснимо: это один из результатов превращения в 1990-е годы системы образования в нашей стране из инструмента воспитания ответственных и знающих граждан в систему «предоставления услуг» по обучению в прозападной, либеральной, космополитической парадигме. Это положение государство и общество начали исправлять, но делать это надо более активно и последовательно. Пример есть: накануне и в годы Великой Отечественной войны наиболее отважным и патриотичным было, напомню, именно молодое поколение, воспитанное после Великой Октябрьской социалистической революции.

Цитата из х∕ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Юный патриот

Конечно, реставрация капитализма привела в том числе и к отчуждению молодёжи от отечественной истории, от наследия отцов в широком смысле этого слова, от народа в целом, от национальных корней, от патриотического самосознания. Но это не должно, да и просто не может продолжаться долго. Молодёжи свойственны лучшие порывы — надо только помогать ей выбирать правильный путь. Причём помогать не поучениями, а примером.

В случае с территориальными притязаниями Японии — твёрдой и последовательной позицией в защиту неприкосновенности этого и любого другого уголка нашей Родины. Кстати говоря, умные отечественные политики так уже и делают.