Российские СМИ выбрали примирительный тон по отношению к саммиту двадцати в Буэнос-Айресе, такой себе «песковский» тон (производное от фамилии пресс-секретаря ВВП Пескова).

Пайцза — ханский ярлык на княжение

Я считаю, что в Буэнос-Айресе случился полный провал и не надо было позволять лететь туда нашему лидеру. Советники есть? Почему не отговорили?

Это было унизительно. Какие-то унизительные «встречи на ногах» (придумают же!), пустые разговоры с Меркель, Макроном, японским премьером, всё пытающимся обхитрить нас с островами. Ни единого договора не подписано. Всё пустые встречи и краткие разговоры.

Не надо было ездить в Буэнос-Айрес, Владимир Владимирович!

Там, конечно, не ставка Великого Хана, но там он раскинул свой походный шатёр в этот раз.

Произошла очередная международная тусовка с Ханом. Лидеры государств съехались в надежде, вдруг чего удастся у Великого американского Хана выпросить. Ярлык какой-нибудь.

Media.defense.gov Дональд Трамп

Иран вот, гордый, ничего не просит, так его к Хану и не приглашают. Хан его выбрал во враги.

Наш Путин (если бы нас спросил, мы бы сказали: «Не надо унижаться, Владимир Владимирович!») всё же съездил на саммит G-20, где его по сути третировали. Где зависимые лидеры парами и тройками, — послушными детьми погуляли и прослушали заздравья ханских баскаков.

У Хана мировая власть, он распределяет ярлыки. И мы это признаём, получается, когда ездим на его тусовки.

Власть доллара, власть авианосцев, сплочённых в американские флоты, власть Голливуда над воображением человечества, власть фэст-фуда над желудками человечества, власть над взятой в плен в Нью-Йорке Организацией Объединённых Наций, власть США — страны-антиутопии над миром несомненна.

Антиутопия повелевает миром, организует лидеров государств в группы. Правит с помощью своих англосаксонских родственников (Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия да и еврейское государство, но по сути европейская спэйс-колония на Ближнем Востоке — Израиль, — верный вассал США). Так же как и самые гнусные страны на планете, такие как Украина или Саудовская Аравия.

Нашему Путину позволили встретиться с главой оккупированной Америкой европейской державы Германии. В Германии до сих пор стоят тысячи американских и союзных США солдат, там помимо американских с 1945 года ещё есть британские и, к примеру, голландские военные базы. То есть политически Германия не свободна.

Страна, с канцлером которой Ангелой Меркель Путину позволили встретиться, — экономически передовая в Европе, её называют локомотивом европейской экономики, но все попытки Германии стать политически самостоятельной — безжалостно пресекаются.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

Великий Хан только больнее сдавливает жирными коленями её голову. Так вот нашему Владимиру Владимировичу позволили пошушукаться с канцлером Германии.

Что ещё позволили Путину на тусовке Великого Хана?

Ему позволили столкнуться с Великим Ханом «на ногах»! И, по сообщениям СМИ, «Путин на ногах проинформировал Трампа об инциденте в Чёрном море» (не в Чёрном, конечно же, а в проливе между Чёрным и Азовским морями).

Вот как сам Путин комментировал это столкновение на тропинке у шатра Великого Хана: :

«У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, мы остались при своём мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента».

(Можно подумать, что Трампа никто, беднягу, не проинформировал о российской позиции по инциденту…)

Ещё Путин добавил, что проинформировал «в двух словах».

Представим себе, как это произошло.

Идёт по тропинке у шатра Великого Хана лидер России и неожиданно сталкивается с Великим Ханом:

«Слушай, Дональд, наши погранцы были правы в Керченском проливе…»

«Нет, ничуть не были правы», — возражает Трамп и идёт туда, куда он шёл.

Даже такой краткий диалог на ногах не «в двух словах», конечно же, но укладывается в десяток. Называется «пообщались».

Возникает подозрение, что наш Владимир Владимирович подкарауливал Великого Хана, чтобы информировать. Ой, не надо было, выглядит же как заискивание, как извинение.

Джон Багнольд Бургесс. Выдача разрешений нищим. 1877

Из позитива:

То, что ВВП сначала встретился с китайским президентом Си Цзиньпинем, — безусловный позитив. Китай нам сейчас ох как нужен.

Путин предложил внести изменения в Устав ВТО. Позитив, но в ВТО нам вообще не надо было лезть. У нас уже есть в стране немало голосов, агитирующих за выход оттуда.

И такое предложение об изменении Устава можно было сделать и из Москвы, стоило ездить в унизительную тусовку соискателей милостей и задницелизов?

Хан поместит групповую фотографию в ханский альбом, где Великие американские ханы всегда в центре, а вокруг — мелочь пузатая лидеров государств.

Великий Хан отменил свою пресс-конференцию после саммита в связи с кончиной 41-го Великого Хана Джорджа Буша — старшего в возрасте 95 лет. Это тот Великий Хан, который начал первую войну против Ирака.

Не путать с Великим Ханом Джорджем Бушем — младшим, который начал вторую войну с Ираком, в результате которой повесили Саддама Хуссейна.