Уходящий гражданский год ознаменовался широкой критикой российских спецслужб в связи с нашумевшими делами в Солсбери, в Черногории и в Амстердаме. Российские эксперты нередко используют жгуче уничижительные термины не только по отношению к непосредственным виновникам событий, но и к системе в целом.

Недавно вышел видеоматериал с одним из ведущих экспертов и историков советских и российских разведок Александром Колпакиди под названием «А. Колпакиди о глубоком кризисе спецслужб РФ». За последние месяцы такого рода сокрушительные материалы стали привычными для самых разных изданий на русском языке. Пренебрежительное отношение к различным государственным структурам России с таинственными трехбуквенным названиями входит в обиход.

Мы на самом деле стали невольными свидетелями событий, нанесших в этом году неизмеримый вред российским интересам с участием различных секретников. Можно поспорить, кто навредил больше, сами герои печальных событий или пресса, полностью проигравшая медийный бой. Трудно писать без содрогания о том, как освещение тех или иных известных событий подвергалось полной дискредитации без труда и как одна кривая версия сменялась еще более изуродованной манифестацией немощи в дискуссии.

Однако принятый экспертами заголовок о «глубоком кризисе спецслужб РФ» не отражает реальных фактов. При всей нестерпимости обсуждаемых провалов с медийными скандалами и политическими последствиями, под прицелом оказывается только прогремевшая пикантная часть деятельности российских разведструктур. Более того, мы говорим в этом контексте только об одном ведомстве.

К этому надо добавить, что в прежние годы российская военная разведка практически не занималась теми видами деятельности, в которых она не преуспела в минувшем году. Следует предположить, что кто-то задумается о том, стоит ли вовлекать эту структуру в те сферы, которыми ведали прежде коллеги из других министерств.

Разумеется, само обсуждение этой темы вызывает чувства досады и обиды у множества граждан. Однако можно ли сравнить все это с теми реальными успехами, о которых следовало бы рассказать? По неведомым нам причинам громадные успехи российских силовиков никак не отмечаются ни экспертами-лоялистами, ни оппозиционными публицистами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная служба безопасности

Этот год был рекордно спокойным в России. Мы располагаем официальными данными о терактах в 2018 году. И это был год президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это был третий год российского присутствия в Сирии. Это был год испытания для тех, кто защищает граждан России от террористов. Россия прошла испытания лучше, чем большинство других стран, борющихся с терроризмом.

Мы вспомним 18 февраля, когда отравленный идеологией ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) местный житель устроил стрельбу по прихожанам православной церкви. Пять человек было убито и четверо ранено.

Вспомним и 19 мая, когда было совершено террористическое нападение на единственную православную церковь в Грозном. При попытке взять заложников погибли один прихожанин и двое полицейских.

Можно еще упомянуть пару случаев, по поводу которых есть сомнения, относятся ли они к категории терактов. Как, например, самоподрыв семнадцатилетнего жителя Архангельской области в здании местного РУФСБ.

Иными словами, Федеральная служба безопасности сумела выйти на рекордно малое пропущенное количество терактов. Недавно сообщалось, что в течение этого года было обезврежено более семидесяти террористических ячеек.

Странно, но публичные телетолковища настолько заняты проблемами Украины, что не нашлось времени ни на одно доброе слово в адрес тех, кто самым прямым образом спас в минувшем году жизни тысяч россиян. Мы ведь помним, что такое террор конца девяностых и начала двухтысячных.

Можно говорить о колоссальном успехе ФСБ в уходящем году в борьбе с терроризмом. Это не должно остаться незамеченным только потому, что в других ведомствах и в медийных структурах скандалы чередуются с провалами. Если мы говорим о чаяниях граждан России, то личная безопасность является для них куда более приоритетной, нежели заморские неурядицы. Положив все это на чашу весов, мы увидим, что кликушествующие демонстрируют однобокий взгляд. Просто не видят того, что должны бы видеть из открытой прессы.